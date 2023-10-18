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Прогнозы на спорт

Сегодня, 00:15

Россия и Кения неожиданно порадовали голами и помогли клиенту ФОНБЕТ выиграть 1 миллион рублей

Александр Соболев.
Фото Getty Images
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У счастливчика «залетел» солиднейший экспресс.

В середине октября в Европе прошли матчи отборочного турнира Евро-2024, а также огромное количество товарищеских игр, в том числе с участием сборной России. Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ собрал уникальный экспресс из 10 событий — в него вошли восемь футбольных встреч и два противостояния из КХЛ. Коэффициент ставочного «паровозика» составил 100.18, а сумма ставки — 10 000 рублей. Таким образом, выигрыш автора ставки составил 1 001 800 рублей.

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Экспресс вашему вниманию:

  • Азербайджан — Австрия, тотал больше 7.5 углового за 1.29 (итог: 3:5);

  • Исландия — Лихтенштейн, ТБ 3.5 за 1.73 (4:0);

  • Гибралтар — Ирландия, ТБ 0.5 штанги или перекладины за 1.88 (0:1);

  • Греция — Нидерланды, Х2 за 1.22 (0:1);

  • Бельгия — Швеция, ТБ 0.5 видеоповтора за 2.40 (возврат из-за отмены события);

  • Босния и Герцеговина — Португалия, П2 за 1.54 (0:5);

  • Люксембург — Словакия, П2 за 2.27 (0:1);

  • Россия — Кения, ТБ 2.5 за 2.10 (2:2);

  • ЦСКА — «Куньлунь», ТБ 5 за 1.72 (7:0);

  • СКА — «Адмирал», П1 за 1.55 (5:0).

Итоговый коэффициент — 100.18.

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Отмена матча Бельгия — Швеция, возможно, спасла ставку

Экспресс у клиента ФОНБЕТ получился по-настоящему фееричным. Помимо классических вариантов вроде ставки на победителя или на количество голов, он выбрал весьма нестандартные, такие как штанга или перекладина в матче Гибралтар — Ирландия, а также видеоповторы в игре Бельгия — Швеция. По второму исходу, который вполне мог не сыграть, случился возврат — встреча в Брюсселе была отменена из-за убийства двух болельщиков скандинавской сборной.

Были и матчи, в которых выбранные пункты сыграли без каких-либо проблем: Португалия забила Боснии и Герцеговине пять мячей уже в первом тайме, а Россия с Кенией допустили несколько ужасающих ошибок в обороне и благодаря им отличились трижды в стартовые 36 минут. СКА без трудностей обыграл «Адмирал», ЦСКА забросил семь шайб в игре с «Куньлунем», а Нидерланды ничего не позволили создать грекам и на последних минутах вырвали победу.

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Впрочем, понервничать все же пришлось. Например, Словакия только на 77-й минуте забила Люксембургу, а Ирландия закинула четвертый мяч в сетку ворот Лихтенштейна лишь на 80-й. На тоненького выступили Азербайджан и Австрия — оформили ровно восемь необходимых угловых. Впрочем, легкий накал не сделал автора ставки менее счастливым — он стал обладателем миллиона рублей со ставки в 10 000.

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