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Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

Два автогола «МЮ» в матче с «Севильей» принесли клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 450 000 со ставки в 100 рублей

Эрик Ламела и Бруну Фернандеш.
Фото Global Look Press
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Игрок экспертно разобрался с восемью матчами ЛЕ и ЛК.

На прошлой неделе в еврокубках состоялись первые матчи 1/4 финала. И если в Лиге чемпионов результаты получились более-менее предсказуемыми, то в Лиге Европы и Лиге Конференций были неожиданности. Их правильно предугадал клиент букмекерской компании ФОНБЕТ, который верно определил исходы всех восьми матчей. Итоговый коэффициент его чудо-экспресса составил 4528.90. В результате поставленные на него 100 рублей превратились в 452 890 рублей.

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Купон счастливчика выглядит следующим образом:

  • ЛЕ. «МЮ» — «Севилья», условие — ничья за 5.10 (итог — 2:2);

  • ЛЕ. «Байер» — «Юнион Сент-Жиллуа», условие — ничья за 4.60 (1:1);

  • ЛЕ. «Фейеноорд» — «Рома», условие — П1 за 2.30 (1:0);

  • ЛЕ. «Ювентус» — «Спортинг», условие — П1 за 1.75 (1:0);

  • ЛК. «Базель» — «Ницца», условие — ничья за 3.25 (2:2);

  • ЛК. «Гент» — «Вест Хэм», условие — ничья за 3.30 (1:1);

  • ЛК. «Лех» — «Фиорентина», условие — П2 за 1.72 (1:4);

  • ЛК. «Андерлехт» — «АЗ», условие — П1 за 2.60 (2:0).

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Семь из восьми матчей не просто завершились с нужным для автора ставки исходом, но и не потрепали ему нервы. А вот «Манчестер Юнайтед» и «Севилья» были крайне близки к тому, чтобы разрушить мечты о выигрыше. Команда Эрика тен Хага забила дважды уже к 21-й минуте усилиями Марселя Забитцера и имела еще несколько шикарных моментов, чтобы оформить разгром. Однако мяч упорно не шел в ворота Яссина Буну, да и сам голкипер был на высоте.

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К концу матча «МЮ» немного сбавил давление, но «Севилья» была настолько беспомощна, что даже в такой момент не стремилась идти вперед. Однако в этот день и испанцам, и клиенту ФОНБЕТ сопутствовала нереальная удача. На 84-й минуте Хесус Навас прострелил в штрафную, и мяч через два рикошета от Маласии и де Хеа влетел в сетку. А еще через восемь минут после навеса Эн-Несири пробил головой в сторону углового флага, но мяч попал в голову Магуайру и во второй раз дезориентировал испанского вратаря «МЮ».

Игра, которая была в руках «красных дьяволов» и должна была завершиться их крупной победой, оказалась ничейной. И этот результат принес автору экспресса 452 890 рублей.

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