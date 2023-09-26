Салах и Нуньес напомнят «Лестеру» о тяжелых временах в АПЛ. Но у Варди и Ндиди тоже есть чем напугать «Ливерпуль»

Красные обыграли «лис» в трех поединках подряд.

27 сентября в третьем раунде Кубка английской лиги «Ливерпуль» примет «Лестер». Команды сойдутся на стадионе «Энфилд» в 21.45 по московскому времени. Встречу обслужит арбитр Тим Робинсон. Кубок лиги в России легально не показывают.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Лестер» 27 сентября 2023 года

Букмекерская компания Winline назвала фаворитом красных. На успех парней Юргена Клоппа представлен коэффициент 1.47, что соответствует 66% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.80 (19%), а триумф «лис» — за 6.00 (15%).

«Ливерпуль» выиграл три последних поединка против «Лестера». Верите, что команда Энцо Марески сломает негативный тренд и не уступит? Сыграть на Х2 можно за 2.67.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.59. Обмен голами оценен в 1.63, опция «обе забьют — нет» идет за 2.19.

Эксперты из Winline считают, что самый вероятный счет матча — 2:1 в пользу хозяев. На этот результат дана котировка 7.20.

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«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз и анализ матча Кубка лиги 27 сентября 2023 года

Красные начали кампанию в АПЛ с неловкой ничьей с «Челси» (1:1), но затем разогнались и выиграли пять поединков кряду с общим счетом 14:4. Команда Клоппа в тройке самых забивных в лиге (15), а пропустила всего пять мячей — меньше только у «Ман Сити» (три). В результате «Ливерпуль» идет на втором месте после шести туров, отставая от «горожан» на два балла.

В Лиге Европы скаузеры стартовали ярко, обыграв на выезде австрийский ЛАСК (3:1). Причем победа оказалась волевой: красные пропустили на 14-й минуте, а отыгрались только после перерыва, благодаря выстрелам Дарвина Нуньеса, Луиса Диаса и Мохамеда Салаха.

Египтянин — лучший игрок в ростере Клоппа. У него по четыре гола и ассиста во всех турнирах. Нуньес — второй бомбардир команды с четырьмя мячами и парой результативных передач. У Диаса три точных выстрела.

Но у «Ливерпуля» есть и потери — против «Лестера» из-за травм не сыграют Трент Александер-Арнольд и Тьяго Алькантара.

В минувшем розыгрыше Кубка лиги красные выбыли в 1/8 финала стараниями «Ман Сити» (2:3). В последний раз скаузеры брали этот трофей в 2022-м, обыграв в финале «Челси» в серии пенальти (0:0, 11:10 пен.).

«Лестер» по итогам прошлого сезона вылетел в чемпионшип. В этом турнире «лисы» провели уже восемь матчей, из которых семь выиграли, а в одном — уступили. В результате команда идет на первом месте в таблице. Парни Марески оформили не очень много — 14 голов, это пятый показатель в лиге. Зато меньше всех пропустили — всего пять раз. Благодаря надежной обороне у «Лестера» лучшая разница мячей (плюс девять).

«Лисы» уже сыграли в двух матчах текущего розыгрыша Кубка лиги. В первом раунде прошли «Бертон» (2:0), а во втором — «Транмер Роверс» (2:0). В целом клуб победил во всех встречах сезона, кроме одной — уступил «Халлу» (0:1).

В предыдущем розыгрыше Кубка лиги парни Марески добрались до 1/4 финала, где проиграли «Ньюкаслу» (0:2). В последний раз «Лестер» взял этот трофей в 2000 году.

Лучший бомбардир команды — Кейси Макатир с четырьмя голами. У Джейми Варди три мяча и один ассист. У Уилфреда Ндиди те же показатели.

Между собой «Ливерпуль» и «Лестер» играли 122 раза. В 55 матчах красные были сильнее, в 41 поединке — «лисы». За последние 10 встреч скаузеры победили шесть раз, а уступили — дважды.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Лестер»

Красные — явные фавориты. Об этом говорит разница в классе команд и лиг, в которых они выступают, а еще история противостояния и показатели в атаке. Но в то же время оба коллектива показывают строгую игру в обороне (по пять пропущенных мячей).

Кроме того, у скаузеров жесткий график: четыре матча за девять дней. Через трое суток после «Лестера» их ждет опасный «Тоттенхэм» в АПЛ. Так что Клопп, скорее всего, выпустит полурезервный состав на не самый важный турнир.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 2.59.

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