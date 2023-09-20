Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 04:15

ЦСКА едет к «Ладе» в ужасной форме. Браташ, Джозефс и остальные помешают Федорову выиграть

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА 21 сентября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки ЦСКА.
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
Telegram Дзен
После восьми матчей у армейцев только две победы в основное время.

21 сентября ЦСКА отправится на выезд к одному из лидеров Восточной конференции — «Ладе». Поединок регулярного чемпионата КХЛ состоится в Тольятти на «Лада Арене», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 17.50 мск.

Леонардо Бонуччи. «Унион» дебютирует в ЛЧ на «Бернабеу». Крал, Бонуччи и Гозенс попробуют остановить «Реал»

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА 21 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают москвичей серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.37, этот рынок на «Ладу» можно взять за 3.25. Правда, за всю историю противостояния клубы никогда не доводили до дополнительного времени. В этом сезоне москвичам уже дважды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего, тольяттинцам — один раз.

Соперники не впечатляют результативностью: армейцы за восемь матчей отметились 20 шайбами (2,5 в среднем за 60 минут), у подопечных Олега Браташа — 18 за такое же количество встреч (2,25 в среднем). Можете сыграть на то, сколько команды забросят в предстоящей разборке:

• ИТБ1 (1.5) — за 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.02;

• ИТБ2 (2.5) — за 1.59, ИТМ2 (2.5) — за 2.37.

Люк де&nbsp;Йонг (ПСВ). «Арсенал» и ПСВ второй год подряд сойдутся в еврокубках. Де Йонг не даст «Эмирейтс» заскучать

Также предложены ставки на «обе забьют» в каждом отрезке поединка:

• «да» в первом периоде — за 3.39, «нет» — за 1.27;

• «да» во втором периоде — за 2.72, «нет» — за 1.40;

• «да» в третьем периоде — за 2.84, «нет» — за 1.37.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

«Лада» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 сентября 2023 года

Команды по-разному начали сезон. Тольяттинцы идут в плотной группе лидеров Восточной конференции и после восьми поединков расположились на четвертой строчке. К столкновению с армейцами подопечные Браташа подошли на серии из пяти матчей без поражений в основное время: в них «Лада» оформила четыре победы и однажды уступила «Металлургу» (2:3) в овертайме, причем через день клубы встретились снова, и коллектив из Тольятти взял реванш (3:1).

ЦСКА же после восьми игр одержал всего две виктории в основное время и еще раз дожал «Спартак» в овертайме (3:2). Причем красно-синие повергли только двух худших представителей Восточной конференции — «Адмирал» (4:1) и «Нефтехимик» (5:1). С соперниками выше классом парни Сергея Федорова не могут справиться: влетели «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 в ОТ), «Динамо» (1:4) и «Локо» (1:2).

Вендел и&nbsp;Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» засушил «Ахмат» в домашней игре Кубка России. На выезде петербуржцы снова не испытают проблем

Обе команды показывают невысокую продуктивность в атаке: хозяева забрасывают в среднем 2,25 раза за 60 минут, гости — 2,5. Правда, в последних пяти играх тольяттинцы даже увеличили среднюю результативность до трех метких попаданий. В отличной форме находится нападающий Трой Джозефс — американец набрал очки в шести поединках подряд, а всего у него восемь голевых действий.

ЦСКА — в числе самых пропускающих коллективов чемпионата. В воротах красно-синих побывало уже 22 шайбы (2,75 в среднем) — больше только у пяти клубов. «Лада» в среднем пропустила 2,12 раза за встречу, но в последних пяти лишь однажды получила больше одной пробоины.

Прогноз и ставка на матч «Лада» — ЦСКА

Хозяева подошли к поединку в неплохой форме: они не уступили в основное время на протяжении пяти матчей, в которых всего однажды пропустили больше гола и подняли результативность до трех шайб в среднем за 60 минут. Армейцы же проваливают старт сезона — за восемь игр в основное время победили лишь дважды. Подопечные Федорова — одни из самых пропускающих в КХЛ (2.75 раза в среднем за встречу), а в основное время справились только с двумя худшими командами «Востока».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

0
Читайте также
Количество митингующих у посольства России в Ереване сократилось вдвое
Балицкий сообщил об уничтожении колонны с бронегруппами ВСУ
Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» засушил «Ахмат» в домашней игре Кубка России. На выезде петербуржцы снова не испытают проблем