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«Линкольн» — «Карабах»: «скакуны» возьмут резвый старт в квалификации Лиги чемпионов

Прогноз и ставка на матч «Линкольн» — «Карабах» 11 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Леандро Андраде («Карабах»).
Фото Global Look Press
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В прошлом сезоне азербайджанский клуб дошел до раунда плей-офф.

11 июля «Линкольн» примет «Карабах» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра пройдет на «Виктория Стэдиум» в Гибралтаре и начнется в 18.30 по московскому времени. Арбитр поединка — Виталий Спасенников из Латвии.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
11 июл, 18:30. Victoria Stadium (Гибралтар)
Линколн
Карабах

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Линкольн» — «Карабах» 11 июля 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet считают гостей безоговорочными фаворитами. На победу «скакунов» можно поставить с коэффициентом 1.29, вероятность такого исхода — примерно 72%. Ничья доступна за 5.24 (18%), успех «Линкольна» — за 9.50 (10%).

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Аналитики не верят в проход «Ред Импс» в следующий раунд: на это событие они дали котировку 9.00. Квалификация «Карабаха» представлена за 1.05.

Азербайджанский клуб отпраздновал выход из отпуска голевой перестрелкой в товарняке с «Ференцварошем» (3:3). Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.77, ТМ 2.5 — за 2.00.

В трех последних играх квалификации Лиги чемпионов с участием «Линкольна» отличалась только одна команда. Обмен результативными ударами предлагают взять за 2.29, обратный рынок — за 1.63.

Три наиболее вероятных разновидности счета, по версии экспертов, — 1:0, 2:0 или 3:0 в пользу «скакунов». Финиш встречи с одним из таких итогов идет за 1.92.

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«Линкольн» — «Карабах»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 11 июля 2023 года

«Ред Импс» — чемпионы Гибралтара последних трех лет и рекордсмены страны по количеству титулов (27). Правда, на международной арене успехи «Линкольна» не такие великие: в Лиге чемпионов еще не забирались дальше второго раунда, в Лиге Европы — дальше третьего. Главное достижение — участие в групповом турнире Лиги конференций-2021/22. Но там потерпели шесть поражений с разницей 2:17 и рухнули на последнее место в квартете с «Копенгагеном», ПАОК и «Слованом» из Братиславы.

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«Карабах» тоже может похвастаться рекордом по количеству титулов в чемпионате Азербайджана (10). В прошлом сезоне парни Гурбана Гурбанова выиграли Премьер-лигу во второй раз подряд. И сделали это в доминирующем стиле: лишь одно поражение, космическая разница забитых и пропущенных мячей (+59), отрыв от второго места — 19 очков. За последние 10 лет «скакуны» упустили золото лишь однажды — в кампании-2020/21 медали ушли «Нефтчи».

В еврокубках у клуба из Агдама тоже все прекрасно: начиная с сезона-2014/15 «Карабах» неизменно участвует в групповом этапе одного из турниров. Чаще всего это Лига Европы (семь раз). В минувшем розыгрыше азербайджанцы тоже выступали в группе второго по статусу еврокубка: заняли третью строчку в квартете с «Фрайбургом», «Нантом» и «Олимпиакосом». Весной были стыковые матчи Лиги конференций, но там «скакунов» остановил «Гент»: обменялись минимальными домашними победами (1:0), но по пенальти дальше прошли бельгийцы.

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Прогноз и ставка на матч «Линкольн» — «Карабах»

Встреча гегемонов Гибралтара и Азербайджана будет лишена интриги. В гости к «Ред Импс» приедет опытный еврокубковый боец, который щелкает первые раунды квалификации как орешки: например, в прошлом сезоне «Карабах» уверенно прошел польский «Лех» (0:1 на выезде и 5:1 дома). А дальше расправился с «Цюрихом» из Швейцарии (3:2 и 2:2). Вряд ли «Линкольн» сможет остановить «скакунов».

Рекомендуемая ставка: победа «Карабаха» и ТБ 2.5 за 1.90.

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