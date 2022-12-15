Месси к финалу настиг Мбаппе. Выиграет ли Лео «Золотую бутсу» ЧМ?

Судьба награды решится в очном противостоянии.

На чемпионате мира в Катаре осталось провести всего два матча: в финале встретятся Аргентина и Франция, а за бронзу сразятся Хорватия и Марокко. Конечно, главный вопрос — кто станет победителем мундиаля. Но есть также индивидуальные награды — например, приз лучшему бомбардиры турнира.

Активно за трофей борются несколько игроков: Месси, Мбаппе, Альварес и Жиру. Возможно, кто-то из них станет не только чемпионом мира, но и обладателем престижной премии.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ склоняются к тому, что лучшим бомбардиром ЧМ будет Месси. На победу капитана сборной Аргентины можно поставить с коэффициентом 1.95. Лео — настоящий лидер своей сборной и человек, который результативными действиями втащил ее в финал главного турнира четырехлетия. На счету аргентинца пять голов и три ассиста, он забил в пяти из шести матчах турнира.

Пока в списке бомбардиров первую строчку с Месси делит Мбаппе — правда, француз чуть ниже из-за меньшего количества голевых передач (две). Триумф Килиана предложен за 2.10. Правда, в последних играх на турнире француз замолк — не забил Англии и Марокко, хотя шансы у него были. Возможно, он промолчит в еще одном большом матче.

Далее по списку идут игроки, которые забили меньше пяти мячей. Один из них — Хулиан Альварес (10.0). К полуфиналу нападающий Аргентины подошел всего с двумя голами, но сделал дубль в ворота Хорватии и повысил свои шансы стать лучшим бомбардиром ЧМ. Особенно впечатляющим получился первый гол, который форвард забил после сольного прохода. Такие же прорывы в финале будут очень кстати.

За 11.0 можно взять успех Оливье Жиру, которому немного не повезло, чтобы находиться в ряду с Месси и Мбаппе. Дело в том, что нападающий «Милана» и сборной Франции попал в штангу во встрече с Марокко. Залети мяч в сетку, и Оливье дошел бы до отметки в пять голов. Теперь же ему придется забить минимум дважды и надеяться, что остальные конкуренты промолчат.

Коэффициентом 100 оценен возможный успех Юссефа Эн-Несири из сборной Марокко. Чтобы победить, ему нужен покер в ворота Хорватии. Но есть проблема: нападающий ни разу не забивал в одном матче за национальную команду больше двух мячей.

Также минимальные шансы есть у Андрея Крамарича (200). Ему нужно сделать то же самое, что и Эн-Несири, но в ворота команды Марокко: оформить четыре гола.