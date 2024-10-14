Клиент FONBET поставил на победу Бетербиева в бою с Биволом. Спорное решение судей принесло ему 7,6 миллиона рублей

В ночь с 12 на 13 октября в саудовском Эр-Рияде состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе между двумя россиянами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Победителем судейским решением был признан уроженец Дагестана, хотя многие назвали такой итог спорным. Однако ему точно обрадовался один из клиентов FONBET, который поставил на выигрыш Бетербиева аж 3 393 556 рублей по коэффициенту 2.25. В результате его прибыль составила 4 241 945 рублей.

«Пересмотрел этот бой и посчитал 7-5 в пользу Бивола, — заявил экс-чемпион мира американец Шакур Стивенсон. — Перед 10-м раундом счет был 7-2. Восьмой раунд был решающим, он мог закончиться по-разному». Это один из многочисленных комментариев экспертов, бывших и действующих боксеров, которые остались в смятении от результата поединка. Другие оказались более лояльны и высказались в духе, что бой был максимально равным. И лишь некоторые увидели безоговорочным победителем Бетербиева.

«Я считал очки в поединке, и у меня есть однозначный и неоспоримый победитель. По моим подсчетам, Бетербиев победил со счетом 115-113, — считает тренер и ТВ-эксперт Тедди Атлас. — Это был довольно равный бой, но та же концовка осталась за Артуром. И я однозначно вижу смысл в реванше».

Безусловно, подсчет выигранных раундов в этом поединке вели не только близкие к боксу лица, но и обычные зрители. Особенно те, кто рискнул и поставил на исход. Одним из таких людей стал клиент FONBET, чьи эмоции тяжело предугадать. Возможно, он, как Атлас, не удивился поднятой руке Бетербиева и с холодным сердцем воспринял выигрыш в 7 635 501 рубль. Либо он уже не надеялся на положительный для себя исход, а итоговый триумф эмоционально подорвал его тело. В любом случае, приподнятое настроение этой ночью автору ставки было обеспечено.

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