Атака железнодорожников сметает всех на своем пути.

22 сентября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет «Спартак» в 10-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 15.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 16:20 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали минимальное преимущество «Локомотиву». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.45, вероятность — примерно 37%. Выигрыш красно-белых доступен за 2.75 (36%), ничья — за 3.75 (27%).

«Спартак» не уступил в трех дерби подряд на «РЖД Арене». Считаете, что и теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.20. Обмен голами предложили за 1.58, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.30.

Успех красно-зеленых с форой (0) представлен за 1.82. Этот же рынок для команды Деяна Станковича дали с котировкой 2.00.

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«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 сентября 2024 года

Перед паузой на сборные железнодорожники неожиданно крупно влетели «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервали семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер: в двух следующих турах РПЛ выиграли с общим счетом 7:4, жертвами стали «Оренбург» (4:2) и «Пари НН» (3:1). А между этим парни Михаила Галактионова разгромили «Химки» (5:1) в Кубке. Немаловажно, что все три победы были добыты на выезде.

ФК «Локомотив». Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локо» встречает 10-й тур чемпионата на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков (21) и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. Но в субботу «быки» и петербуржцы сыграют между собой. В этой встрече железнодорожники будут болеть за ничью — ведь в таком случае красно-зеленые получат возможность обогнать «Краснодар» и сравняться с «Зенитом» — а может, даже и опередить сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Правда, сначала парням Галактионова нужно победить «Спартак» в дерби.

За прошедший месяц красно-белые провели шесть матчей, но выиграли только в двух — против «Рубина» (1:0) в чемпионате России и «Крыльев Советов» (4:1) в Кубке. Помимо нулевой ничьей с «Зенитом», парни Деяна Станковича дважды потеряли очки с махачкалинским «Динамо» — после домашнего кубкового поражения (0:1) разошлись миром на «Анжи Арене» (1:1) в РПЛ. А на выходных упустили победу над московским «Динамо» (2:2) — Константин Тюкавин сравнял счет уже на четвертой компенсированной минуте.

По итогам восьми туров чемпионата «Спартак» завис на пятой позиции с 16-ю очками. «Зенит» опережает красно-белых на семь баллов, «Краснодар» и «Локо» — на пять. «Динамо» находится выше на один пункт и замыкает топ-4.

Деян Станкович («Спартак»). Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается. В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Также на неопределенный срок из строя выбыл Виллиан Жозе.

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 66 матчей, у красно-белых 29 побед, у красно-зеленых — 20. Еще 17 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне команды поделили очки на «РЖД Арене» (1:1). Антон Зиньковский открыл счет на 53-й минуте, Артем Дзюба сравнял на 64-й. Во втором круге «Спартак» выиграл на «Лукойл Арене» благодаря голам Тео Бонгонды, Хесуса Медины и Даниила Хлусевича. За «Локо» забили Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Последние три игры красно-зеленых выдались яркими — в каждой железнодорожники оформили минимум три мяча и позволили отличиться сопернику. В атаке блистает Алексей Батраков: догнал Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров (7 голов), вышел на второе место в топе ассистентов (5 передач) и с отрывом является лидером РПЛ по баллам за результативность (12). В нападении красно-белых заправляют Манфред Угальде и Эсекиэль Барко — приняли участие в 12 из 13 голов «Спартака» в чемпионате. С такими действующими лицами дерби просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.

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