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Сегодня, 09:15

«Ливерпуль» — «Арсенал»: Клопп поставит Артете подножку на пути к чемпионству

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года
Артемий Кутейников
Юрген Клопп — главный тренер «Ливерпуля».
Фото Global Look Press
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Победить на «Энфилде» будет очень тяжело.

В главном матче 30-го тура АПЛ сойдутся нестабильный «Ливерпуль» и лидирующий «Арсенал». Игра пройдет на стадионе мерсисайдцев «Энфилд», главный арбитр Пол Тирни даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
09 апр, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Арсенал

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 9 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не выявили явного фаворита: поставить на победу красных можно с коэффициентом 2.79, это примерно 34% вероятности. Котировка на выигрыш лондонцев чуть ниже — 2.47 (40%). Ничья идет за 3.68 (26%).

Команды встречались в 10-м туре и выдали яркий триллер, в котором канониры добыли три очка со счетом 3:2 благодаря голу Букайо Сака с пенальти на 76-й минуте. Причем до того поединка «Ливерпуль» не проигрывал «Арсеналу» на протяжении восьми матчей во всех турнирах (в Кубках случались победы лондонцев в серии пенальти, но в основное время красные не уступали). Поставить на непоражение команды Юргена Клоппа можно за 1.58.

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Наиболее вероятные результаты матча отражают примерно равные шансы команд:

• ничья 1:1 идет за 6.80;

• победа «Арсенала» 2:1 — за 9.50.

• 0:0 — за 10.25.

Команды входят в топ-5 чемпионата Англии по результативности. «Арсенал» за 29 матчей настрелял 70 голов, «Ливерпуль» — 48 мячей за 28 игр. Предстоящая встреча, вероятно, тоже может получиться яркой. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.34.

Рынок на мячи от обеих команд можно взять за 1.54, вариант «обе забьют — нет» оценен в маловероятные 2.49.

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«Ливерпуль» —"Арсенал": прогноз и анализ матча АПЛ 9 апреля 2023 года

Команда Микеля Артеты проводит отличный сезон и приближается к первому с 2004 года титулу АПЛ: отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет восемь очков, хотя у «горожан» остается игра в запасе. «Ливерпуль» же выступает очень нестабильно. Мерсисайдцы катятся на девятой строчке и уже вряд ли вклинятся в борьбу за попадание в Лигу чемпионов — отставание от идущего четвертым «МЮ» достигло 10 баллов.

Предстоящий матч — очень важный с точки зрения гонки за чемпионство, ведь через два тура после встречи с красными «Арсенал» сойдется с преследующим его «Ман Сити». Сейчас преимущество канониров по потерянным очкам составляет пять баллов, в случае поражения от «Ливерпуля» оно может упасть до двух (если «Ман Сити» выиграет 8 апреля у идущего последним «Саутгемптона»).

«Если «Арсенал» поедет на «Энфилд» и выиграет, я бы определенно сказал, что титул будет у них, потому что их уверенность от этого будет невероятной. Если они проиграют на «Энфилде», то гонка станет очень напряженной», — считает Гари Невилл.

Проблем Артете доставит и восстановление лучшего защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка. Голландец пропустил прошлый тур против «Челси», но еще за несколько дней до игры с «Арсеналом» начал тренироваться в общей группе.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал»

Команды немало забивают в этом сезоне АПЛ: хозяева отличаются в среднем 1.71 раза за игру, гости — 2.41. В первом круге соперники выдали яркий поединок, который закончился победой «Арсенала» (3:2). За последние же 10 встреч в чемпионате оппоненты в семи играх заколачивали на двоих минимум три мяча, в таком же количестве матчей отличались оба коллектива.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.72.

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