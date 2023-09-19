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Сегодня, 17:25

«Милан» выиграет «группу смерти», Хвича останется позади «Реала». Топ ставок на групповой этап ЛЧ

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Хвича Кварацхелия.
Фото Global Look Press
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В квартете А все слишком очевидно.

19 сентября в Европе стартует групповой этап Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира — английский «Манчестер Сити» — постарается подтвердить статус сильнейшей команды континента, но для начала ему нужно убедительно провести шесть осенних матчей. Как и его соперникам.

Кто выйдет в плей-офф с первого места, кто со второго, а кто останется за бортом турнира? Рассказываем, на какие команды стоит обратить внимание.

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«Милан» обойдет «ПСЖ» и «Боруссию»

Жеребьевка в этом сезоне наконец подарила группу, где не будет ни одного проходного матча. В квартете F оказались «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан» и вернувшийся в турнир «Ньюкасл». Причем аналитики букмекерской компании Olimpbet с ходу назначили «сорок» вторыми фаворитами на выход в плей-офф с первого места (3.35). Конечно, после «ПСЖ» (2.15). «Боруссию» и «Милан» практически не воспринимают всерьез, хотя последние в прошлом сезоне дошли до полуфинала.

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Коэффициент 5.70 на триумф «россонери» в группе выглядит потрясающе. «Ньюкасл», хоть и участвовал в турнире в начале века, в нынешнем составе не более чем новичок. А такие команды почти никогда с ходу не залетают на вершину. «ПСЖ» колбасит после перестройки, а за всех отдувается один Мбаппе. «Боруссия» в принципе нестабильна. А вот «Милан» достаточно опытен и слажен, чтобы всех перещеголять.

«Порту» оставит «Шахтер» без плей-офф

В группе H все предельно понятно: «Барселона» станет первой, а «Антверпен» — последним. «Шахтеру» предстоит борьба за вторую строчку, но выиграть ее у «Порту» будет немыслимо. Португальцы стабильно здорово выступают как у себя в чемпионате, так и в Европе. У них сбалансированный состав, который почти не поменялся с прошлого розыгрыша (тогда «драконы» вылетели в 1/16 от «Интера»). «Шахтер», который больше не ассоциируется с бразильцами, на уровень ниже, чем соперник. Поэтому стоит взять выход «Порту» со второго места за 1.80.

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Разве «Наполи» по силам остановить «Реал»?

Если бы чемпионы Италии показывали такой же задорный футбол, как в последний сезон, то наверняка навязали бы мадридцам борьбу. Но без Спаллетти и с поникшим Хвичей это нереально — номинант на «Золотой мяч» не забивает уже 20 матчей подряд. В то же время «Реал», несмотря на потерю Бензема и травму Винисиуса, выглядит достаточно мощно — выиграл все пять матчей на старте сезона ла лиги. Команду тащит Беллингем, неплохо вписался в состав Хоселу. Неаполитанцам вряд ли будет чем им ответить. Так что победу мадридцев в группе за 1.54 можно брать смело.

Кстати, на то, что «Наполи» останется вторым, выставлен серьезный коэффициент 2.15. Обойти дебютанта турнира «Унион» и «Брагу» Кварацхелия с Осимхеном уж должны.

«МЮ» потряхивает, но обойдется без сенсаций

Манкунианские боссы совместно с тен Хагом продолжают отсеивать ворчливых и портящих репутацию клуба игроков. После Роналду и Гринвуда под санкции попали Санчо и Антони. Атмосфера в команде явно не самая лучшая, что сказывается на результатах — в последних четырех матчах у команды три поражения. В таком состоянии соперничать с «Баварией», которая раз за разом выбивает максимум очков на групповом этапе ЛЧ, вряд ли получится.

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А вот «Галатасарай» и тем более «Копенгаген» вряд ли помешают «красным дьяволам» пробиться в весеннюю стадию. У датчан слишком скромный состав и возможности, а турки, несмотря на наличие игроков топ-уровня, недостаточно сыграны — многие футболисты прибыль в Стамбул только этим летом. Второе место «МЮ» в группе А за 1.91 выглядит свежо.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 - : -
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 - : -
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 - : -
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 - : -
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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