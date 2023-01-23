Экспресс из четырех событий Australian Open принес игроку букмекера 1,8 млн рублей

Выигрыш принесла неуверенная игра Виктории Азаренко.

В австралийском Мельбурне в конце января проходит первый крупный турнир нового года — Australian Open. Все внимание фанатов тенниса приковано к матчам с участием сильнейших игроков. Один из клиентов собрал экспресс из четырех событий, в результате чего получил коэффициент 7.25. Поставленные 250 000 рублей превратились в 1 812 500 рублей.

Победный экспресс выглядит следующим образом:

Стефанос Циципас — Янник Синнер, П1 — коэффициент 1.42 (счет — 3:2);

Елена Остапенко — Кори Гауфф, ТБ 17.5 — 1.32 (7:5, 6:3);

Хуберт Хуркач — Себастьян Корда, П2 — 1.56 (2:3);

Виктория Азаренко — Чжу Линь, Ф2(+1.5) по сетам — 2.48 (2:1).

Итоговый коэффициент: 1.42 х 1.32 х 1.56 х 2.48 = 7.25.

Только один матч из четырех завершился без напряжения: Остапенко и Гауфф обеспечили выигрыш еще по итогам первого сета, в котором разыграли 12 из необходимых 18 геймов. А вот другие встречи получились очень упорными. Особенно мужские. В игре между Стефаносом Циципасом и Янником Синнером нужна была победа грека, и он вел 2:0 по сетам. Однако итальянец так просто сдаваться не собирался и победил в пяти. За все время выступления на «Шлемах» Циципас лишь однажды проиграл, ведя 2:0, — Новаку Джоковичу в финале «Ролан Гаррос» — 2021. Ситуация могла повториться, но Стеф выстоял и вышел в четвертьфинал.

Также тяжелым и еще более закрученным получилось противостояние Хуберта Хуркача и Себастьяна Корды. Американец стадией ранее выбил из турнира одного из фаворитов — россиянина Даниила Медведева. Поэтому он считался фаворитом, но очень долго оправдывал статус: первая партия осталась за поляком, вторая и третья — за представителем США. В четвертой Хуберт разгромил соперника со счетом 6:1 и, казалось, перехватил инициативу, но пятый сет прошел без брейков. Судьба места в 1/4 турнира и экспресса решилась на супер-тай-брейке, где поляк повел 3:1, но разбазарил преимущество и в итоге проиграл 7:10.

Еще в одном матче автору экспресса нужна была победа Чжу Линь, но не итоговая, а хотя бы в одном сете. До встречи с Викторией Азаренко китаянка была очень хороша: по 2:0 обыграла Ребекку Марино и Джил Тайкманн, а в третьем круге выбила шестую «сеяную», гречанку Марию Саккари. Казалось, Чжу должна побороться, и она это сделала: со старта встречи 28-летняя спортсменка повела с брейком, упустила преимущество, но снова вырвалась вперед и закрыла партию 6:4. Да, полностью забрать матч ей не удалось — Азаренко взяла два следующих сета со счетом 6:1, 6:4. Однако даже такого результата хватило, чтобы автор ставки стал обладателем 1 812 500 рублей со ставки в 250 000.