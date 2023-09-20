ЦСКА едет к «Ладе» в ужасной форме. Браташ, Джозефс и остальные помешают Федорову выиграть

Прогнозы на спорт
Сегодня, 04:15
21 сентября ЦСКА отправится на выезд к одному из лидеров Восточной конференции — «Ладе». Поединок регулярного чемпионата КХЛ состоится в Тольятти на «Лада Арене», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL, эфир стартует в 17.50 мск.
Аналитики букмекерской компании Winline считают москвичей серьезными фаворитами: поставить на их успех в основное время можно с коэффициентом 1.62, что соответствует примерно 60% вероятности. Выигрыш хозяев доступен за 5.00 (19%) — это наименее ожидаемый исход поединка. Ничья идет за 4.50 (21%).
Триумф красно-синих с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.37, этот рынок на «Ладу» можно взять за 3.25. Правда, за всю историю противостояния клубы никогда не доводили до дополнительного времени. В этом сезоне москвичам уже дважды не хватило трех периодов для выявления сильнейшего, тольяттинцам — один раз.
Соперники не впечатляют результативностью: армейцы за восемь матчей отметились 20 шайбами (2,5 в среднем за 60 минут), у подопечных Олега Браташа — 18 за такое же количество встреч (2,25 в среднем). Можете сыграть на то, сколько команды забросят в предстоящей разборке:
• ИТБ1 (1.5) — за 1.80, ИТМ1 (1.5) — за 2.02;
• ИТБ2 (2.5) — за 1.59, ИТМ2 (2.5) — за 2.37.
Также предложены ставки на «обе забьют» в каждом отрезке поединка:
• «да» в первом периоде — за 3.39, «нет» — за 1.27;
• «да» во втором периоде — за 2.72, «нет» — за 1.40;
• «да» в третьем периоде — за 2.84, «нет» — за 1.37.
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Команды по-разному начали сезон. Тольяттинцы идут в плотной группе лидеров Восточной конференции и после восьми поединков расположились на четвертой строчке. К столкновению с армейцами подопечные Браташа подошли на серии из пяти матчей без поражений в основное время: в них «Лада» оформила четыре победы и однажды уступила «Металлургу» (2:3) в овертайме, причем через день клубы встретились снова, и коллектив из Тольятти взял реванш (3:1).
ЦСКА же после восьми игр одержал всего две виктории в основное время и еще раз дожал «Спартак» в овертайме (3:2). Причем красно-синие повергли только двух худших представителей Восточной конференции — «Адмирал» (4:1) и «Нефтехимик» (5:1). С соперниками выше классом парни Сергея Федорова не могут справиться: влетели «Ак Барсу» (2:5), «Металлургу» (2:4), «Куньлуню» (2:3 в ОТ), «Динамо» (1:4) и «Локо» (1:2).
Обе команды показывают невысокую продуктивность в атаке: хозяева забрасывают в среднем 2,25 раза за 60 минут, гости — 2,5. Правда, в последних пяти играх тольяттинцы даже увеличили среднюю результативность до трех метких попаданий. В отличной форме находится нападающий Трой Джозефс — американец набрал очки в шести поединках подряд, а всего у него восемь голевых действий.
ЦСКА — в числе самых пропускающих коллективов чемпионата. В воротах красно-синих побывало уже 22 шайбы (2,75 в среднем) — больше только у пяти клубов. «Лада» в среднем пропустила 2,12 раза за встречу, но в последних пяти лишь однажды получила больше одной пробоины.
Хозяева подошли к поединку в неплохой форме: они не уступили в основное время на протяжении пяти матчей, в которых всего однажды пропустили больше гола и подняли результативность до трех шайб в среднем за 60 минут. Армейцы же проваливают старт сезона — за восемь игр в основное время победили лишь дважды. Подопечные Федорова — одни из самых пропускающих в КХЛ (2.75 раза в среднем за встречу), а в основное время справились только с двумя худшими командами «Востока».
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -