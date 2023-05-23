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Прогнозы на спорт

Сегодня, 18:15

Гол «Эвертона» на девятой добавленной минуте принес клиенту ФОНБЕТ 15 млн рублей. У него доехал экспресс из пяти событий

Йерри Мина.
Фото Global Look Press
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«Ириски» сражались и за себя, и за того парня.

Прошедшие выходные стали, возможно, самыми счастливыми в жизни одного из клиентов букмекерской компании ФОНБЕТ. Он выбрал пять футбольных матчей и собрал из них экспресс с коэффициентом 10.73. Сумма поражает — на кон были поставлены 1 398 240 рублей. Однако риск того стоил — по итогам уик-энда на счет игрока упали 15 003 115 рублей.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла», ставка — «обе забьют — да» за 1.60 (счет: 1:1);

  • «Вулверхэмптон» — «Эвертон», ставка — Х2 за 1.37 (1:1);

  • «Хоффенхайм» — «Унион Берлин», ставка — «обе забьют — да» за 1.75 (4:2);

  • «Барселона» — «Реал Сосьедад», ставка — «обе забьют — да» за 1.77 (1:2);

  • «Лилль» — «Марсель», ставка — «обе забьют — да» за 1.58 (2:1).

Коэффициент: 1.60 х 1.37 х 1.75 х 1.77 х 1.58 = 10.73.

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Автор ставки трижды был на грани неудачи. Экспресс спасли Фирмино, Левандовски и Мина

Ожидать, что во всех пяти матчах нужный результат будет достигнут уже в стартовые 45 минут, было странно. В действительности только две игры спасли клиента ФОНБЕТ от потери волос: «Хоффенхайм» и «Унион» забили друг другу на исходе первого тайма, а «Лилль» и «Марсель» управились менее чем за час.

Обмен голами также был необходим во встречах «Ливерпуля» и «Барселоны». На радость автора ставки, счет в обоих случаях открыли аутсайдеры — «Астон Вилла» и «Реал Сосьедад», поэтому вероятность успеха была высока. Тем не менее ждать таких нужных забитых мячей от мерсисайдцев и каталонцев пришлось до самых последних минут: Роберто Фирмино спас красных от поражения на 89-й минуте, а Роберт Левандовски размочил счет на 90-й.

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Однако оба этих подвига меркнут на фоне того, что удалось колумбийскому защитнику «Эвертона» Йерри Мине. Автора ставки устраивал любой результат, за исключением победы «Вулверхэмптона», но «волки» вышли вперед уже на 34-й минуте усилиями Хван Хи Чхана. Вообще в первом тайме хозяева играли значительно лучше соперника, поэтому перспективы ливерпульцев выглядели неважно. Однако во второй половине они начали оттаивать и создавали все больше и больше моментов, но мяч никак не шел в ворота.

Казалось, что «Вулвз» заберут победу, однако последний навал противника оказался слишком суровым. Из-за большого количества задержек игры судья компенсировал аж девять минут, а результативным оказался заключительный навес игроков «Эвертона» — в результате суматохи и прострела вдоль ворот мяч в сетку направил Мина. Его гол принес «Эвертону» важнейшее очко в борьбе за выживание в АПЛ, а клиенту ФОНБЕТ — целых 15 млн рублей.

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Футбол
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