Железнодорожники набирают ход.

18 октября в четвертом туре группового этапа Кубка России ответный матч сыграют «Локомотив» и «Химки». Игра начнется в 18.00 по московскому времени на «РЖД Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.55 мск. Первый матч команд в Кубке закончился разгромной победой железнодорожников 5:0.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки» 18 октября 2022 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на победу «Локомотива» можно за 1.53, это примерно 65% вероятности исхода. Успех «Химок» оценили в 5.70 (17%), ничью — в 4.80 (18%).

Если считаете, что команда Спартака Гогниева не уступит в ответном матче, оформите ставку за 2.60.

Улучшите коэффициенты при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 2.38, Ф2(+1.5) — за 1.58.

Аналитики ждут результативной встречи, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.70.

Вариант «обе забьют» также выглядит предпочтительнее — поставить на него можно за 1.80. В то же время на обратный исход — за 2.00.

Эксперты считают, что «Локомотив» может относительно легко забить два мяча — ИТБ1 (1.5) идет за 1.57. А вот аналогичная результативность от гостей почти нереальна, поставить на нее можно за 3.60.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Локомотива» за 7.40.

«Локомотив» — «Химки»: прогноз и анализ матча Кубка России 18 октября 2022 года

Дела в «Локомотиве» постепенно налаживаются. Йозеф Циннбауэр, при котором команда откровенно сыпалась (место в зоне вылета, отрицательная разница забитых/пропущенных и длительная серия из поражений), наконец, клуб покинул. И хотя с его официальным преемником еще есть вопросы, временно исполняющий обязанности Заур Хапов уже дал результат.

На выходных «Локомотив» встречался в московском дерби с «Торпедо». На момент матча железнодорожники скопили уже пять подряд поражений в чемпионате, что стало абсолютным рекордом. Уступать автозаводцам никак было нельзя, и красно-зеленые не уступили. Более того, солидно превзошли черно-белых по игре, набрав больше ожидаемых голов (1.35 против 0.52), владения и ударов в створ ворот. Пусть кажется, что в играх таких разноклассовых соперников так и должно быть, в последнее время «Локомотив» забыл об этом правиле.

«Химки» пока никак не найдут своего спасителя. Серия без побед в РПЛ достигла уже девяти игр (с 14 августа), и прервать ее не смогли ни Николай Писарев (скорее, наоборот, усугубил), ни Спартак Гогниев. Причем полоса неудач состоит преимущественно из поражений — лишь дважды удалось зацепить нулевые ничьи. Ситуация явно плачевная, а как из нее выходить — похоже, никто не понимает.

Ближайшая встреча с «Локо» станет для подмосковного клуба уже третьей в текущем сезоне, и в обеих железнодорожники ни разу не пропустили. На то, что «Химки» и сейчас не забьют, можно поставить за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Химки»

«Локомотив» явно устал веселить нейтральную публику глубиной падения и под временным руководством Заура Хапова немного улучшил положение. Но, что показательно, «Химки» не создавали никаких проблем даже «Локомотиву» Циннбауэра — тот забил красно-черным восемь мячей за две игры и ни разу не пропустил.

Сейчас железнодорожники оживают, и ситуация обязывает их сражаться — промежуточное третье место в группе угрожает оставить москвичей без прямого выхода в плей-офф Кубка. «Локомотив» будет играть на уничтожение — а такие «Химки» ничего ему не противопоставят.

Рекомендуемая ставка: П1 и тотал больше 2.5 за 2.26.