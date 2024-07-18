«Зенит» раздавил в Суперкубке «Краснодар» и готовится бодро стартовать в РПЛ. «Крылья» вряд ли будут против

В прошлом сезоне питерцы трижды обыграли самарцев.

20 июня стартует новый сезон российской премьер-лиги. В одном из первых матчей розыгрыша «Крылья Советов» на «Самара Арене» примут чемпиона страны «Зенит». Игра начнется в 17.30 по московскому времени, в прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 17.15 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 20 июля 2024 года

Букмекеры считают «Зенит» фаворитом предстоящего матча. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.57, вероятность этого исхода — примерно 64%. Успех «Крыльев» доступен за 5.80 (12%), ничья — за 4.15 (24%).

На то, что самарцы отберут очки у главного фаворита чемпионата (1Х), котировка — 2.45.

Пари на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 предложено заключить за одинаковые 1.90.

Условие «обе забьют» оценено в 2.00, «обе забьют — нет» — в 1.80. Если отличится только «Зенит», сыграет ставка за 2.65.

В трех из четырех предыдущих встреч питерцы забивали самарцам меньше двух мячей. ИТБ2 (1.5) выставлен в линии за 1.70, ИТМ2 (1.5) — за 2.15.

Наиболее вероятный точный счет матча, по мнению экспертов, — 1:0 или 2:0 в пользу гостей за 7.00.

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 1-го тура РПЛ 20 июля 2024 года

Перед стартом прошлого сезона «Зенит» был абсолютным фаворитом чемпионата России, но выиграл шестой подряд титул лишь в последнем туре благодаря осечке «Динамо». Несмотря на плотную борьбу, достаточно большое количество осечек со стороны питерцев и прыть некоторых соперников, к новому розыгрышу РПЛ сине-бело-голубые снова подходят в статусе главных претендентов на трофей. Причем коэффициент на их триумф сейчас еще ниже, чем год назад, — всего 1.50.

Причиной тому стала мощная трансферная кампания клуба. За полтора месяца «Зенит» усилился вратарем «Балтики» Латышонком, защитниками Волковым и Горшковым, а также купил у «Локомотива» лучшего ассистента прошлого сезона Глушенкова, дубль которого в матче за Суперкубок России против «Краснодара» (4:2) принес питерцам очередной трофей. Однако этими игроками сине-бело-голубые не ограничатся. Вот-вот в Санкт-Петербург должен приехать полузащитник «Торино» и сборной Сербии Илич. По-прежнему не утихают слухи о переходе из «Спартака» в «Зенит» Соболева — он может заменить в клубе Сергеева. Также чемпиона, вероятно, покинут Вендел и Клаудиньо, поэтому они вполне могут остаться вне заявки или стартового состава на игру с «Крыльями».

Самарцы пока подписали только экс-вратаря «Ростова» Песьякова, а потеряли нескольких важных игроков — защитника Горшкова (ушел как раз в «Зенит») и нападающего Салтыкова, который перебрался в «Локомотив». Что касается последних матчей, то они были для «Крыльев» товарищескими и завершились наверняка не так, как хотелось бы Игорю Осинькину: из четырех встреч была выиграна только одна. Самарцы проиграли «КАМАЗу» (1:2), сыграли вничью с «Рубином» и «Химками» (по 2:2) и справились лишь с «Соколом» (6:0).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Крылья Советов» — «Зенит»

У «Зенита» перед стартом чемпионата из-за травмы недоступен Марио Фернандес. Также под вопросом участие некоторых лидеров — Вендела и Клаудиньо. Последний может пропустить игру еще и по дисциплинарным причинам — бразилец грубо повел себя с Семаком после замены в игре на Суперкубок.

«Крылья Советов» — «Зенит»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды встречались аж четыре раза — в РПЛ и на групповом этапе Кубка России. Три встречи остались за питерцами, самая последняя — в марте 2024 года — сыграна вничью — 1:1. При этом лишь одна победа «Зенита» была крупной — 3:1 в первом круге чемпионата страны.

Прогноз и ставка на матч «Крылья Советов» — «Зенит»

«Зенит» очень классно смотрелся в матче за Суперкубок, решив все вопросы еще в первом тайме (3:0). Во втором чемпионы расслабились и пропустили дважды, но в целом отлично контролировали ситуацию. Скорее всего, ослабленным «крылышкам» будет непросто сдержать сильнейшую и по игре, и по составу команду страны, которая нацелена на седьмое чемпионство подряд.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 1.90.