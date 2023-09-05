«Динамо» сделало клиента ФОНБЕТ богаче почти на 1.5 миллиона рублей. Все благодаря двум событиям

Прогнозы на спорт
Сегодня, 21:15
Первые выходные сентября увеличили капитал клиента букмекерской компании ФОНБЕТ на 745 850 рублей. Он сделал ставку на два события из матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Коэффициент на первое равнялся 2.55, на второе — 1.85. На кону были 207 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Итоговый выигрыш составил 1 452 850 рублей.
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Список сыгравших событий выглядит следующим образом:
Автор ставки взял чистую победу парней Марцела Лички за 207 тысяч рублей, а также успех москвичей с нулевой форой за 500 тысяч рублей. Выигрыш по первому рынку принес 527 850 рублей, по второму — 925 тысяч рублей.
Суммарно клиент ФОНБЕТ получил 1 452 850 рублей. Бело-голубые почти не заставили его волноваться: уже к перерыву гости вели с комфортным преимуществом в два мяча. Денис Макаров открыл счет на 10-й минуте, а на 42-й Муми Нгамале сделал фанатов «Ростова» еще печальнее. Гол камерунца в итоге оказался решающим: на 90-й минуте автогол Вячеслава Грулева украл «сухарь» у Антона Шунина. Но на судьбе трех очков это не сказалось: «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, для желто-синих поражение в чемпионате оказалось третьим подряд. А пользователь ФОНБЕТ благодаря этому стал богаче почти на 1.5 миллиона рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -