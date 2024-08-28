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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:05

Клиент FONBET выиграл 15 миллионов рублей. Его спасли поздние голы «Реала» и камбэк «Баварии»

Эндрик.
Фото Getty Images
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Затащил на флажке.

В минувшие выходные клиент букмекерской компании FONBET рискнул 3 865 180 рублями, поставив их на экспресс из трех футбольных матчей. Его внимание привлекли игры с участием фаворитов чемпионатов Англии, Испании и Германии — «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии». Итоговый коэффициент получился не слишком большим — 3.88. Однако даже в таком случае понервничать пришлось изрядно.

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  • «Ливерпуль» — «Брентфорд», Ф1(-1.5) за 1.65 (2:0);
  • «Вольфсбург» — «Бавария», П2 за 1.60 (2:3);
  • «Реал» — «Вальядолид», Ф1(-1.5) за 1.47 (3:0).

Итоговый коэффициент: 1.65 х 1.60 х 1.47 = 3.88.

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«Баварии» удался камбэк, а «Реал» дожал в конце

Хотя, казалось бы, ставка была сделана исключительно на фаворитов, ни один матч не завершился победой с запасом. Например, «Ливерпуль», который в двух последних матчах обыгрывал «Брентфорд» с разницей минимум в два мяча, на этот раз провозился с соперником. Первый мяч мерсисайдцы забили уже на 13-й минуте усилиями Диаса, а второй — лишь на 70-й. В очередной раз отличился Салах.

Значительно тяжелее события развивались во встрече между «Вольфсбургом» и «Баварией». Мюнхенцы открыли счет в первом тайме и завершили его в свою пользу. В предыдущие годы за результат в такой ситуации уже почти не стоило переживать — гегемон немецкого футбола дожимал оппонентов. Но сейчас 33-кратные чемпионы переживают спад, и поэтому случиться могло все что угодно. Собственнно, непредвиденное и случилось — «Вольфсбург» забил дважды за 8 минут и вышел вперед. К счастью для автора ставки, «Бавария» проявила характер. А еще ей немного повезло: на 65-й Каминьский забил в свои ворота, а на 82-й Гнабри окончательно перевернул счет в пользу гостей.

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Наконец, грозный «Реал» с Мбаппе принимал дома «Вальядолид». И в первом тайме не забил ни разу. Более того, за этот отрезок в створ ворот Карла Эйна пришелся всего один удар. Но во второй половине мадридцы усилили давление и на 50-й минуте вышли вперед после удара Вальверде. А затем — тишина. Подходы были, но до опасности не доходило. В результате нужную фору для клиента букмекера оформили ребята со скамейки: Диас и Эндрик. За две минуты до конца основного времени Браим забил сам, а еще спустя восемь минут ассистировал бразильцу на дебютный гол за «Мадрид». Итоговые 3:0 позволили экспрессу «доехать», превратив 3 865 180 в 14 996 898 рублей.

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