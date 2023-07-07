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Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

Клиент ФОНБЕТ поверил в камбэк Берреттини и выиграл 1,5 млн рублей. У него доехал экспресс из восьми событий

Маттео Берреттини.
Фото Global Look Press
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Счастливчику удалось избежать сенсаций.

3 июля в Великобритании стартовал третий в сезоне турнир «Большого шлема» — Уимблдон. За пять дней состоялось более сотни матчей, и некоторые из них закончились сенсационно. Но клиент букмекерской компании ФОНБЕТ выбрал нужные встречи и предсказал правильные результаты, благодаря чему стал обладателем 1 504 064 рублей. Это стало возможным после ставки в 80 174 рубля на восемь матчей с общим коэффициентом 18.76.

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Победный экспресс выглядит следующим образом:

  • Маттео Берреттини — Лоренцо Сонего, П1 — 2.60 (итог — 3:1);

  • Франсиско Серундоло — Нуну Боржеш, П1 — 1.26 (3:1);

  • Янина Викмайер — Анна Блинкова, П2 — 2.05 (1:2);

  • Френсис Тиафо — У Ибин, П1 — 1.21 (3:0);

  • Кэмерон Норри — Томаш Махач, П1 — 1.15 (3:1);

  • Кристофер О'Коннелл — Хамад Меджедович, П1 — 1.62 (3:1);

  • Мартон Фучович — Таллон Грикспур, П1 — 1.18 (3:0);

  • Джордж Лоффаген — Хольгер Руне, П2 — 1.05 (3:0).

Итоговый коэффициент: 2.60 х 1.26 х 2.05 х 1.21 х 1.15 х 1.62 х 1.18 х 1.05 = 18.76.

Опасная ставка на Берреттини оказалась оправданной

Выбор автора ставки пал на восемь матчей первого круга, некоторые из которых были откровенно рискованными. Например, он взял победу Анны Блинковой над Яниной Викмайер, хотя россиянка считалась аутсайдером. Все из-за того, что бельгийка очень неплохо играет на траве, а еще выиграла единственную очную встречу. Однако в этот раз преимущество было на стороне Блинковой, которая вырвала победу в трех сетах.

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Еще один «суровый» вариант — ставка на победу Берреттини в итальянском дерби против Сонего. Финалист Уимблдона-2021 пропустил два месяца из-за травмы, а за три недели до старта турнира был разгромлен Лоренцо в Штутгарте — 1:6, 2:6. После того матча Маттео даже разрыдался. Новая встреча также началась в пользу Сонего — он выиграл стартовый сет на тай-брейке. После этого клиент ФОНБЕТ и сделал ставку на Берреттини. Тот чудесным образом переродился и закрыл соперника в четырех сетах.

Остальные матчи прошли относительно спокойно. Разве что Франсиско Серундоло заставил немного понервничать, проиграв первый отрезок игры Боржешу. Но позже аргентинец был бесподобен и вместе с остальными игроками принес автору экспресса более 1,5 млн рублей.

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Теннис
Прогнозы на спорт
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