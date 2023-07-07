Клиент ФОНБЕТ поверил в камбэк Берреттини и выиграл 1,5 млн рублей. У него доехал экспресс из восьми событий

Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:15
3 июля в Великобритании стартовал третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. За пять дней состоялось более сотни матчей, и некоторые из них закончились сенсационно. Но клиент букмекерской компании ФОНБЕТ выбрал нужные встречи и предсказал правильные результаты, благодаря чему стал обладателем 1 504 064 рублей. Это стало возможным после ставки в 80 174 рубля на восемь матчей с общим коэффициентом 18.76.
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Победный экспресс выглядит следующим образом:
Маттео Берреттини — Лоренцо Сонего, П1 — 2.60 (итог — 3:1);
Франсиско Серундоло — Нуну Боржеш, П1 — 1.26 (3:1);
Янина Викмайер — Анна Блинкова, П2 — 2.05 (1:2);
Френсис Тиафо — У Ибин, П1 — 1.21 (3:0);
Кэмерон Норри — Томаш Махач, П1 — 1.15 (3:1);
Кристофер О'Коннелл — Хамад Меджедович, П1 — 1.62 (3:1);
Мартон Фучович — Таллон Грикспур, П1 — 1.18 (3:0);
Джордж Лоффаген — Хольгер Руне, П2 — 1.05 (3:0).
Итоговый коэффициент: 2.60 х 1.26 х 2.05 х 1.21 х 1.15 х 1.62 х 1.18 х 1.05 = 18.76.
Выбор автора ставки пал на восемь матчей первого круга, некоторые из которых были откровенно рискованными. Например, он взял победу Анны Блинковой над Яниной Викмайер, хотя россиянка считалась аутсайдером. Все из-за того, что бельгийка очень неплохо играет на траве, а еще выиграла единственную очную встречу. Однако в этот раз преимущество было на стороне Блинковой, которая вырвала победу в трех сетах.
Еще один «суровый» вариант — ставка на победу Берреттини в итальянском дерби против Сонего. Финалист Уимблдона-2021 пропустил два месяца из-за травмы, а за три недели до старта турнира был разгромлен Лоренцо в Штутгарте — 1:6, 2:6. После того матча Маттео даже разрыдался. Новая встреча также началась в пользу Сонего — он выиграл стартовый сет на тай-брейке. После этого клиент ФОНБЕТ и сделал ставку на Берреттини. Тот чудесным образом переродился и закрыл соперника в четырех сетах.
Остальные матчи прошли относительно спокойно. Разве что Франсиско Серундоло заставил немного понервничать, проиграв первый отрезок игры Боржешу. Но позже аргентинец был бесподобен и вместе с остальными игроками принес автору экспресса более 1,5 млн рублей.
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