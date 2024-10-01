«Ювентус» помолодел и практически перестал пропускать. «Лейпциг» не забьет много даже дома

Бьянконери оставили ворота сухими в шести турах серии А.

2 октября «Лейпциг» и «Ювентус» схлестнутся во втором туре общего этапа Лиги чемпионов. Команды встретятся на стадионе «Лейпциг», стартовый свисток французского арбитра Франсуа Летексье прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-сервис «Okko Спорт».

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лейпциг» — «Ювентус» 2 октября 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, у хозяев чуть больше шансов на успех: коэффициент на победу «РБ» — 2.30, что составляет примерно 41% вероятности. Триумф «старой синьоры» дан за 3.00 (31%), ничейный результат можно взять за чуть большие 3.35 (28%).

«Ювентус» стартовал с уверенной победы над ПСВ (3:1) — непоражение туринцев в предстоящей встрече идет за 1.58.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают более высокие шансы хозяев:

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.90, ТМ 2.5 дан с такой же котировкой.

Рынок «обе забьют» доступен за 1.73. обратный вариант идет за 2.12.

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«Лейпциг» — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 октября 2024 года

Перед «Ювентусом» хозяева прервали серию из трех матчей без побед — разнесли «Аугсбург» (4:0) в чемпионате. «Лейпцигу» не хватает стабильности: во втором туре бундеслиги клуб обыграл действующего чемпиона «Байер» (3:2), закончив его рекордную серию из 35 матчей без поражений в немецком чемпионате. Однако далее коллектив Марко Розе не справился с куда менее грозными «Унионом» и «Санкт-Паули», которым даже не сумел забить (по 0:0). А между этими ничьими он уступил «Атлетико» (1:2) в Лиге чемпионов — причем немцы лидировали с четвертой минуты и пропустили второй только в компенсированное время.

«Ювентус» выглядит куда более целостно: за шесть туров серии А до сих пор не пропустил. Единственный мяч ей прилетел в Лиге чемпионов от ПСВ (3:1), который в нынешнем розыгрыше эредивизи заколачивает в среднем 3.57 гола за 90 минут. Правда, иногда «Старая синьора» испытывала проблемы в атаке — в половине матчей чемпионата так и не пробила соперника. Однако во всех играх, в которых она отличалась, она делала это ровно трижды.

«Это интересная статистика (ноль пропущенных в серии А. — Прим. «СЭ»), она показывает, что у нас солидная команда, и это начинается с нападающих, которые помогают обороне. У нас сильные защитники, но это командная работа, и мы сохранили сухой счет благодаря самоотверженности всех игроков, которые работали вместе. Они стремятся сначала вернуть мяч, а затем защитить наши ворота. Это важный подход для амбициозной команды», — проанализировал Тьяго Мотта после победы над «Дженоа» (3:0) в последнем туре.

Летом состав «Ювентуса» серьезно изменился: в команде появилось много молодежи, а в семи матчах сезона игровое время получили уже 23 футболиста. Лучшим ассистентом команды с тремя голевыми неожиданно стал 20-летний Самуэль Мбангула, а на лидирующую роль выдвинулся 19-летний Кенан Йылдыз — турок настрелял 1+2 во всех турнирах и стал третьим в команде по минутам на поле (570).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лейпциг» — «Ювентус»

У хозяев потери в центре полузащиты — травмированы Кевин Кампль, Ксавер Шлагер и 18-летний талант Ассан Уэдраого.

У «Старой синьоры» проблемы со здоровьем у Тимоти Веа и Василие Аджича.

«Лейпциг» — «Ювентус»: статистика личных встреч

Команды ранее не встречались друг с другом.

Прогноз и ставка на матч «Лейпциг» — «Ювентус»

«Старая синьора» обладает каменной обороной: за семь матчей во всех турнирах пропустила только один мяч. «Лейпциг» даже на домашнем стадионе вряд ли много забьет — команда Марко Розе отличилась больше одного раза лишь в трех из семи игр во всех соревнованиях. Причем один из этих матчей был в Кубке Германии против «Рот-Вайсс» из третьего дивизиона (4:0).

Рекомендуемая ставка: ИТМ1 (1.5) гола за 1.66.

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