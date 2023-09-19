«Милан» выиграет «группу смерти», Хвича останется позади «Реала». Топ ставок на групповой этап ЛЧ

Прогнозы на спорт
Сегодня, 17:25
19 сентября в Европе стартует групповой этап Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира — английский «Манчестер Сити» — постарается подтвердить статус сильнейшей команды континента, но для начала ему нужно убедительно провести шесть осенних матчей. Как и его соперникам.
Кто выйдет в плей-офф с первого места, кто со второго, а кто останется за бортом турнира? Рассказываем, на какие команды стоит обратить внимание.
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Жеребьевка в этом сезоне наконец подарила группу, где не будет ни одного проходного матча. В квартете F оказались «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан» и вернувшийся в турнир «Ньюкасл». Причем аналитики букмекерской компании Olimpbet с ходу назначили «сорок» вторыми фаворитами на выход в плей-офф с первого места (3.35). Конечно, после «ПСЖ» (2.15). «Боруссию» и «Милан» практически не воспринимают всерьез, хотя последние в прошлом сезоне дошли до полуфинала.
Коэффициент 5.70 на триумф «россонери» в группе выглядит потрясающе. «Ньюкасл», хоть и участвовал в турнире в начале века, в нынешнем составе не более чем новичок. А такие команды почти никогда с ходу не залетают на вершину. «ПСЖ» колбасит после перестройки, а за всех отдувается один Мбаппе. «Боруссия» в принципе нестабильна. А вот «Милан» достаточно опытен и слажен, чтобы всех перещеголять.
В группе H все предельно понятно: «Барселона» станет первой, а «Антверпен» — последним. «Шахтеру» предстоит борьба за вторую строчку, но выиграть ее у «Порту» будет немыслимо. Португальцы стабильно здорово выступают как у себя в чемпионате, так и в Европе. У них сбалансированный состав, который почти не поменялся с прошлого розыгрыша (тогда «драконы» вылетели в 1/16 от «Интера»). «Шахтер», который больше не ассоциируется с бразильцами, на уровень ниже, чем соперник. Поэтому стоит взять выход «Порту» со второго места за 1.80.
Если бы чемпионы Италии показывали такой же задорный футбол, как в последний сезон, то наверняка навязали бы мадридцам борьбу. Но без Спаллетти и с поникшим Хвичей это нереально — номинант на «Золотой мяч» не забивает уже 20 матчей подряд. В то же время «Реал», несмотря на потерю Бензема и травму Винисиуса, выглядит достаточно мощно — выиграл все пять матчей на старте сезона ла лиги. Команду тащит Беллингем, неплохо вписался в состав Хоселу. Неаполитанцам вряд ли будет чем им ответить. Так что победу мадридцев в группе за 1.54 можно брать смело.
Кстати, на то, что «Наполи» останется вторым, выставлен серьезный коэффициент 2.15. Обойти дебютанта турнира «Унион» и «Брагу» Кварацхелия с Осимхеном уж должны.
Манкунианские боссы совместно с тен Хагом продолжают отсеивать ворчливых и портящих репутацию клуба игроков. После Роналду и Гринвуда под санкции попали Санчо и Антони. Атмосфера в команде явно не самая лучшая, что сказывается на результатах — в последних четырех матчах у команды три поражения. В таком состоянии соперничать с «Баварией», которая раз за разом выбивает максимум очков на групповом этапе ЛЧ, вряд ли получится.
А вот «Галатасарай» и тем более «Копенгаген» вряд ли помешают «красным дьяволам» пробиться в весеннюю стадию. У датчан слишком скромный состав и возможности, а турки, несмотря на наличие игроков топ-уровня, недостаточно сыграны — многие футболисты прибыль в Стамбул только этим летом. Второе место «МЮ» в группе А за 1.91 выглядит свежо.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Зенит
|8
|5
|2
|1
|18-6
|17
|
3
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
4
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
5
|Урал
|8
|4
|2
|2
|8-8
|14
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|8
|3
|3
|2
|13-13
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Оренбург
|8
|2
|2
|4
|9-13
|8
|
12
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
13
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
14
|Рубин
|8
|1
|3
|4
|9-18
|6
|
15
|Факел
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
16
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|23.09
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|23.09
|16:30
|
Балтика – Ахмат
|- : -
|23.09
|19:00
|
Спартак – Динамо
|- : -
|24.09
|14:00
|
Пари НН – Оренбург
|- : -
|24.09
|16:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|24.09
|19:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|24.09
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|25.09
|19:00
|
Факел – Рубин
|- : -