Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Локомотив» ворвался в гонку за медали и давит на «Краснодар». На пути железнодорожников — крепкая оборона «Факела»

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Максим Глушенков («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
1/2
Telegram Дзен
Воронежцы в тройке лучших команд РПЛ по количеству пропущенных мячей.

18 мая в 29-м туре чемпионата России сыграют «Локомотив» и «Факел». Матч пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте winline.ru стартует с 16.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Локомотив» — фаворит матча. На победу железнодорожников предложен коэффициент 1.78, что соответствует 55% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 4.90 (19%), а ничья идет в линии с показателем 3.70 (26%).

Если верите в непоражение клуба из Воронежа, вас ждет рынок за 2.11.

Специалисты не ожидают много результативных действий. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.98, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.80.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Локо» за 5.40.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

«Локомотив» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года

Железнодорожники идут на четвертом месте в таблице и претендуют на медали за два тура до конца розыгрыша. Отставание от замыкающего первую тройку «Краснодара» сократилось до трех баллов. После возобновления чемпионата России парни Михаила Галактионова уступили всего два раза за 10 матчей. По четыре поединка завершились победами и вничью. Причем три выигрыша пришлись на последние четыре тура.

Красно-зеленые также входят в топ-3 самых результативных коллективов чемпионата (47 забитых).

Но из Кубка России «Локомотив» вылетел, проиграв в четвертьфинале Пути регионов «Уралу» (0:1).

Ведущий игрок команды по «гол+пас» — Максим Глушенков (8+20 во всех турнирах). На втором месте — лучший бомбардир клуба Наир Тикнизян (9+6). Тройку замыкает Антон Миранчук (7+6).

Антон Миранчук («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Факел» борется за выживание. Команда Игоря Черевченко находится в зоне стыковых матчей — отрыв от критического 15-го места составляет три балла. При этом воронежцы набрали поровну очков с «Уралом», «Пари НН» и «Оренбургом». Но последние два клуба расположены выше зоны стыков благодаря дополнительным показателям. Поэтому за два тура до конца чемпионата борьба за выживание в самом разгаре.

После возобновления РПЛ сине-белые победили лишь однажды, проиграли в четырех встречах, а еще четыре свели вничью. Причем они не уступили в трех последних турах, отобрав очки даже у «Зенита» (1:1).

«Факел» — худшая команда РПЛ по игре в атаке (20 забитых). Но и пропустили воронежцы всего 29 мячей — это третий лучший результат сезона. Реже забивают только в ворота «Зенита» (25) и «Краснодара» (27).

Лучший игрок сине-белых по «гол+пас» — Евгений Марков (8+1). На втором месте Вячеслав Якимов (4+2). У Максима Максимова тоже четыре гола, но нет ассистов.

Константин Тюкавин (&laquo;Крылья Советов&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;). «Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Факел»

У железнодорожников травмирован Саид Хамулич. У гостей нет повреждений. Оба клуба обошлись без дисквалификаций.

«Локомотив» — «Факел»: статистика личных встреч

В первом круге москвичи разгромили воронежцев (4:1). После возвращения «Факела» в премьер-лигу клубы встретились три раза. Дважды выиграл «Локо», одна победа на счету сине-белых.

Кади (&laquo;Краснодар&raquo;). «Сочи» бьется за выживание, «Краснодар» — за чемпионство. Южное дерби точно разрушит чьи-то надежды

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

Парни Галактионова бьются за медали и провели отличный отрезок, выиграв трижды в четырех турах. Если они хотят заполучить хотя бы бронзу, то победа над аутсайдером — дело обязательное. Но «Факел» тоже решает турнирные задачи и борется за сохранение прописки. Воронежцы отлично обороняются, пропустили меньше большинства соперников по РПЛ и не уступили в трех встречах подряд, включая поединок с «Зенитом» (1:1). Поэтому железнодорожникам не стоит ждать легкой прогулки.

Рекомендуемая ставка: 1х и ТМ 2.5 за 1.93.

Футбол, хоккей, ММА и еще 19 видов спорта в твоем распоряжении! Зарегистрируйся в Winline и получи фрибет 3 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Читайте также
Посол Норвегии толкнул корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова в Москве
Перелом лобной кости, 250 тысяч на руки и отказ Тихонова отвечать за игроков. Подробности избиения футболистами «Енисея» семьи на базе отдыха
СМИ сообщили об еще одной предстоящей операции премьеру Словакии
Врач перечислила симптомы нехватки витамина D
Популярное видео
Трансферы вратарей в КХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
Словакия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Финальный шанс «Арсенала» угнать титул у «Сити». На пути Артеты стоит «Эвертон» с одной из лучших оборон Англии