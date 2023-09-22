Клиент ФОНБЕТ сдобрил победу «Баварии» над «МЮ» ставкой на два матча чемпионшипа и выиграл 5,6 млн рублей

Показал, что такое знание английского футбола.

В минувший вторник в Европе стартовал групповой этап Лиги чемпионов. Главным матчем первого тура стало противостояние в Мюнхене, где «Бавария» встречалась с «МЮ». Игра получилась очень насыщенной и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля, благодаря чему клиент букмекерской компании ФОНБЕТ выиграл аж 5,6 млн рублей. Он собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 7.92 и поставил 714 000 рублей. В результате на счет к нему вернулись 5 654 880 рублей.

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Победный экспресс выглядит вот так:

«Бавария» — «МЮ», П1 и ТБ 2.5 за 1.82 (итог — 4:3);

«Блэкберн» — «Сандерленд», Х2 и ТБ 2.5 за 2.90 (1:3);

«Халл Сити» — «Лидс Юнайтед», Ф1(+1) за 1.50 (0:0).

Итоговый коэффициент: 1.82 х 2.90 х 1.50 = 7.92.

«Бавария» заигралась в конце, но забрала три очка

Экспресс клиента ФОНБЕТ оказался идеальным и почти не потрепал ему нервы. Например, «Блэкберн» и «Сандерленд» закончили первый тайм с нужным счетом 2:1 в пользу гостей, а на 78-й «черные коты» забили третий мяч. Условие «Х2 и ТБ 2.5» сыграло с запасом.

«Халл» в первом тайме с трудом выстоял против «Лидса»: «павлины» нанесли семь ударов и трижды попали в створ, заработав 1.21 xG. Для сравнения, хозяева создали моментов на жалкие 0.04 xG. Однако во втором тайме все изменилось после удаления Джо Родона на 60-й минуте. В оставшиеся полчаса инициатива перекочевала к «Сити», и уже они набрали 0.80 xG, однако счет так и остался ничейным. Это вполне устроило автора ставки.

Оставалось дождаться победы «Баварии» над «МЮ» через «верх». Мюнхенцы будто узнали о желании клиента БК и уже на 32-й минуте оформили задел в два мяча — Сане и Гнабри забили по голу и вроде бы поставили «МЮ» на колени. Однако во втором тайме Хойлунн отквитал один мяч. Единственная радость — ТБ 2.5 был сыгран.

Впрочем, «Бавария» тут же снова забила и почувствовала себя комфортно — Кейн реализовал пенальти за игру Эриксена рукой в собственной штрафной. Казалось бы, игра сделана, но ее финал получился горячим и драматичным: на 88-й Каземиро сделал счет 3:2, Тель тут же отправил мяч под перекладину, но манкунианцы не успокоились и отличились снова. Завершить камбэк им помешало лишь отсутствие времени — сразу после третьего гола арбитр дал финальный свисток. 4:3 — 5 654 880 рублей упали на счет автора ставки.

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