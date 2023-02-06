Лучшие футболисты Аргентины за всю историю, ставки и коэффициенты БЕТСИТИ на Месси и Ди Марию

Даже сам Диего Армандо наверняка проголосовал бы за Лео.

Победа сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре изменила положение некоторых игроков «Альбиселесте» в футбольной истории страны. Кто попал в топ-10, а кто выпал из десятки лучших футболистов? Рассказывают «СЭ» и букмекерская компания БЕТСИТИ.

Клаудио Каниджа

Один из близких друзей Марадоны за 19-летнюю карьеру поиграл в пяти странах и редко задерживался в одном клубе больше чем на четыре года — столько он посвятил только «Боке Хуниорс». Именно с сине-золотыми он стал чемпионом Аргентины (всего побеждал дважды), а чуть позже помог «Рейнджерс» выиграть чемпионат Шотландии.

Клаудио, которого называют одним из лучших аргентинских форвардов в истории, также представлял цвета «Ромы», «Аталанты» и «Бенфики». Однако больше всего техничный и скоростной нападающий запомнился игрой за сборную. Он выступал за национальную команду на протяжении 15 лет и в 1990-м помог ей добраться на финала ЧМ в Италии. Также он брал золото и серебро Кубка Америки, побеждал в «Финалиссиме» — 1993. На его счету 16 голов за сборную и безграничное уважение фанатов за самоотдачу и красивый футбол.

Серхио Агуэро

Бывши й нападающий «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Барселоны» мог еще несколько лет радовать болельщиков потрясающей игрой в чужой штрафной, если бы не проблемы с сердцем. Из-за них Серхио пришлось завершить карьеру в декабре 2021 года.

Несмотря на ранний уход из спорта, Серхио успел добиться очень многого: он выиграл Кубок Америки и Олимпиаду со сборной, Кубок Интертото, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА с «Атлетико», а также 16 трофеев с «Манчестер Сити». Одну из побед в АПЛ поклонники «горожан» и английского футбола благодаря Агуэро запомнят на всю жизнь — в последнем туре сезона-2011/12 он в добавленное время забил «КПР» и позволил «Сити» опередить «МЮ». Тот гол был для аргентинца одним из 254, которые он забил за клуб — этот рекорд еще долго никто не сможет превзойти.

Омар Сивори

Сивори — один из двух обладателей «Золотого мяча» из Аргентины наряду с Месси (1961 год). Восемь лет карьеры он посвятил «Ювентусу» — в 215 матчах за клуб забил 135 мячей. С туринцами он выиграл шесть трофеев включая три чемпионских титула в Италии.

Также он помог «Ривер Плейт» дважды взять чемпионство, а сборной Аргентины — победить в Кубке Америки 1955 и 1957 годов.

Марио Кемпес

Нападающий поиграл на родине, в Испании, Австрии, Чили и даже в Индонезии, но больше всего его чтят фанаты аргентинского «Росарио Сентраль» (89 голов в 107 играх) и «Валенсии» (116 в 183). Однако самый яркий перформанс в его исполнении пришелся на чемпионат мира 1978 года. На домашнем для Аргентины турнире Марио забил шесть мячей (два в финале против Нидерландов) и стал лучшим бомбардиром мундиаля, а также был признан лучшим игроком турнира.

Анхель ди Мария

Вингер «Ювентуса» приложил ногу ко всем последним победам национальной команды: с ним «Альбиселесте» выиграла ЧМ-2022, взяла золото Олимпиады-2008 и Кубок Америки-2021. В каждом финале Анхель неизменно забивал один из мячей (в финале Копы его гол стал победным).

Анхель ди Мария. Фото Global Look Press

Помимо этого Ди Мария собрал внушительную коллекцию трофеев на клубном уровне. Он выиграл чемпионаты Португалии, Испании и Франции (пять раз), а также брал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. А всего на полке где-то у него дома стоят реплики 28 кубков.

На победу ди Марии с «Ювентусом» в чемпионате после снятия 15 очков можно поставить за 65.0, в Кубке — за 3.00.

