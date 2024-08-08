Махачкалинцы едут к железнодорожникам после скандала с судейством.

10 августа в четвертом туре чемпионата России сыграют «Локомотив» и махачкалинское «Динамо». Поединок пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 15.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч! Премьер» и на сайте matchtv.ru стартует в 14.50 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» Махачкала 10 августа 2024 года

Эксперты отдали предпочтение «Локомотиву». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.45, вероятность — примерно 63%. Выигрыш махачкалинцев оценили в 7.10 (14%), ничью — в 4.40 (23%).

Считаете, что дебютанты РПЛ наберут очки на «РЖД Арене»? Опция Х2 идет за 2.75.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.95. Обмен голами предложили за 2.10, обратный вариант — за 1.75.

Успех железнодорожников с форой (-1) представлен за 1.75. Рынок Ф2(+1) дали с котировкой 2.10.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: прогноз и анализ матча РПЛ 10 августа 2024 года

В трех стартовых турах чемпионата железнодорожники забили девять мячей — результативнее выступил только «Зенит», у которого набралось 13 голов. При этом без очковых потерь парни Михаила Галактионова не обошлись: между победами над «Акроном» (3:2) и «Ахматом» (5:0) затесалось поражение от «Динамо» (1:3).

Самым небогатым на голы получился матч Кубка России против «Ростова» — красно-зеленые выиграли с минимальным счетом (1:0) благодаря точному попаданию Вадима Ракова. Через пять дней 19-летний воспитанник «Локо» огорчил еще и «Ахмат» и попал в пятерку ведущих игроков команды по баллам за результативность. Столько же набрали Жерзино Ньямси (2+0) и Сергей Пиняев (1+1).

Вне конкуренции — Дмитрий Воробьев (3+1) и Алексей Батраков (2+3). Первый входит в топ-5 бомбардиров РПЛ, второй замыкает тройку лучших ассистентов чемпионата. Воробьеву — 26 лет, этим летом нападающий перебрался на «РЖД Арену» из «Оренбурга». Батракову два месяца назад исполнилось 19, он воспитанник «Локо» и дебютировал в главной команде в марте этого года. Галактионов выпустил полузащитника на замену в матче с «Краснодаром» — тот провел на поле 35 минут, после чего вышел в старте в четырех майских играх и успел отметиться голом.

Алексей Батраков («Локомотив»). Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

Махачкалинское «Динамо» пробилось в премьер-лигу впервые в истории клуба. Дебютная кампания складывается не очень успешно: коллектив Хасанби Биджиева сыграл вничью с «Химками» (1:1), «Краснодаром» (0:0) и уступил «Пари НН» (0:1).

Первый домашний матч бело-голубых в РПЛ омрачил судейский скандал. Главный арбитр встречи Ян Бобровский четыре раза не назначил пенальти в ворота нижегородцев, зато указал на точку в штрафной «Динамо» в максимально спорной ситуации. Николай Калинский реализовал 11-метровый удар и принес «Пари НН» три очка. Также Бобровский удалил двух футболистов махачкалинской команды: Муталип Алибеков получил две желтые карточки, а Никита Глушков — прямую красную.

«Динамо» Махачкала — «Пари НН». Фото Официальный сайт ФК «Динамо» Махачкала

Экспертно-судейская комиссия признала ошибку судьи только в эпизоде с назначенным пенальти. При этом решения о четырех непоставленных пенальти в ворота нижегородцев трактовали как верные.

«Считаю, что это оскорбление в нашу сторону. Как будто мы не знаем правил игры. Это оскорбление наших болельщиков, это оскорбление нашего клуба. Так я считаю. Нам все объясняли с «Химками», с «Краснодаром» объясняли... И сейчас объясняют. Получается, что мы вообще не понимаем, что такое футбол. А они знают. Судьи сегодня все решают. Пусть будет так», — гендиректор «Динамо» Шамиль Газизов резко высказался о вердикте ЭСК.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Динамо» Махачкала

Муталип Алибеков и Никита Глушков пропустят поединок на «РЖД Арене» из-за удаления в предыдущем туре с «Пари НН». О других потерях в составах обеих команд не сообщалось.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: статистика личных встреч

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает лишь один матч — в 1/16 финала Кубка России-2002/03. Железнодорожники выиграли в Махачкале с минимальным преимуществом (2:1). Причем добыли победу только в дополнительное время — вышли вперед благодаря голу Жулио Сезара на 76-й минуте, но хозяева сравняли счет перед самым финальным свистком, на 90-й минуте отличился Константин Гомленко. Исход встречи решил автогол Анзура Садирова на 96-й минуте.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Динамо» Махачкала

В первом туре железнодорожники уже сыграли с одним дебютантом РПЛ — «Акрон» получил на «РЖД Арене» три гола. Но «Динамо» — совсем другая история. В прошлом сезоне Хасанби Биджиев построил самую надежную оборону первого дивизиона: в 34 матчах ворота бело-голубых поразили всего 19 раз. Это лучший результат первой лиги со времен сезона-2019/20, когда такое же количество пропущенных мячей было у «Химок» и «Чертанова».

После выхода в РПЛ махачкалинцы подтвердили статус настоящих экспертов в том, что такое закрытый футбол: все три встречи с их участием получились «низовыми». Как и матч в Кубке России с «Крыльями Советов» — дагестанская команда победила с минимальным счетом (1:0). «Локо» придется очень постараться, чтобы вскрыть крепкую защиту гостей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.