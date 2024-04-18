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Сегодня, 23:25

«Реал» выжил в матче с «Ман Сити» и пробился в полуфинал ЛЧ. Клиент FONBET заработал на этом состояние

Антонио Рюдигер.
Фото Getty Images
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Мадридцы бились и за себя, и за того парня.

Противостояние «Реала» и «Манчестер Сити» стало украшением не только 1/4 финала, но и всего текущего розыгрыша Лиги чемпионов. В первом матче соперники неожиданно для многих сыграли открыто и очень результативно — закончили 3:3 и отложили выяснение отношений на семь дней. 17 апреля мадридцы и манкунианцы встретились на «Этихаде», где «бланкос» проиграли три последних матча. Статистика нервировала и намекала, что ничего хорошего гостей не ждет.

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Впрочем, так думали не все. Например, клиент букмекерской компании FONBET посчитал, что в следующий раунд выйдет именно команда Карло Анчелотти. Свое убеждение он подкрепил ставкой в 750 000 рублей под коэффициент 3.80. В случае удачного исхода его выигрыш составил бы 2 850 000 рублей. И это произошло.

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Но было очень тяжело и нервно. «Реал» открыл счет уже на 12-й минуте после шикарной атаки боевого трио — Беллингем отправил мяч в штрафную на Вини, он прострелил на Родриго, а тот со второй попытки всколыхнул сетку. Однако после этого мадридцев принялись возить по газону. «Сити» красиво плел паутину из передач и покалывал Лунина ударами — украинский вратарь все тащил.

В первом тайме хозяева 13 раз пробили в сторону ворот «Реала» и четырежды попали в створ. Во втором сделали 14 и шесть, засев на чужой половине и заставив некоторых мадридских игроков выкинуть язык на плечо. Гол де Брейне на 76-й в связи с этим не стал чем-то неожиданным — «Сити» мог и должен был забить намного раньше. Причем в самом конце основного времени все тот же Кев нанес удар из пределов штрафной и послал мяч выше ворот — в тот момент сердца фанатов «Реала» коснулись пяток и вернулись на место. Пронесло.

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В дополнительные 30 минут ситуация в целом не поменялась: хозяева стремились решить исход здесь и сейчас, а гости мечтали о серии пенальти. И дождались ее. Причем на тот момент в составе «Сити» уже не было Холанна и де Брейне — штатных исполнителей 11-метровых. Как выяснилось позднее, их замена стала огромной ошибкой Гвардиолы.

После неудачного удара Модрича «горожане» получили преимущество, но лишь на пару минут. Уже в следующем кадре Силва бездарно (это признают многие) пробил по центру ворот прямо в перчатки Лунину, а следом за ним попытку не реализовал Ковачич — один хорват поддержал другого. После этого все били точно, а заключительную попытку реализовал Рюдигер.

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«Реал» в очередной раз оказался в полуфинале Лиги чемпионов, а прошлогодний чемпион — за бортом. 14-кратные победители турнира из Мадрида, на которых мало кто ставил не только перед вторым матчем, но и перед противостоянием, посрамили хейтеров и принесли автору ставки в FONBET выигрыш в размере 2 850 000 рублей.

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