Габриэль Батистута

Получивший прозвище Габигол нападающий был мастером игры в штрафной площади, благодаря чему долгое время удерживал лидерство по голам за сборную — 54 в 77 играх с 1991 по 2002 год. Батистута трижды участвовал в чемпионатах мира и суммарно забил на этих мундиалях 10 мячей.

Габриэль был лучшим бомбардиром Аргентины на победном для нее Кубке Америки 1991 года. Также этот турнир при участии Батистуты покорился «Альбиселесте» в 1993-м. Хорош Габигол был и на клубном уровне: благодаря ему «Рома» в 2001 году в третий и в последний раз на данный момент в истории выиграла чемпионат Италии (плюс Суперкубок страны).

Даниэль Пассарелла

Бывший защитник «Интера», «Фиорентины» и «Ривер Плейт» — один из немногих игроков в истории, кто может похвастать двумя победами на чемпионате мира. Впервые Пассарелла выиграл мундиаль с «Альбиселесте» на родине в 1978 году, а спустя восемь лет сделал то же самое в Мексике. Причем на домашнем турнире Даниэль был капитаном и одним из лучших футболистов сборной Аргентины.

Всего Пассарелла провел за сборную 70 матчей и забил 22 мяча. Также он запомнился многочисленными победами в составе «Ривер Плейт» — с ним он выиграл Кубок Либертадорес и семь раз стал чемпионом Аргентины.

Альфредо ди Стефано

Легендарный нападающий на международном уровне успел поиграть сразу на три страны — за Аргентину, Колумбию и Испанию. За «Альбиселесте» он провел лишь шесть матчей, забил шесть мячей и взял Кубок Америки-1947.

Ди Стефано был восхитителен на острие любой команды, что неоднократно подтверждал цифрами: он становился лучшим бомбардиром в Аргентине, дважды в Колумбии и пять раз в Испании. В составе «Реала» он блистал ярче всего: выиграл 18 трофеев, в том числе восемь раз — чемпионат. ФИФА назвала Альфредо третьим в списке лучших игроков ХХ века.

Диего Марадона

Диего Армандо, несмотря на скверный характер, частые скандалы и различные пристрастия, на века останется одним из лучших футболистов не только Аргентины, но и во всей истории. Его голы восхищали, а забитый рукой в ворота Англии на ЧМ-1986 года мяч стал чем-то вроде произведения искусства. На том турнире Марадона стал одним из творцов чемпионства Аргентины и лучшим игроком мундиаля.

Также Диего выиграл три трофея с «Барселоной» и дважды привел «Наполи» к победе в чемпионате Италии — благодаря успехам в футболке неаполитанцев и безграничной преданности клубу его именем посмертно был назван стадион «адзурри». Эти и другие достижения долгое время позволяли Марадоне удерживать звание любимца аргентинских болельщиков и сильнейшего игрока страны. Пока в 2022 году Месси не выиграл ЧМ в Катаре.

Лионель Месси

Единственный в истории семикратный обладатель «Золотого мяча» не нуждается в представлении современному болельщику. Месси был прекрасен и безумно результативен в «Барселоне», с которой за 16 лет выиграл 35 трофеев. Однако перебравшись в «ПСЖ», он не сбавляет темпа — уже выиграл с парижанами чемпионат и Суперкубок Франции. Лео побил многочисленные рекорды и был на грани того, чтобы опередить в звании лучшего игрока страны Диего Марадону. Не хватало победы на чемпионате мира, и она случилась на последнем мундиале в 2022 году.

В Катаре Месси забил семь мячей и вытащил сборную в финал, где оформил дубль и реализовал пенальти в послематчевой серии. Став лучшим игроком турнира, Лео осуществил мечту и заслуженно обрел статус лучшего футболиста Аргентины всех времен.

Сколько еще трофеев выиграет Месси? В этом сезоне ему еще могут покориться чемпионат и Кубок Франции, а также Лига чемпионов с «ПСЖ». На успех парижан в лиге 1 котировка — 1.02, в Кубке — 1.55, в еврокубке — 8.00.