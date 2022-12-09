Гол в пустые ворота за 36 секунд до финальной сирены принес игроку букмекера 2.33 млн рублей

Николай Кулемин из «Салавата Юлаева» позволил доехать ставке.

8 декабря в КХЛ состоялся матч между одними из лидеров Восточной конференции — «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал для наблюдения эту встречу и в процессе поставил на победу гостей с форой (-2) шайбы за коэффициент 1.75. Сумма — 1 333 333 рубля, а выигрыш составил 2 333 332 рубля.

Гол «Сибири» через минуту после ставки не испортил картину

За три недели до этого матча команды уже встречались на льду уфимцев, и победу тогда добыли хоккеисты «Сибири» (2:1). Единственную шайбу «Салават» забросил только в середине третьего периода.

Новая игра подарила совсем другой результат и развитие событий. В первом периоде соперники обменялись голами, а в начале второго гости провели мощнейший отрезок — забросили трижды за две минуты. На 31-й Владимир Бутузов сократил отставание, но «Салават Юлаев» все равно вел с комфортным преимуществом (4:2).

На 44-й минуте клиент букмекера решил, что команда Виктора Козлова снова оторвется в счете и завершит матч с превосходством в три шайбы. Он поставил 1 333 333 рубля на победу «Салавата» с форой (-2) шайбы за коэффициент 1.75. Однако, возможно, уже через минуту сильно пожалел об этом — Бутузов оформил дубль и сделал счет 3:4.

Для выигрыша ставки ее автору требовались два гола гостей или хотя бы одна заброшенная шайба, чтобы получить возврат. Переживать пришлось недолго — через 18 секунд после гола «Сибири» нападающий Сергей Шмелев восстановил разницу в две шайбы.

Самыми жаркими получились последние минуты игры, когда хозяева сняли вратаря. Однако это им совсем не помогло. Более того, за 36 секунд до финальной сирены Сергей Кулемин перехватил шайбу на входе в свою зону и точно бросил по пустым воротам от борта. Матч завершился со счетом 6:3, а автор ставки выиграл 2 333 332 рубля.