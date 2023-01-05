Дубль Овечкина принес игроку букмекера почти 2 млн рублей

В ночь с 3 на 4 января в НХЛ состоялись сразу 11 матчей. Три из них вызывали особый интерес у клиента букмекерской компании БЕТСИТИ, который объединил их в экспресс и поставил на него 250 000 рублей. Коэффициент составил 7.97, а итоговый выигрыш — 1 992 500 рублей.

Победный купон выглядит следующим образом:

«Вашингтон» — «Баффало», ИТБ1 (3.5) — коэффициент 2.04 (счет — 4:4);

«Торонто» — «Сент-Луис», ИТБ1 (3.5) — 1.86 (5:5);

«Флорида» — «Аризона», ТБ 6.5 — 2.10 (5:3).

Итоговый коэффициент: 2.04 х 1.86 х 2.10 = 7.97.

Овечкин забросил дважды и спас ставку

Матч с участием самого обсуждаемого российского хоккеиста складывался тяжелее всего. В противостоянии «Торонто» и «Сент-Луиса» необходимые четыре шайбы «Мэйпл Лифс» забросили уже к 35-й минуте, а «Флорида» с «Аризоной» пробили тотал больше 6.5 гола к 36-й.

В отличие от упомянутых ранее команд, «Вашингтон» запрягал достаточно долго. Первую шайбу столичные забили только на 13-й минуте благодаря броску нападающего Сонни Милано, а вторую — ближе к концу второй двадцатиминутки. Отличился Александр Овечкин, а ассистировал ему Евгений Кузнецов.

Автору ставки от «Кэпиталз» нужны были еще два гола. К счастью, хозяева проигрывали 2:3 и вынуждены были неистово атаковать. В третьем периоде они нанесли 11 бросков по воротам соперника и дважды добились результата. На 55-й секунде Милано классно вкатился в зону вдоль борта и прострелил на дальнюю штангу, где шайбу в сетку воткнул Ник Дауд.

Спасителем же выступил Овечкин: на 48-й минуте Конор Шири вступил в отбор за чужими воротами и забрал шайбу, а затем мгновенно отправил ее на клюшку капитану — Ови беспощадно расстрелял Укко-Пекку Луукконена. Основное время команды завершили вничью 4:4, а в овертайме сильнее оказались гости, но вне зависимости от результата клиент букмекера был счастлив — экспресс доехал, а он стал обладателем без малого двух миллионов рублей.