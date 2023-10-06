Сумасшедший экспресс из шести матчей ЛЧ принес клиенту ФОНБЕТ 1,1 млн рублей. Ему помогли «Боруссия» и «Милан»

А еще невероятное чутье Пепа.

В минувшие вторник и среду на групповом этапе Лиги чемпионов состоялись матчи второго тура. Как всегда, не обошлось без сюрпризов и очень ярких встреч, но это не помешало клиенту букмекерской компании ФОНБЕТ выиграть 1 102 560 рублей со ставки в 48 000. Он взял шесть игр и объединил их в экспресс с общим коэффициентом 22.97.

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Выбор игрока выглядит следующим образом:

«Боруссия» Д — «Милан», ничья за 3.60 (итог: 0:0);

«Антверпен» — «Шахтер», гол гостей за 1.48 (2:3);

«Лейпциг» — «Манчестер Сити», ИТБ2 (1.5) за 1.72 (1:3);

«Атлетико» — «Фейеноорд», ИТБ1 (1.5) за 1.67 (3:2);

«Ньюкасл» — «ПСЖ», гол хозяев за 1.22 (4:1);

«Селтик» — «Лацио», гол гостей за 1.23 (1:2).

Итоговый коэффициент: 3.60 х1.48 х 1.72 х 1.67 х 1.22 х 1.23 = 22.97.

«Милан» не дожал очередного соперника и принес выигрыш

Как минимум четыре ставки получились идеальными и не доставили автору экспресса ни толики дискомфорта: «Лацио» забил «Селтику» уже на 29-й минуте, «Шахтер» «Антверпену» — на 48-й, «Ньюкасл» поразил ворота «ПСЖ» на 17-й, отличившись в общей сложности четыре раза. «Атлетико» и «Фейеноорд» оформили четыре гола за тайм, мадридцы сравняли счет на излете первого тайма.

Кому пришлось потрудиться, так это «Манчестер Сити». Чемпионы Англии в предыдущих двух матчах не обыграли «Лейпциг» в гостях, а до 80-й минуты забили поровну с соперником — 1:1. Однако в конце встречи дар предвидения применил Пеп Гвардиола, который выпустил со скамейки Хулиана Альвареса. Спустя 300 секунд аргентинец с линии штрафной поразил девятку ворот Яниса Бласвиха. Ассистировал ему вышедший чуть ранее на поле Доку.

Однако лучшим решением автора ставки был выбор в пользу ничьей в матче «Боруссия» — «Милан». Россонери в первом туре чудом не одолели «Ньюкасл», нанеся 25 ударов по его воротам. Дортмундцы же без шансов уступили в Париже «ПСЖ». Казалось, что итальянский гранд должен реабилитироваться и наконец взять три очка. Но этого не произошло.

Суммарно соперники 32 раза пробили по воротам друг друга и пять раз попали в створ, создав моментов за 2,5 гола (0,96 xG у хозяев и 1,40 у гостей). Впрочем, голкиперы сыграли отлично, а нападающим в итоге не хватило мастерства и удачи, чтобы отличиться хотя бы раз. Нули на табло привели к победе автора экспресса — он стал обладателем 1 102 560 рублей.

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