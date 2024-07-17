Команды ярко провели предсезонку.

«Локомотив» в первом туре чемпионата России встретится с новичком высшего дивизиона «Акроном». Игра пройдет 20 июля на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 15.00 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 14.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Акрон» 20 июля 2024 года

Букмекеры считают железнодорожников однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.55, вероятность этого исхода — приблизительно 63%. Выигрыш коллектива из Тольятти предложен с котировкой 5.80 (16%) — это наименее реальный результат. Ничья идет за 4.50 (21%).

«Акрон» впервые в истории выступит в РПЛ: вероятность непоражения (Х2) в дебютном матче оценена в 2.53.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата встречи отражают превосходство «Локомотива»:

• 2:0 — за 6.80;

• 1:0 — за 7.00;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.14.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.80, условие «обе забьют —нет» дано за 2.00.

«Локомотив» — «Акрон»: прогноз и анализ матча РПЛ 20 июля 2024 года

Железнодорожники ударно провели финиш прошлого сезона и закончили четвертыми, хотя по ходу кампании сваливались даже на восьмую строчку. В последних шести турах они оформили пять побед, а за всю весеннюю часть потерпели лишь два поражения. Во многом положительный результат «Локомотива» зависел от перформанса Максима Глушенкова — лучшего ассистента прошлого розыгрыша РПЛ (16 передач), который особенно заблистал весной. Летом атакующий полузащитник перешел в «Зенит», а москвичи столкнулись с серьезными проблемами с составом.

На «РЖД Арене» ввели потолок зарплат — теперь ежемесячный оклад футболистов не может превышать 11 миллионов рублей. На такие деньги сложно пригласить топ-исполнителей, а кроме Глушенкова клуб покинули Антон Миранчук, Артем Дзюба, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и еще несколько качественных футболистов. Особенно чувствительна потеря Миранчука, который после Глушенкова стал вторым по результативности в прошлом сезоне (8+7 во всех турнирах).

К первому туру РПЛ железнодорожники оформили всего два трансфера за деньги: пришли Дмитрий Воробьев из «Оренбурга» (2,5 миллиона евро) и Арсений Агеев из белорусского «Арсенала» (100 тысяч), которого тут же отпустили в обратную аренду. С нынешним составом (шестой в лиге, по данным Transfermarkt) «Локо» будет сложно бороться за высокие места. Из игроков топ-уровня остались только Сергей Пиняев, Дмитрий Баринов, Наир Тикнизян и Артем Карпукас.

Правда, возможности «Акрона» выглядят еще скромнее. Дешевле в РПЛ, по данным Transfermarkt, только махачкалинское «Динамо» — еще один новобранец высшего дивизиона. В РПЛ клуб из Тольятти попал через стыковые матчи, в которых одолел «Урал» (3:2 по сумме двух встреч). Правда, команда все же оформила несколько интригующих трансферов — свободным агентом пришел Солтмурад Бакаев, за 500 тысяч евро присоединился сербский опорник Алекса Джурасович.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Акрон»

Команды подошли к старту сезона без проблем с составом.

«Локомотив» — «Акрон»: статистика личных встреч

Клубы встречались дважды — причем оба раза за последние полтора года. В марте 2023-го «Акрон» сенсационно выбил «Локомотив» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России: после ничьей 1:1 переиграл в серии пенальти. В январе 2024-го команды провели товарищеский матч, в котором вновь сильнее были тольяттинцы (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Акрон»

В каждой встрече команд зрители видели по два забитых мяча — вероятно, что-то подобное произойдет и 20 июля. Два или три гола залетело в трех из пяти прошлых стартовых матчей «Локомотива» в сезоне. К тому же клубы результативно провели товарищеские игры: москвичи отличались в среднем 2,67 раза за 90 минут, тольяттинцы — вообще 4,75. Разумеется, таких искр в официальном поединке не будет, но пару забитых мячей болельщики точно увидят.

Рекомендуемая ставка: «количество голов 2-3» за 2.07.