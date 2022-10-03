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«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: Фирмино и Салах не оставят шансов шотландцам

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года
Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
«Рейнджерс» за два первых тура пропустил семь мячей.

4 октября после перерыва на матчи сборных возвращается Лига чемпионов: в игре третьего тура группового этапа «Ливерпуль» встретится с «Рейнджерс» на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток француза Клемана Тюрпена прозвучит в 22.00 по московскому времени, в 21.45 начнется прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа A
04 окт, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Рейнджерс

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — огромные фавориты матча: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.16, вероятность — около 85%. Успех «Рейнджерс» идет за 17.0 (4%), даже на ничью котировка заметно ниже — 8.70 (11%).

Три наиболее вероятных, по оценкам экспертов, результата встречи подтверждают преимущество «Ливерпуля»:

• разгром 4:0 идет за 5.60;

• 3:0 — за 7.00;

• победа 2:0 — за 7.30.

Шотландцы разгромно проиграли в двух стартовых турах: не забили ни одного мяча и суммарно пропустили семь. «Ливерпуль» тоже потерпел крупное поражение от «Наполи» (1:4), но после обыграл «Аякс» (2:1). Считаете, что «Рейнджерс» по силам отобрать очки у красных? Поставить на то, что гости не проиграют, можно с внушительным коэффициентом 5.70.

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Игры в группе А получаются достаточно результативными: «Рейнджерс» наравне с «Викторией» — самые пропускающие команды группового этапа. Считаете, что на «Энфилде» соперники покажут еще один яркий матч? Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.81, ТМ 3.5 — в 2.07.

«Ливерпуль» — «Рейнджерс»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 4 октября 2022 года

Мерсисайдцы в этом сезоне играют нестабильно: в АПЛ команда идет лишь на девятом месте с двумя победами за семь туров, в Лиге чемпионов выиграла лишь однажды. Всего за 10 официальных матчей в этом сезоне «Ливерпуль» победил только в четырех играх, а в последних четырех — однажды.

У коллектива Юргена Клоппа часто возникают проблемы с середняками: в АПЛ мерсисайдцев сковали «Брайтон» (3:3), Фулхэм (2:2), «Кристал Пэлас» (1:1) и «Эвертон» (0:0). Даже в выигранных встречах «Ливерпуль» не выглядел очень убедительно: в этом сезоне у красных ровно один топ-матч — 9:0 с «Борнмутом». Разгром «вишен» — лишь одна из двух сухих игр в этом сезоне, во второй они сыграли вничью с «Эвертоном» (0:0).

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При этом «Ливерпуль» достаточно много забивает — в среднем 2.4 гола за матч. В хорошей форме находятся Роберто Фирмино и Мохамед Салах: первый оформил 5+3 по системе «гол+пас» во всех турнирах, второй — 4+4.

Считаете, что мерсисайдцы без проблем вскроют соперника? Индивидуальный тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.57, ИТМ1 (2.5) — в 2.40.

«Рейнджерс» пока не забили в ЛЧ ни одного мяча, при этом в чемпионате Шотландии команда Джованни ван Бронкхорста выступает результативно — за восемь туров настреляла 20 мячей. Правда, с серьезными соперниками победитель Лиги Европы теряется даже в национальном чемпионате: «Селтик» разгромил «Джерс» 4:0.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Рейнджерс» 4 октября 2022 года

«Ливерпуль» выглядит нестабильно, но при этом команда Клоппа действительно мощно атакует. Мерсисайдцы не забили только в одной игре сезона, а в большинстве матчей красные заколачивали больше одного забитого мяча. «Рейнджерс» же ужасно обороняются в ЛЧ и в целом против сильных команд. Команде Клоппа по силам забить несколько голов и добиться положительного результата: несмотря на нестабильность, она редко проигрывает (дважды в сезоне), большинство потерь очков случилось из-за ничьих.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-2) за 1.62 (в случае выигрыша «Ливерпуля» с разницей в два мяча случится возврат).

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ливерпуль
ФК Рейнджерс
2
1
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