Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Слот бодро дебютировал в «Ливерпуле» — пока справляется даже без трансферов. В первой домашней игре сезона проблем тоже не будет

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд» 25 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Арне Слот («Ливерпуль»).
Фото Getty Images
Диогу Жота, Мохамед Салах и Луис Диас («Ливерпуль»).
Фото Getty Images
1/2
Telegram Дзен
В трех последних визитах к мерсисайдцам «пчелы» уступили всухую.

25 августа «Ливерпуль» проведет первый домашний матч в новом сезоне — примет «Брентфорд» на «Энфилде» во втором туре АПЛ. Главный судья встречи Стюарт Эттуэлл даст стартовый свисток в 18.30 по московскому времени. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
25 авг, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Брентфорд

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Брентфорд» 25 августа 2024 года

Букмекеры не сомневаются в победе хозяев: поставить на команду Арне Слота можно с коэффициентом 1.25, это примерно 75% вероятности. На выигрыш «пчел» предложили солидную котировку 10.00 (10%). На ничью — не менее внушительные 6.60 (15%).

Верите, что парни Томаса Франка преподнесут сюрприз и наберут очки на «Энфилде»? Опция X2 ждет вас за 3.95.

Успех «Ливерпуля» с форой (-2) идет за 2.03, Ф2(+2) доступна за 1.80.

Специалисты не сомневаются, что матч получится результативным: тотал больше трех мячей оценен в 1.53, ТМ 3 — в 2.50.

Рынок «обе забьют» представлен за 1.80, обратный вариант дали за 2.00.

Эрлинг Холанн и&nbsp;Кевин де&nbsp;Брейне. Исследование букмекера: россияне болеют за «Манчестер Сити» в АПЛ и не любят «Челси»

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз и анализ матча АПЛ 25 августа 2024 года

Арне Слот дебютировал во главе красных с выездной победы над «Ипсвичем» (2:0). Первый тайм завершился без голов — причем мерсисайдцы не пробили в створ новичка премьер-лиги ни разу. Тогда как хозяева потревожили Алиссона дважды. Общее количество ударов по воротам также было в их пользу — четыре против трех.

Во втором тайме «Ливерпуль» преобразился: нанес 15 ударов, пять из которых пришлись в створ, а владение мячом выросло с 56% до 62%. Главным героем красных в атаке стал Мохамед Салах: на 60-й минуте он ассистировал Диогу Жоте, а на 65-й забил сам. Египтянин отметил сразу два юбилея: провел 350-й матч за клуб и набрал 300 очков по системе «гол+пас»: теперь их стало 212+88.

Также Салах стал лучшим в истории АПЛ по баллам за результативность в первых турах. После перехода в «Ливерпуль» форвард забивал или ассистировал в стартовой игре каждого сезона премьер-лиги — за восемь лет у него набралось девять мячей и пять передач. По общему количеству очков (14) египтянин опередил предыдущего рекордсмена — Уэйна Руни (13). А еще Мо — новый лидер по голам в первых турах: обошел не только Руни, но и Алана Ширера с Фрэнком Лэмпардом. Все они отличились по восемь раз.

Диогу Жота, Мохамед Салах и Луис Диас («Ливерпуль»).
Фото Getty Images

«Ипсвич» во второй половине встречи практически не угрожал воротам Алиссона: мерсисайдцы позволили «трактористам» нанести только три удара — ни один из них не долетел до створа. А по итогам 90 минут красные вчистую превзошли хозяев по xG (3.14-0.53). Слот остался очень доволен.

«Первое впечатление от футбола в АПЛ в первом тайме, возможно, было именно таким, каким ожидалось, потому что соперник играл близко к нашим футболистам, действовал агрессивно. А на второй тайм было приятно смотреть.

Если команда играет по всему полю персонально один на один, то не стоит постоянно разыгрывать мяч накоротке. Мы совершали потери почти при каждой попытке длинной передачи. Во втором тайме появилось пространство и можно было увидеть, что мы можем играть в довольно хороший футбол", — сказал главный тренер «Ливерпуля».

Карло Анчелотти (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). «Реал» потерял очки в первом туре и разозлил Анчелотти. На «Сантьяго Бернабеу» мадридцев ждет работа над ошибками

«Брентфорд» тоже начал чемпионат с победы — на родном стадионе справился с «Кристал Пэлас» (2:1). Коллектив Томаса Франка незначительно превзошел соперника только по xG (1.41-1.16) и уступил по владению мячом (46%-54%), ударам по воротам (9-14) и попаданиям в створ (5-6).

Ключевую роль в нападении «пчел» сыграл Йоан Висса: на 29-й минуте конголезец сделал результативный пас на Брайана Мбеумо, а на 76-й отличился сам. Между этим «Кристал Пэлас» помог автогол: защитник хозяев Итан Пиннок на 57-й минуте отправил мяч в свои ворота.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Ливерпуль» — «Брентфорд»

У хозяев потерь нет. «Пчелам» не помогут Аарон Хики, Игор Тиаго и Джош Дасилва — все они находятся в лазарете.

Мозес (&laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» набрал ход после невзрачного старта. И теперь навестит «Динамо», которому в прошлом сезоне помешал стать чемпионом

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: статистика личных встреч

В прошлом сезоне красные дважды разгромили команду Томаса Франка — и на «Энфилде» (3:0), и на «Брентфорд Коммьюнити» (4:1).

История противостояния клубов в АПЛ насчитывает 16 матчей: у мерсисайдцев двукратное преимущество по числу побед — восемь против четырех. Еще четыре поединка завершились вничью. Трижды соперники встречались в Кубке лиги и дважды в Кубке Англии — «Ливерпуль» выиграл во всех пяти случаях.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд»

В последний раз «пчелы» победили на «Энфилде» в 1937 году (4:3), а во всех трех визитах к мерсисайдцам в XXI веке уступили всухую. Красные обошлись без пропущенных мячей в гостях у «Ипсвича» и теперь помогут Арне Слоту красиво дебютировать на домашнем стадионе.

Рекомендуемая ставка: «Брентфорд» не забьет за 2.15.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Брентфорд
ФК Ливерпуль
0
Читайте также
ВСУ совершили неудачную попытку прикрепить флаг Украины на телевышку в ЛНР
Быстрова считали предателем, Бакаев провалился, а Дзюбу невзлюбили все. Истории футболистов, которые переходили из «Спартака» в «Зенит»
В Якутии из-за отказа двигателя самолет Ан-2 совершил аварийную посадку
В Британии разработали план на случай смерти кота Ларри из резиденции премьер-министра
Популярное видео
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» вступил на новый этап перезагрузки и пытается избавиться от Стерлинга. Первый выезд в новом сезоне сулит проблемы