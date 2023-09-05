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Сегодня, 21:15

«Динамо» сделало клиента ФОНБЕТ богаче почти на 1.5 миллиона рублей. Все благодаря двум событиям

Денис Макаров и Федор Смолов («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
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Вера в бело-голубых принесла солидный куш.

Первые выходные сентября увеличили капитал клиента букмекерской компании ФОНБЕТ на 745 850 рублей. Он сделал ставку на два события из матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Коэффициент на первое равнялся 2.55, на второе — 1.85. На кону были 207 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Итоговый выигрыш составил 1 452 850 рублей.

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Список сыгравших событий выглядит следующим образом:

  • «Ростов» — «Динамо», П2 — 2.55 (1:2);
  • «Ростов» — «Динамо», Ф2(0) — 1.85 (1:2).
&laquo;Нейромерч&raquo; ФК &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» и ФОНБЕТ презентовали «Нейромерч»

«Динамо» смело «Ростов» еще в первом тайме

Автор ставки взял чистую победу парней Марцела Лички за 207 тысяч рублей, а также успех москвичей с нулевой форой за 500 тысяч рублей. Выигрыш по первому рынку принес 527 850 рублей, по второму — 925 тысяч рублей.

Суммарно клиент ФОНБЕТ получил 1 452 850 рублей. Бело-голубые почти не заставили его волноваться: уже к перерыву гости вели с комфортным преимуществом в два мяча. Денис Макаров открыл счет на 10-й минуте, а на 42-й Муми Нгамале сделал фанатов «Ростова» еще печальнее. Гол камерунца в итоге оказался решающим: на 90-й минуте автогол Вячеслава Грулева украл «сухарь» у Антона Шунина. Но на судьбе трех очков это не сказалось: «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, для желто-синих поражение в чемпионате оказалось третьим подряд. А пользователь ФОНБЕТ благодаря этому стал богаче почти на 1.5 миллиона рублей.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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