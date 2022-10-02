Эдуард уже принес команде 10 очков.

Идущий в группе лидеров «Краснодар» в 11-м туре РПЛ сыграет в Самаре с «Крыльями Советов». Встреча пройдет на «Солидарность Самара Арене», она начнется в 19.00 по московскому времени. Обслужит ее рефери из Люберец Алексей Сухой. Насладиться этой битвой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» 3 октября 2022 года

Удивительно, но «Краснодар» — аутсайдер игры. На его победу можно поставить с коэффициентом 3.20, вероятность исхода — примерно 31%. Ничья доступна за 3.70 (24%), а вот успех «Крыльев» за довольно скромные по меркам этого клуба 2.20 (45%).

Если котировки кажутся вам несправедливыми и вы уверены в превосходстве «Краснодара», возьмите вариант «гости не проиграют» за 1.75.

Или же можете оформить ставку на победу гостей с нулевой форой за 2.43. Ф1(0) в таком случае идет за 1.60.

В четырех матчах из последних пяти с участием «Краснодара» проходил «верх» по голам. Взять тотал больше 2.5 гола предложено за 1.75. ТМ 2.5 оценен в 2.15.

Эксперты предполагают, что встреча получится зрелищной: вариант «обе забьют» оценен в 1.65, обратный исход — в 2.24.

Если опасаетесь выбирать победителя матча, можете поставить на успех каждой команды в одном из таймов. П1 в первой или второй 45-минутке доступна за 1.57, П2 — за 2.06.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве «Крыльев Советов»:

ничья 1:1 идет за 6.80;

успех хозяев 2:1 — за 8.40;

триумф 1:0 — 8.60.

«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз и анализ матча 11-го тура РПЛ 3 октября 2022 года

«Краснодар» продолжает прогрессировать и показывает высокие результаты во всех турнирах, но эксперты упорно считают его выскочкой. В Кубке России южане уверенно возглавляют группу, а в чемпионате перед 11-м туром шли четвертыми в ногу с ЦСКА, но все равно воспринимаются серьезными аутсайдерами в противостоянии с хандрящими «Крыльями Советов».

Самарцы время от времени выдают неплохие матчи: в сентябре, например, обыграли в Кубке «Зенит» (2:0), а ранее были в минуте от победы над «Локомотивом» (1:1). Но успехов пока крайне мало, а срывы случаются даже с аутсайдерами вроде «Факела» и «Торпедо» (с обоими сыграли вничью). Правда, нужно отметить, что и с топами «Крылья» борются до последнего и редко проигрывают крупно — в два и более мяча уступили только «Динамо» (0:2) и «Зениту» (0:3).

Кстати, в большинстве игр с командами из верхней половины таблицы самарцы не забивают: на то, что они уйдут без гола и в этот раз, коэффициент высокий — 4.60.

«Краснодар» значительно стабильнее: между июльским поражением от «Спартака» (1:4) и сентябрьским от ЦСКА (1:4) уместились шесть побед и ничья с «Динамо» (0:0). Успехам южане обязаны по большей части Эдуарду Сперцяну: в десяти матчах 22-летний воспитанник сделал 8+3. Его голы принесли команде 10 очков — ровно половину от общего количества.

Благодаря ударному отрезку в клубе Эдуард в отличном настроении прибыл в сборную Армении и почти помог ей уйти от поражения в игре с Ирландией (2:3) — соперник забил победный мяч в добавленное время. Продолжит ли Сперцян в том же духе, учитывая, что он получил выходной и не участвовал в матче против «Нижнего» в Кубке? Квинси Промес, у которого идентичные показатели в гонке бомбардиров, ждет продолжения сражения.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Краснодар»

Домашний стадион явно не влияет на результаты «Крыльев» — в Самаре они набрали всего два очка в четырех матчах. Причем соперниками были скромные «Торпедо» и «Факел». Почему «Краснодар», у которого все в полном порядке с игрой и результатами, должен проиграть? В это не верится совсем.

Рекомендуемая ставка: «Краснодар» не проиграет" за 1.75.