Похоже, бессильна даже магия Поттера.

21 января в 21-м туре АПЛ сыграют самые депрессивные топ-команды лиги — «Ливерпуль» и «Челси». Стартовый свисток арбитра Питера Бэнкса прозвучит в 15.30 по московскому времени на стадионе «Энфилд». Прямая трансляция для России не предусмотрена.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Челси» 21 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами красных. Поставить на них можно за 1.90, это примерно 52% вероятности. Ничья оценена в 3.80 (26%), успех синих — в 4.20 (22%).

15 января «Челси» прервал черную серию и наконец победил — впервые за пять матчей. Если считаете, что это поднимет боевой дух лондонцев и они не уступят «Ливерпулю», оформите ставку за 1.96.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.40, Ф2(0) — за 3.10.

«Верх» по голам зашел в девяти из десяти прошедших матчей «Ливерпуля». Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70.

Успех варианта «обе забьют» почти не вызывает у экспертов сомнений — его оценили в 1.69.

На двоих в прошедших десяти матчах команды получили всего одну красную карточку. Взять удаление в очной встрече можно за 5.00.

Наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.20.

«Ливерпуль» — «Челси»: прогноз и анализ матча АПЛ 21 января 2023 года

В этом матче встретятся соседи по турнирной таблице. При этом команды находятся не на привычных топовых позициях, а на девятом и десятом местах соответственно. Как же они дошли до жизни такой? Все началось на старте сезона, но совсем ухудшилось в последнее время.

«Ливерпуль» долго не мог победить в новом году — серия без побед растянулась на три встречи и включила в себя два поражения. Прервать полосу неудач получилось лишь 17 января в переигровке 1/32 Кубка Англии, одолев «Вулверхэмптон» (1:0). Вторым составом красные с трудом перебороли полуторный состав «Вулвз». Клопп дал отдохнуть почти всем игрокам основы, чтобы они перезагрузились после предыдущих тяжелых недель.

Куда более информативна история «Челси». Синие после смены владельца и тренера впали в кризис, а новый коуч Грэм Поттер пока бессилен. 6 ноября команда зашла на серию поражений из четырех матчей, ненадолго выбралась из нее 27 декабря (победила «Фулхэм» 2:0) и вновь отправилась в загул. Четыре игры синие не побеждали, но 15 января встретились с «Кристал Пэлас» и наконец выиграли — 15 ударами настреляли 2.13 xG и оформили один гол.

Игры «Челси» в этот непростой период характеризует «низ» по голам. Лишь один раз лондонцы пропустили больше двух мячей (четыре от «Сити»), а «верх» прошел только дважды за десять игр. Если синие проигрывают, то, как правило, некрупно. Побеждают тоже минимально. Самое печальное — в среднем в прошедших десяти матчах «Челси» забивал 0.5 гола за игру. Поставить на ИТМ2 (1) можно за 1.85.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

Эти команды сейчас очень непредсказуемы — у них есть ресурсы, чтобы победить друг друга, но они в последнее время не использовали их даже против слабых соперников. «Ливерпуль» и «Челси» с осени бесконечно теряют очки, но вроде прервали печальные серии перед очной встречей. Хотя победили очень скромно и показали серый футбол.

И все-таки эти победы немного разные. «Ливерпуль» придушил «Вулверхэмптон» вторым составом, позволив лидерам отдохнуть перед важной игрой. А «Челси» основой показал чудеса нереализации — 15 ударами по воротам и пятью в створ забил один гол тонущему в поражениях «Кристал Пэлас».

Обе команды испытывают явные проблемы в атаке. У красных, например, всего шесть забитых мячей в предыдущих пяти встречах во всех турнирах. При этом только один из пяти последних очных матчей соперники завершили «верхом» по голам. Скорее всего, нас ждет еще одна нерезультативная встреча.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.15.