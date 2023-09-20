ЦСКА едет к «Ладе» в ужасной форме. Браташ, Джозефс и остальные помешают Федорову выиграть

После восьми матчей у армейцев только две победы в основное время.

21 сентября ЦСКА отправится на выезд к одному из лидеров Восточной конференции — «Ладе». Поединок регулярного чемпионата КХЛ состоится в Тольятти на «Лада Арене», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 17.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА 21 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают москвичей серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).

Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.37, этот рынок на «Ладу» можно взять за 3.25. Правда, за всю историю противостояния клубы никогда не доводили до дополнительного времени. В этом сезоне москвичам уже дважды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего, тольяттинцам — один раз.

Соперники не впечатляют результативностью: армейцы за восемь матчей отметились 20 шайбами (2,5 в среднем за 60 минут), у подопечных Олега Браташа — 18 за такое же количество встреч (2,25 в среднем). Можете сыграть на то, сколько команды забросят в предстоящей разборке:

• ИТБ1 (1.5) — за 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.02;

• ИТБ2 (2.5) — за 1.59, ИТМ2 (2.5) — за 2.37.

Также предложены ставки на «обе забьют» в каждом отрезке поединка:

• «да» в первом периоде — за 3.39, «нет» — за 1.27;

• «да» во втором периоде — за 2.72, «нет» — за 1.40;

• «да» в третьем периоде — за 2.84, «нет» — за 1.37.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

«Лада» — ЦСКА: прогноз и анализ матча КХЛ 21 сентября 2023 года

Команды по-разному начали сезон. Тольяттинцы идут в плотной группе лидеров Восточной конференции и после восьми поединков расположились на четвертой строчке. К столкновению с армейцами подопечные Браташа подошли на серии из пяти матчей без поражений в основное время: в них «Лада» оформила четыре победы и однажды уступила «Металлургу» (2:3) в овертайме, причем через день клубы встретились снова, и коллектив из Тольятти взял реванш (3:1).

ЦСКА же после восьми игр одержал всего две виктории в основное время и еще раз дожал «Спартак» в овертайме (3:2). Причем красно-синие повергли только двух худших представителей Восточной конференции — «Адмирал» (4:1) и «Нефтехимик» (5:1). С соперниками выше классом парни Сергея Федорова не могут справиться: влетели «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 в ОТ), «Динамо» (1:4) и «Локо» (1:2).

Обе команды показывают невысокую продуктивность в атаке: хозяева забрасывают в среднем 2,25 раза за 60 минут, гости — 2,5. Правда, в последних пяти играх тольяттинцы даже увеличили среднюю результативность до трех метких попаданий. В отличной форме находится нападающий Трой Джозефс — американец набрал очки в шести поединках подряд, а всего у него восемь голевых действий.

ЦСКА — в числе самых пропускающих коллективов чемпионата. В воротах красно-синих побывало уже 22 шайбы (2,75 в среднем) — больше только у пяти клубов. «Лада» в среднем пропустила 2,12 раза за встречу, но в последних пяти лишь однажды получила больше одной пробоины.

Прогноз и ставка на матч «Лада» — ЦСКА

Хозяева подошли к поединку в неплохой форме: они не уступили в основное время на протяжении пяти матчей, в которых всего однажды пропустили больше гола и подняли результативность до трех шайб в среднем за 60 минут. Армейцы же проваливают старт сезона — за восемь игр в основное время победили лишь дважды. Подопечные Федорова — одни из самых пропускающих в КХЛ (2.75 раза в среднем за встречу), а в основное время справились только с двумя худшими командами «Востока».

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!