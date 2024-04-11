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Прогнозы на спорт

11 апреля, 23:55

Клиент FONBET предсказал голевой фейерверк в матчах ЛЧ и выиграл 1,26 млн рублей со ставки в 50 000

Леандро Троссар.
Фото Getty Images
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В Мадриде и Лондоне было очень горячо и результативно.

9 апреля в Лиге чемпионов состоялись два матча 1/4 финала. В одном из них «Реал» сошелся с «Манчестер Сити», а в другом «Арсенал» принимал «Баварию». Мало кто ожидал, что игры с участием солидно обороняющихся команд на позднем этапе турнира получатся суперрезультативными, но это случилось — суммарно команды забили 10 мячей.

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Клиент букмекерской компании FONBET оказался одним из тех, кто верил в превосходство атаки над обороной. В обоих матчах он выбрал одинаковое условие «обе команды забьют больше 1.5 гола». При перемножении общий коэффициент мини-экспресса составил 25.2. В результате ставка в 50 000 рублей принесла автору выигрыш в размере 1 260 000 рублей.

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  • «Реал» — «Манчестер Сити», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 4.50 (3:3);

  • «Арсенал» — «Бавария», каждая команда забьет больше 1.5 мяча за 5.60 (2:2).

Итоговый коэффициент: 4.50 х 5.60 = 25.2.

Игры шли параллельно, и в обеих события развивались стремительно, поэтому расстраиваться клиенту букмекера было некогда. «Сити» уже на второй минуте открыл счет в матче с «Реалом», но почти тут же пропустил дважды. Помогли рикошеты после ударов Камавинга и Родриго — одно из четырех условий сыграло.

В Лондоне игра складывалась по схожему сценарию, но голы были забиты несколько позже: на точный удар Сака «Бавария», которая шла явным аутсайдером, ответила результативной атакой Гнабри и мячом Кейна с пенальти — здравствуй, второе сошедшееся условие.

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Оставалось дождаться еще по одному голу в исполнении голодных и озлобленных англичан. Случились они не так уж поздно, но все-таки немного понервничать теперь уже обладателю 1,26 млн рублей пришлось. «Сити» отыгрался на 66-й, а на 71-й даже вышел вперед, но все-таки сыграл вничью с мадридцами. «Арсеналу» тоже удалось отквитать отставание, но на 76-й вышедшие на поле за 10 минут до этого Жезус и Троссар соорудили ответный мяч, который оставил «Арсеналу» отличные шансы на проход в следующий раунд.

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