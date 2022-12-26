«Денвер» отыграл у «Финикса» 12 очков и принес клиенту букмекера выигрыш в 1.76 млн рублей

Определяющим стал данк форварда « Наггетс ».

В ночь с 25 на 26 декабря в Национальной баскетбольной лиге состоялись три игры, две из которых клиент букмекерской компании БЕТСИТИ объединил в экспресс. В матчах «Денвер» — «Финикс» и «Голден Стэйт» — «Мемфис» он взял победы хозяев. Общий коэффициент составил 5.05, а сумма ставки была 350 000 рублей. Нужные результаты принесли счастливчику 1 767 500 рублей.

Победный купон выглядит следующим образом:

«Голден Стэйт» — «Мемфис», П1 — коэффициент 3.20 (счет — 123:109);

«Денвер» — «Финикс», П1 — 1.58 (128:125).

Итоговый коэффициент: 3.20 х 1.58 = 5.05.

«Денвер» заставил автора ставки понервничать, но обеспечил выигрыш

Первыми на паркет в 4.00 по московскому времени вышли «ГСВ» и «Мемфис». Клуб из Сан-Франциско в отсутствие травмированного Стефа Карри считался серьезным аутсайдером. К тому же «Уорриорз» в последнее время показывали неважные результаты — проиграли семь матчей из десяти. Но на игру с «Мемфисом» коллективу Стива Керра удалось настроиться как следует.

Хозяева уступали в счете всего два раза: 0:2 на старте и 25:26 под конец первой четверти. В оставшееся время калифорнийцы лишь наращивали преимущество, которое на пике составляло +18 очков. Завершился же матч 123:109. Во многом такой результат был достигнут благодаря 32 баллам защитника Джордана Пула.

Для доезда экспресса оставалась лишь победа «Денвера» над «Финиксом», и она едва не сорвалась. В стартовой четверти «Наггетс» были восхитительны: вели +15 очков (26:11). Казалось, игра уже сделана, но это был обман. «Санс» добавили и сократили отставание до четырех очков.. А уже во второй четверти сделали +7. Обескураживающе началась и третья часть игры — гости ушли от соперника на 12 очков. Хозяева приложили максимум усилий, чтобы осуществить камбэк. Сравнять счет им удалось лишь в последней атаке — 113:113.

В овертайме гости снова повели, но «Денвер», взбодрившийся благодаря вдохновенной игре Николы Йокича (41 очко), быстро нагнал противника и организовал отрыв. Финальная сирена зафиксировала тяжелую и эмоциональную победу хозяев — 128:125. Решающим стал данк форварда «Наггетс» Аарона Гордона. Экспресс доехал и принес клиенту выигрыш в 1 767 500 рублей.