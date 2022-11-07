Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

Кошмарная ошибка Чистякова в игре с «Ахматом» принесла клиенту букмекера выигрыш в 610 000 рублей

Евгений Коростелев
«Ахмат» празднует гол в ворота «Зенита».
Фото Global Look Press
Telegram Новости
Защитник «Зенита» сделал счастливее не только фанатов «Спартака».

Игрок букмекерской компании БЕТСИТИ в прошедшие выходные стал богаче на 610 000 рублей благодаря ставке на два события из РПЛ. Он объединил матчи «Зенит» — «Ахмат» и «Факел» — «Краснодар» в экспресс, в результате чего получил коэффициент 24.4. Сумма ставки составила 25 000 рублей.

Сергей Федоров и&nbsp;игроки ЦСКА. ЦСКА — «Локомотив»: команда Федорова продолжит погоню за СКА

Победный экспресс выглядит вот так:

  • «Зенит» — «Ахмат», ИТБ2 (1) — коэффициент 4.00 (счет — 1:2);

  • «Факел» — «Краснодар», тотал больше 4 голов — 6.10 (счет — 3:3).

Итоговый коэффициент: 4.00 х 6.10 = 24.4

«Зенит» обогатил автора экспресса за восемь минут

Несмотря на серьезность выбранных условий и высокие коэффициенты, экспресс автора ставки залетел со свистом. Причем матчи начались в одно время, поэтому долго за результат переживать не пришлось.

Усман Дембеле (&laquo;Барселона&raquo;). «Осасуна» — «Барселона»: Дембеле и Хави сокрушат очередного соперника

«Зенит» до игры с «Ахматом» в первой половине сезона пропустил всего пять мячей. При этом дома сине-бело-голубые не вынимали мяч дважды из ворот с февраля этого года — тогда они выиграли 3:2 у «Рубина». Ставка на два гола «Ахмата» была рискованной, но у питерцев с первой же минуты все пошло наперекосяк. Уже на 50-й секунде Караваев срезал мяч в штангу после прострела Камилова, а Харин добил в пустые ворота.

Хозяева бросились отыгрываться, но уже спустя семь минут пропустили снова — на этот раз после грубейшей ошибки Чистякова. Защитник выбил мяч в ногу Конате, который подхватил его и перекинул через Кержакова. Счет 2:0 гарантировал автору ставки победу в первом матче.

Карим Бензема. «Райо Вальекано» — «Реал»: Винисиус и Бензема вспомнят, как уничтожать соперников

Во втором «Факел» и «Краснодар» открыли счет на 11-й минуте, а до перерыва забили еще дважды — гости вели 2:1. Учитывая результат встречи первого круга (3:3) и ход игры в первом тайме, можно было уверенно рассчитывать еще на пару голов. Так в итоге и получилось: на 62-й Ионов сделал счет 3:1 и гарантировал клиенту букмекера возврат, а на 73-й Квеквескири шикарным дальним ударом вогнал мяч в ворота в пятый раз и принес игроку выигрыш в 610 000 рублей.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Шедевр Головина сломал «Тулузу», «Торино» не помог заработанный Миранчуком пенальти
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Ксения Собчак вернулась в Россию
В Россию привезли бюджетный кроссовер Toyota Rush
Daily Mail узнала о реакции Макрона на слова Путина о Хиросиме и Нагасаки
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Осасуна» — «Барселона»: Дембеле и Хави сокрушат очередного соперника