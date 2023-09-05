«Динамо» сделало клиента ФОНБЕТ богаче почти на 1.5 миллиона рублей. Все благодаря двум событиям

Вера в бело-голубых принесла солидный куш.

Первые выходные сентября увеличили капитал клиента букмекерской компании ФОНБЕТ на 745 850 рублей. Он сделал ставку на два события из матча седьмого тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо». Коэффициент на первое равнялся 2.55, на второе — 1.85. На кону были 207 тысяч рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Итоговый выигрыш составил 1 452 850 рублей.

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Список сыгравших событий выглядит следующим образом:

«Ростов» — «Динамо», П2 — 2.55 (1:2);

«Ростов» — «Динамо», Ф2(0) — 1.85 (1:2).

«Динамо» смело «Ростов» еще в первом тайме

Автор ставки взял чистую победу парней Марцела Лички за 207 тысяч рублей, а также успех москвичей с нулевой форой за 500 тысяч рублей. Выигрыш по первому рынку принес 527 850 рублей, по второму — 925 тысяч рублей.

Суммарно клиент ФОНБЕТ получил 1 452 850 рублей. Бело-голубые почти не заставили его волноваться: уже к перерыву гости вели с комфортным преимуществом в два мяча. Денис Макаров открыл счет на 10-й минуте, а на 42-й Муми Нгамале сделал фанатов «Ростова» еще печальнее. Гол камерунца в итоге оказался решающим: на 90-й минуте автогол Вячеслава Грулева украл «сухарь» у Антона Шунина. Но на судьбе трех очков это не сказалось: «Динамо» продлило беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, для желто-синих поражение в чемпионате оказалось третьим подряд. А пользователь ФОНБЕТ благодаря этому стал богаче почти на 1.5 миллиона рублей.

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