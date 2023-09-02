«Интер Майами» еще не проигрывал в МЛС при Месси. «Лос-Анджелес» готов это исправить

«Цапли» возобновили сезон «сухой» победой на выезде и безголевой ничьей дома.

4 сентября «Лос-Анджелес» примет «Интер Майами» в поединке регулярного чемпионата МЛС. Игра на «BMO Стэдиум» стартует в 5.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Лос-Анджелес» — «Интер Майами» 4 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех черно-золотых можно с коэффициентом 2.12, что составляет примерно 43% вероятности результата. Триумф гостей оценили в 3.27 (30%). «Мирный» исход — за 3.72 (27%).

«Интер» прервал паузу МЛС выездной победой над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) и безголевой ничьей с «Нэшвиллом» дома. Считаете, что розовые снова как минимум не уступят? Опция Х2 доступна за 1.73.

Для подстраховки вы можете взять викторию одного из клубов с учетом форы: Ф1(0) ждет вас за 1.58, Ф2(0) — за 2.39.

Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча представлен за 1.66, обратный вариант — за 2.24.

История противостояния соперников насчитывает всего два поединка — в каждом «Лос-Анджелес» выиграл всухую (1:0 и 2:0). Рынок на обмен голами идет за 1.57, «обе забьют — нет» дали за 2.38.

После перехода Лео Месси «цапли» еще ни разу не пропустили в регулярном чемпионате. На то, что «соколы» не пробьют ворота «Майами», предложили котировку 4.70.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог встречи — 1:1. Сыграть на такой счет можно за 6.60.

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«Лос-Анджелес» — «Интер Майами»: прогноз и анализ матча МЛС 4 сентября 2023 года

После яркого перформанса на Кубке лиг (10 голов и ассист в семи встречах) и в Открытом кубке (два результативных паса) Лионель Месси не менее бодро ворвался в регулярный сезон МЛС. В июне розовые ушли на паузу с серией из 11 игр без побед (восемь поражений и три ничьих). Но стоило аргентинцу дебютировать в чемпионате, как неудачный отрезок тут же прервался. «Цапли» на выезде приговорили «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0), забив по мячу в каждом из таймов. Сам Лео провел на поле всего полчаса, но все равно успел отличиться.

Правда, в следующем туре Месси промолчал, а «Интер» не выиграл впервые за десять матчей после перехода форварда — с «Нэшвиллом» в Майами закончили без голов. Триумфальная серия продлилась 88 дней, и статистика Лионеля за этот период впечатляет: 11 точных ударов и три ассиста.

Вернуться к победам розовым будет непросто: «Лос-Анджелес» — победитель прошлогодней регулярки (на пару с «Филадельфией Юнион») и чемпион Кубка МЛС (уже единолично). Даже после ухода Гарета Бэйла «соколы» не стали слабее: в атаке блистает Карлос Вела (девять голов), а в защите выжигает Джорджо Кьеллини. Но главный тащер черно-золотых — Дени Буанга: на счету экс-полузащитника «Сент-Этьена» 12 мячей и пять ассистов. Коллектив Стива Черандоло занимает второе место в Западной конференции и восьмое — в общей таблице. Турнирные дела клуба Дэвида Бэкхема гораздо хуже — «цапли» зависли на предпоследней строчке Восточной конференции, идут третьими с конца в ранге всех команд чемпионата.

История личных встреч тоже говорит в пользу «Лос-Анджелеса», который в обоих поединках выиграл всухую: на «BMO Стэдиум» в марте 2020-го (1:0) и ровно через два года в Майами (2:0).

Прогноз и ставка на матч «Лос-Анджелес» — «Интер Майами»

После возобновления регулярного сезона МЛС «цапли» испытывают проблемы у чужих ворот. Если в шести встречах на Кубке лиг парни Херардо Мартино лишь однажды оформили меньше трех мячей, а разборка с «Цинциннати» в Открытом кубке завершилась со счетом 3:3 по итогам 120 минут, то в двух турах чемпионата розовые разжились только двумя голами. Очные поединки «Интера» с черно-золотыми тоже не отличались результативностью: соперники ни разу не пробили «верх» по точным ударам. «Соколы» — фавориты матча даже несмотря на фактор Лео Месси, но яркой эта разборка вряд ли получится.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 за 2.24.

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