Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Манфред Угальде («Спартак»).
Фото Global Look Press
ФК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»
Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press
1/3
Telegram Дзен
Атака железнодорожников сметает всех на своем пути.

22 сентября на «РЖД Арене» состоится московское дерби — «Локомотив» примет «Спартак» в 10-м туре чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч ТВ» стартует в 15.30 мск, на «Матч! Премьер» — в 16:20 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
28 сент, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября 2024 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ отдали минимальное преимущество «Локомотиву». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 2.45, вероятность — примерно 37%. Выигрыш красно-белых доступен за 2.75 (36%), ничья — за 3.75 (27%).

«Спартак» не уступил в трех дерби подряд на «РЖД Арене». Считаете, что и теперь гости наберут очки? Опция Х2 ждет вас за 1.57.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.68, ТМ 2.5 — в 2.20. Обмен голами предложили за 1.58, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.30.

Успех красно-зеленых с форой (0) представлен за 1.82. Этот же рынок для команды Деяна Станковича дали с котировкой 2.00.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 28 сентября 2024 года

Перед паузой на сборные железнодорожники неожиданно крупно влетели «Краснодару» на «РЖД Арене» (0:3) и прервали семиматчевую победную серию. После окончания международного перерыва красно-зеленые доказали, что осечка носила случайный характер: в двух следующих турах РПЛ выиграли с общим счетом 7:4, жертвами стали «Оренбург» (4:2) и «Пари НН» (3:1). А между этим парни Михаила Галактионова разгромили «Химки» (5:1) в Кубке. Немаловажно, что все три победы были добыты на выезде.

ФК «Локомотив».
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Локо» встречает 10-й тур чемпионата на третьей строчке таблицы. «Краснодар» набрал столько же очков (21) и находится выше только по дополнительным показателям, отставание от «Зенита» — два балла. Но в субботу «быки» и петербуржцы сыграют между собой. В этой встрече железнодорожники будут болеть за ничью — ведь в таком случае красно-зеленые получат возможность обогнать «Краснодар» и сравняться с «Зенитом» — а может, даже и опередить сине-бело-голубых по дополнительным показателям. Правда, сначала парням Галактионова нужно победить «Спартак» в дерби.

За прошедший месяц красно-белые провели шесть матчей, но выиграли только в двух — против «Рубина» (1:0) в чемпионате России и «Крыльев Советов» (4:1) в Кубке. Помимо нулевой ничьей с «Зенитом», парни Деяна Станковича дважды потеряли очки с махачкалинским «Динамо» — после домашнего кубкового поражения (0:1) разошлись миром на «Анжи Арене» (1:1) в РПЛ. А на выходных упустили победу над московским «Динамо» (2:2) — Константин Тюкавин сравнял счет уже на четвертой компенсированной минуте.

По итогам восьми туров чемпионата «Спартак» завис на пятой позиции с 16-ю очками. «Зенит» опережает красно-белых на семь баллов, «Краснодар» и «Локо» — на пять. «Динамо» находится выше на один пункт и замыкает топ-4.

Деян Станкович («Спартак»).
Фото Global Look Press

Травмы и дисквалификации перед матчем «Локомотив» — «Спартак»

У железнодорожников на четыре месяца выбыл Лукас Фассон — характер повреждения бразильца не раскрывается. В лазарете красно-белых как минимум до ноября находится Никита Чернов — защитник продолжает восстановление после перелома плюсневой кости. Также на неопределенный срок из строя выбыл Виллиан Жозе.

«Локомотив» — «Спартак»: статистика личных встреч

История противостояния соперников в РПЛ насчитывает 66 матчей, у красно-белых 29 побед, у красно-зеленых — 20. Еще 17 поединков завершились вничью.

В прошлом сезоне команды поделили очки на «РЖД Арене» (1:1). Антон Зиньковский открыл счет на 53-й минуте, Артем Дзюба сравнял на 64-й. Во втором круге «Спартак» выиграл на «Лукойл Арене» благодаря голам Тео Бонгонды, Хесуса Медины и Даниила Хлусевича. За «Локо» забили Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

Чиро Иммобиле. Клиент букмекера выиграл 2 000 000 рублей со ставки в 2000. Его экспресс спас пенальти на 93-й минуте

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Спартак»

Последние три игры красно-зеленых выдались яркими — в каждой железнодорожники оформили минимум три мяча и позволили отличиться сопернику. В атаке блистает Алексей Батраков: догнал Максима Глушенкова в списке лучших бомбардиров (7 голов), вышел на второе место в топе ассистентов (5 передач) и с отрывом является лидером РПЛ по баллам за результативность (12). В нападении красно-белых заправляют Манфред Угальде и Эсекиэль Барко — приняли участие в 12 из 13 голов «Спартака» в чемпионате. С такими действующими лицами дерби просто не может получиться скучным.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.90.

Бонус до 15 000 рублей без депозита в FONBET! Испытай удачу и включайся в игру

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Большинство стран выступило за возвращение сборной России. Что произошло на исполкоме УЕФА, где Шевченко требовал оставить санкции
Украина попросила МОК не допускать детей из России на турниры под флагом
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Сегодня
Вчера
Неделя