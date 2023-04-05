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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Клиент ФОНБЕТ собрал мощнейший футбольно-хоккейный экспресс из 11 матчей и выиграл 8 662 710 рублей

Иван Сергеев празднует гол в ворота «Урала».
Фото Global Look Press
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Игрок действовал аккуратно — самый крупный коэффициент не превысил отметку в 1.7.

Один из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ в прошедшие выходные стал богаче на 8,5 млн рублей, собрав умопомрачительный экспресс из 11 событий. В него вошли шесть футбольных матчей, а также пять хоккейных поединков. Выбранные условия и коэффициенты оказались довольно скромны: самая крупная котировка — 1.68. Однако при перемножении они дали коэффициент 58.5. Таким образом, поставленные 147 325 рублей превратились в 8 662 710 рублей.

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Победный купон выглядит очень внушительно:

  • «Бавария» — «Боруссия» Д: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.48 (счет — 4:2);

  • «Кайзерслаутерн» — «Хайденхайм»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.40 (2:2);

  • «Эльче» — «Барселона»: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.50 (0:4);

  • «Овьедо» — «Эйбар»: ставка — ИТБ2 (0.5) за 1.68 (1:1);

  • «НЕК Неймеген» — ПСВ: ставка — ИТБ2 (1.5) за 1.63 (2:4);

  • «Зенит» — «Урал»: ставка — ИТБ1 (1.5) за 1.45 (2:0);

  • «Монреаль» — «Каролина»: ставка — ИТБ2 (3) за 1.50 (0:3);

  • «Сиэтл» — «Лос-Анджелес»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.65 (1:3);

  • «Оттава» — «Торонто»: ставка — ИТБ2 (2.5) за 1.38 (0:3);

  • «Эдмонтон» — «Анахайм»: ставка — ИТБ1 (3.5) за 1.35 (6:0);

  • «Тампа-Бэй» — «Нью-Йорк»: ставка — ИТБ1 (2.5) за 1.55 (5:0).

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Как можно заметить из результатов матчей, некоторые события прошли на тоненького. Например, «Лос-Анджелес» в игре с «Торонто» необходимую автору ставки третью шайбу забросил за 46 секунд до финальной сирены — Кевин Фиала поразил пустые ворота соперника. А в игре «Монреаль» — «Каролина» вовсе случился возврат. Правда, три шайбы гости забросили еще до завершения второго периода.

Ближе остальных к тому, чтобы уничтожить экспресс, на самом деле были не клубы НХЛ, а «Зенит» с «Уралом». Петербуржцы принимали команду из Екатеринбурга на своем поле в юбилейный десятый раз — прежде они ни разу не испытывали проблем. До этой встречи сине-бело-голубые забивали сопернику минимум дважды в каждой игре, и именно на это обратил внимание клиент ФОНБЕТ. Он поставил на то, что хозяева и на этот раз забьют хотя бы два мяча, но их пришлось ждать очень долго. До 75-й минуты на табло горели нули, а игроку впору было пить успокоительное, но тогда за дело взялся нападающий «Зенита» Иван Сергеев — сначала он забил свой седьмой мяч в сезоне, а на 86-й оформил дубль и добил соперника. Тем самым он принес автору экспресса 8 662 710 рублей.

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Футбол
Хоккей
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Урал
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