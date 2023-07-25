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Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:25

Гол «Спартака» на 91-й минуте принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 726 000 рублей. Он угадал точный счет трех игр РПЛ

Даниил Хлусевич.
Фото Global Look Press
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Игрок проявил чудеса предвидения.

В минувшие выходные в России стартовал 32-й сезон чемпионата страны по футболу. Первый тур получился превосходным с точки зрения неожиданных результатов — чего только стоят поражение ЦСКА от «Урала» (1:2) и разгром «Динамо» в игре с «Краснодаром» (1:3).

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Как и всегда, матчи РПЛ привлекли внимание бетторов, которые стремились угадать не только верные исходы, но и точные результаты встреч. Так, одному из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ улыбнулась удача — он верно определил точный счет трех игр, объединив их в экспресс. В итоге общий коэффициент составил мощнейшие 1453.50, которые были умножены на 500 поставленных рублей. Общий выигрыш составил 726 750 рублей.

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Вот как выглядит победный купон:

  • «Спартак» — «Оренбург», точный счет — 3:2 за 19.0 (итог — 3:2);

  • «Ростов» — «Факел», точный счет — 2:1 за 9.00 (итог — 2:1);

  • «Сочи» — «Балтика», точный счет — 2:0 за 8.50 (итог — 2:0).

Итоговый коэффициент: 19.0 х 9.00 х 8.50 = 1453.50.

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Неожиданный дубль Хлусевича помог не только «Спартаку»

Среди всех предсказанных автором экспресса результатов, безусловно, выделяются 3:2 в пользу «Спартака». Хотя соперники зачастую играют результативно, ожидать от «Оренбурга» двух забитых в Москве мячей, как и сразу трех голов от красно-белых, было опрометчиво. Особенно после первого тайма, в котором команды на двоих забили всего раз — Мозес уже в добавленное время замкнул дальнюю штангу после прострела Промеса.

Однако вторая половина получилась существенно веселее: на 51-й минуте Воробьев сравнял счет, а на 67-й Флорентин вывел «Оренбург» вперед, хотя преимуществом владели москвичи. Такой поворот событий оставлял красно-белым минимальные шансы на победу, однако именно в этот момент игру на себя взял номинальный левый защитник Даниил Хлусевич. В прошлом сезоне он не отличился ни разу, оформив лишь четыре голевых паса в РПЛ и Кубке России. А в этом забил сразу дважды: на 76-й решился на удар с линии штрафной, а в добавленное время оказался ближе к воротам, чем нападающие. И прошил вратаря «Оренбурга» Сысуева, установив окончательный и необходимый беттору счет.

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В других встречах автору ставки пришлось переживать не из-за того, что команды не могли забить, а из-за возможного переизбытка голов. Например, в игре «Ростов» — «Факел» нужные 2:1 были достигнуты уже на 56-й минуте, однако в оставшиеся 30 с лишним минут команды отказались от результативных действий. Что касается встречи «Сочи» и «Балтики», то здесь хозяева отличились во второй раз на 83-й, причем сделали это вторым ударом в створ, показав 100-процентную реализацию.

В итоге все три результата клиентом ФОНБЕТ были предугаданы верно, а его выигрыш всего с 500 рублей составил 726 750.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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