У Максима уже 17 голевых во всех турнирах.

6 мая «Локомотив» в 27-м туре РПЛ примет лучшую команду весенней части чемпионата — «Ростов». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут сайты matchtv.ru и Winline, а также телеканал «Матч! Премьер». Эфир стартует в 20.20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Ростов» 6 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline считают, что у хозяев больше шансов на успех: поставить на железнодорожников можно с коэффициентом 2.24, что составляет примерно 43% вероятности. Успех ростовчан предложен с котировкой 3.10 (31%), ничья идет за 3.70 (26%).

В первом круге подопечные Валерия Карпина минимально переиграли «Локомотив» (1:0). Вероятность того, что они как минимум не проиграют в Москве, оценена в 1.69.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата отражают преимущество москвичей:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 и 2:1 — за 8.00.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.02.

Рынок на обмен результативными ударами доступен за 1.60, коэффициент на обратный вариант — 2.25.

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«Локомотив» — «Ростов»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 мая 2024 года

«Локомотив» сейчас одна из самых ярких команд РПЛ. В прошлом туре железнодорожники уступили «Спартаку» (2:3), матчем ранее с таким же счетом обыграли «Нижний Новгород», незадолго до этого выдали огненную ничью с ЦСКА (3:3). Правда, высокая результативность в обе стороны сказывается на отсутствии стабильности в результатах — в восьми весенних играх чемпионата москвичи добыли всего две победы, зато целых четыре раза сыграли вничью.

Больше парней Михаила Галактионова в РПЛ забил только ЦСКА, да и то всего на один мяч (45 против 44). Потрясающий сезон проводит Максим Глушенков — у него уже 17 ассистов во всех турнирах, к которым он добавил восемь голов. «Никогда не играл в «Барселоне» и ла лиге, поэтому мне немного сложно говорить про это. Но, думаю, Максим Глушенков готов для игры в «Барселоне». А почему нет?» — считает партнер россиянина Жерзино Ньямси.

При этом лучший бомбардир команды — нередко играющий в защите Наир Тикнизян. Он отличился девять раз, что много для игрока его амплуа, но маловато для лучшего снайпера клуба. В явном кризисе находится Артем Дзюба: 35-летний форвард в последний раз забивал 5 ноября и с тех пор потерял место в основе. Сейчас он получает крайне мало игрового времени, в основном выходя на замену.

Артем Дзюба. Фото Global Look Press

В плане результатов «Ростов» точно выглядит лучше — команда вообще набрала больше всех очков в РПЛ за весенний период (19). У подопечных Карпина шесть побед в восьми играх при всего одном поражении — от «Спартака» (1:5). Вероятно, у южан пошло благодаря стабилизировавшейся игре в обороне: не считая погрома от красно-белых, они лишь раз за этот период пропустили больше одного мяча. При этом команда Карпина по-прежнему остается одной из самых пропускающих в чемпионате (39) — на один больше только у занимающих два последних места «Урала» и «Сочи».

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Ростов»

У хозяев недоступны два важных игрока основы — Лукас Фассон и Наир Тикнизян. Также на больничном нападающий Саид Хамулич.

У гостей точно не будет полузащитника Алексея Миронова и нападающего Мохаммада Мохебби, который весной положил по дублю в ворота «Краснодара» и «Динамо».

«Локомотив» — «Ростов»: статистика личных встреч

В первом круге ростовчане добыли минимальную победу (1:0) на домашнем стадионе. При этом за всю историю встреч команд в РПЛ серьезное преимущество на стороне «Локомотива» — 33 победы в 59 матчах. «Ростов» за это время лишь девять раз добыл три очка.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Ростов»

Команды вполне могут устроить зрелищный матч: хозяева — вторые в чемпионате по забитым мячам, гости же вторые по пропущенным. При этом железнодорожники тоже не всегда действуют надежно: только в прошлых четырех турах получили в свои ворота девять мячей. В семи из восьми весенних матчей «Локомотива» отличались обе стороны, в шести еще и заходил тотал больше 2.5 гола. Конкретно в противостоянии «Локо» и «Ростова» рынок на «обе забьют» и ТБ 2.5 мяча зашел в восьми из 10 предыдущих встреч во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.92.

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