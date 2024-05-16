Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года

Воронежцы в тройке лучших команд РПЛ по количеству пропущенных мячей.

18 мая в 29-м туре чемпионата России сыграют «Локомотив» и «Факел». Матч пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на сайте winline.ru стартует с 16.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Факел» 18 мая 2024 года

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Локомотив» — фаворит матча. На победу железнодорожников предложен коэффициент 1.78, что соответствует 55% вероятности исхода. Успех «Факела» доступен за 4.90 (19%), а ничья идет в линии с показателем 3.70 (26%).

Если верите в непоражение клуба из Воронежа, вас ждет рынок за 2.11.

Специалисты не ожидают много результативных действий. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.70.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.98, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.80.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет — 1:0 в пользу «Локо» за 5.40.

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«Локомотив» — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года

Железнодорожники идут на четвертом месте в таблице и претендуют на медали за два тура до конца розыгрыша. Отставание от замыкающего первую тройку «Краснодара» сократилось до трех баллов. После возобновления чемпионата России парни Михаила Галактионова уступили всего два раза за 10 матчей. По четыре поединка завершились победами и вничью. Причем три выигрыша пришлись на последние четыре тура.

Красно-зеленые также входят в топ-3 самых результативных коллективов чемпионата (47 забитых).

Но из Кубка России «Локомотив» вылетел, проиграв в четвертьфинале Пути регионов «Уралу» (0:1).

Ведущий игрок команды по «гол+пас» — Максим Глушенков (8+20 во всех турнирах). На втором месте — лучший бомбардир клуба Наир Тикнизян (9+6). Тройку замыкает Антон Миранчук (7+6).

Антон Миранчук («Локомотив»). Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Факел» борется за выживание. Команда Игоря Черевченко находится в зоне стыковых матчей — отрыв от критического 15-го места составляет три балла. При этом воронежцы набрали поровну очков с «Уралом», «Пари НН» и «Оренбургом». Но последние два клуба расположены выше зоны стыков благодаря дополнительным показателям. Поэтому за два тура до конца чемпионата борьба за выживание в самом разгаре.

После возобновления РПЛ сине-белые победили лишь однажды, проиграли в четырех встречах, а еще четыре свели вничью. Причем они не уступили в трех последних турах, отобрав очки даже у «Зенита» (1:1).

«Факел» — худшая команда РПЛ по игре в атаке (20 забитых). Но и пропустили воронежцы всего 29 мячей — это третий лучший результат сезона. Реже забивают только в ворота «Зенита» (25) и «Краснодара» (27).

Лучший игрок сине-белых по «гол+пас» — Евгений Марков (8+1). На втором месте Вячеслав Якимов (4+2). У Максима Максимова тоже четыре гола, но нет ассистов.

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Факел»

У железнодорожников травмирован Саид Хамулич. У гостей нет повреждений. Оба клуба обошлись без дисквалификаций.

«Локомотив» — «Факел»: статистика личных встреч

В первом круге москвичи разгромили воронежцев (4:1). После возвращения «Факела» в премьер-лигу клубы встретились три раза. Дважды выиграл «Локо», одна победа на счету сине-белых.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

Парни Галактионова бьются за медали и провели отличный отрезок, выиграв трижды в четырех турах. Если они хотят заполучить хотя бы бронзу, то победа над аутсайдером — дело обязательное. Но «Факел» тоже решает турнирные задачи и борется за сохранение прописки. Воронежцы отлично обороняются, пропустили меньше большинства соперников по РПЛ и не уступили в трех встречах подряд, включая поединок с «Зенитом» (1:1). Поэтому железнодорожникам не стоит ждать легкой прогулки.

Рекомендуемая ставка: 1х и ТМ 2.5 за 1.93.

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