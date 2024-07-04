Клиент FONBET собрал экспресс из 19 матчей Евро и Уимблдона, превратив 113 000 рублей в 9,5 млн

Конец июня и начало июля этого года — золотое время для фанатов тенниса и футбола. Сильнейшие футболисты мира борются за победу на чемпионате Европы и Копа Америка, а теннисисты сражаются за трофей Уимблдона. Этим воспользовался клиент FONBET, который собрал мощнейший экспресс из 19 событий с коэффициентом 106.04 и поставил на него 113 340 рублей. Повышенный риск оправдался — автор «бронепоезда» стал обладателем 9 462 757 рублей. И это с учетом возврата в трех встречах, который понизил коэффициент до 83.49. Иначе выигрыш оказался бы еще эпичнее.

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Целиком экспресс выглядит следующим образом:

ЧЕ. Франция — Бельгия, Ф1(0) за 1.37 (итог — 1:0);

ЧЕ. Португалия — Словения, Ф1(0) за 1.08 (0:0, возврат);

Уимблдон. Болт — Рууд, П2 за 1.36 (0:3);

Уимблдон. Штруфф — Марожан, П1 за 1.22 (3:1);

Уимблдон. Чорич — Мелигени Родригес-Алвеш, П1 за 1.58 (3:0);

Уимблдон. Монфис — Маннарино, П1 за 1.53 (3:1);

Уимблдон. Шевченко — Умбер, П2 за 1.12 (2:3);

Уимблдон. Вукич — Офнер, П1 за 1.67 (3:2);

Уимблдон. Меншик — Бублик, П2 за 1.48 (2:3);

Уимблдон. Беллуччи — Шелтон, П2 за 1.34 (2:3);

Уимблдон. Чжан — Жанвье, П1 за 1.20 (3:0);

Уимблдон. Берреттини — Фучович, П1 за 1.14 (3:1);

Уимблдон. Альтмайер — Фери, П1 за 1.90 (3:2);

Уимблдон. Нагал — Кецманович, П2 за 1.09 (1:3);

Уимблдон. Карреньо — Грикспур, П2 за 1.12 (возврат);

Уимблдон. Паолини — Соррибес, П1 за 1.15 (2:0);

Уимблдон. Бектас — Соболенко, П2 за 1.05 (возврат);

Уимблдон. Доулхайд — Гауфф, П2 за 1.04 (0:2);

Уимблдон. Котов — Томпсон, П2 за 1.22 (2:3).

Итог: 83.49 х 113 340 = 9 462 757

Сумасшедшие камбэки в теннисе помогли автору ставки стать миллионером

В идеальном мире делающего ставки фаната тенниса существует картина: на старте «Шлема» собирается экспресс из максимального числа событий, где выбраны победы фаворитов — и все они выигрывают. В реальности же происходят несколько сенсаций, которые ломают мечты о крупном выигрыше. Однако клиенту FONBET удалось сломать систему.

К двум матчам Евро он добавил 17 игр первого круга Уимблдона. Две из них превратились в возврат — Пабло Карреньо и Арина Соболенко снялись со своих матчей. Остальные состоялись, и далеко не все из них прошли гладко. Дикими (равно пятисетовиками) получились аж шесть встреч. Так, например, Уго Умбер только в решающей партии дожал Александра Шевченко из Казахстана, а Александар Вукич — Себастьяна Офнера. Причем австралиец в решающей партии отыграл подачу соперника на матч и матчбол.

Четыре других матча получились еще более нервными для автора ставки. Александр Бублик горел 0-2 Якубу Меншику из Чехии. Обычно казахстанский теннисист в таких случаях быстро сдается и проигрывает, но на этот раз он уперся и перевернул встречу в свою пользу — 3-2. Точно такой же сценарий произошел в игре между Павлом Котовым и Джорданом Томпсоном. Шедший явным фаворитом австралиец уступил первые две партии, однако затем воспользовался усталостью российского теннисиста и вышел во второй раунд.

Со счета 1-2 по сетам свои матчи вытащили Даниэль Альтмайер и Бен Шелтон. Оба встречались с малоизвестными соперниками Артуром Фери и Маттиа Беллуччи соответственно, но испытали проблемы. К счастью для клиента букмекера, они их все-таки разрешили.

Не обошлось без триллера и на Евро. Франция лишь на последних минутах забила единственный мяч в ворота Бельгии, а Португалия не позволила Словении оформить сенсацию, завершив основное время вничью 0:0. Все эти результаты позволили автору ставки превратить чуть больше 100 000 рублей в 9,5 миллиона!

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