Чемпионский гол Сергеева в ворота «Спартака» принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш почти в 4,5 млн рублей

Квинси не удалось украсть у автора ставки счастье.

7 мая в РПЛ состоялся самый ожидаемый матч весны — «Спартак» в Санкт-Петербурге сразился с «Зенитом». Встреча получилась максимально насыщенной и боевой: здесь были и пять голов, и удаление, и неоднозначные моменты, и неудавшийся камбэк красно-белых, и эпичная развязка. Именно последняя принесла клиенту букмекерской компании ФОНБЕТ особенное удовлетворение, ведь он поставил 2,85 млн рублей на победу хозяев с коэффициентом 1.53 и стал обладателем 4 360 500 рублей.

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Для автора ставки матч начался замечательно: уже на 12-й минуте Клаудиньо запрессинговал Селихова и вынудил вратаря «Спартака» допустить чудовищную ошибку, которая привела к голу. Казалось, что начало разгрому красно-белых положено, но команда Гильермо Абаскаля не собиралась сдаваться так рано. На 33-й Кейта ускользнул от центральных защитников «Зенита» и откликнулся на передачу Промеса, вогнав мяч по сути в пустые ворота.

Первый тайм завершился бы вничью, но за пять минут до перерыва сине-бело-голубые организовали симпатичную атаку в стиле самого «Спартака» — после нескольких «стеночек» Мостовой пробил из штрафной и через рикошет попал точно в угол. Этот гол наверняка успокоил автора ставки, а удаление Дуарте на 75-й минуте за жестокий подкат в ногу Малкома вселило уверенность в итоговой победе. Однако москвичи сделали все возможное, чтобы «Зенит» не отпраздновал победу и чемпионство: Чистяков сфолил в штрафной, а Промес оформил 18-й мяч в сезоне.

«Немножко было ощущение, что упустили победу, но позвонили в «камбэчную», позвали Ваню, и он решил все вопросы», — забавно высказался после матча Михаил Кержаков. На 87-й минуте Семак заглянул в будущее и выпустил на поле Ивана Сергеева с Густаво Мантуаном. И именно бразилец с русским организовали решающий эпизод встречи: полузащитник навесил-прострелил в штрафную, а нападающий элегантно срезал мяч в дальний угол. 3:2, «Зенит» — чемпион, а клиент ФОНБЕТ забрал выигрыш в 4 360 500 рублей.