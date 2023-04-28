Петербуржцы не проигрывают «Крыльям» в РПЛ с 2015-го.

29 апреля лидер чемпионата России «Зенит» в матче 25-го тура схлестнется с «Крыльями Советов». Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 13.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают сине-бело-голубых серьезными фаворитами: поставить на победу команды Сергея Семака можно с коэффициентом 1.68, что составляет примерно 58% вероятности итога. Успех хозяев доступен с котировкой 4.99 (19%) — это наименее ожидаемый исход противостояния. Даже ничья идет за 4.19 (23%).

«Зенит» не может обыграть самарцев на выезде уже на протяжении двух матчей: один из них прошел в этом сезоне в Кубке России («Крылья» победили 2:0). Ждете, что коллектив Игоря Осинькина вновь выстоит против чемпиона последних четырех лет? Непоражение хозяев можно взять за 2.25.

Правда, три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на солидное преимущество гостей:

• ничья 1:1 предложена за 7.20;

• победа «Зенита» 1:0 — за 7.40;

• выигрыш гостей 2:0 — за 7.50.

Аналитики склоняются к тому, что матч получится результативным: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.07. В этом сезоне соперники пересекались три раза (один раз в РПЛ и два в Кубке), этот рынок зашел в двух из трех случаев.

Вероятность, что соперники обменяются голами, оценена в 1.80, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.00.

«Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча РПЛ 29 апреля 2023 года

Петербуржцы практически оформили титул: за шесть туров до конца чемпионата оторвались от второго места на девять баллов. За 24 встречи машина Семака лишь шесть раз потеряла очки, а проиграла всего дважды.

Также «Зенит» — самый результативный коллектив лиги. В 24 поединках петербуржцы вонзили уже 60 мячей, это 2.5 гола в среднем за 90 минут. Сразу в 10 матчах чемпионата команда отличилась минимум три раза. Например, «Крылья Советов» получили от сине-бело-голубых разгром в первом круге (0:3). За девятикратных чемпионов России выступает лучший на данный момент бомбардир РПЛ Малком: у бразильца 18 результативных выстрелов в 24 играх.

Доволен уровнем команды и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Наша игра смотрится более стабильно и цельно — это касается и обороны, и атаки, откуда вытекает большое количество забитых мячей. Как следствие — рекордное количество очков», — проанализировал босс петербуржцев.

«Крылья» же добиваются положительных результатов с большим трудом и еще даже не обеспечили место в элите на следующий сезон — самарцы идут 12-ми в трех очках от зоны стыковых матчей. В последних восьми встречах парни Осинькина победили лишь однажды и потерпели пять поражений. Также волжане мало забивают: за 24 тура отличились 24 раза. При этом в Самаре выступает третий страйкер чемпионата Владимир Писарский (14 голов).

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Зенит»

Гости выглядят явными фаворитами: они практически не теряют очки в этом сезоне (18 побед из 24 возможных) и имеют отличную статистику против самарцев — 10-матчевая серия без проигрышей, которая включила лишь одну ничью. Также «Крылья» подошли к игре в плохой форме — пять поражений в последних восьми поединках и лишь один выигрыш. Петербуржцы уже дважды в этом сезоне обыграли самарцев и вполне могут сделать это еще раз.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.68.