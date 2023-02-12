Холанн — фаворит, но Месси и Мбаппе не сдадутся. Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?

У норвежца на два гола меньше, чем у француза.

14 февраля возобновится Лига чемпионов. Главный евротурнир континента вернется сумасшедшим противостоянием «ПСЖ» и «Баварии» в 1/8 финала. При этом в составах обеих команд есть игроки, которые претендуют на звание лучшего бомбардира всего соревнования. Но у кого наилучшие шансы выиграть «Золотую бутсу»? Разбираемся вместе с «СЭ».

У Мбаппе и Холанна нет конкурентов?

Аналитики считают фаворитом гонки бомбардиров Лиги чемпионов Эрлинга Холанна. На победу норвежца можно поставить с коэффициентом 2.70, несмотря на то что после группового этапа он идет только пятым в списке, отставая на два мяча от Килиана Мбаппе и Мохамеда Салаха (пять голов против семи у лидеров). Также форварда «Сити» опережают Роберт Левандовски и Мехди Тареми, однако поляк с «Барселоной» уже вылетели из турнира, а у иранца с «Порту» не так много шансов пройти «Интер».

Холанн забивает пачками — в этом сезоне на его счету четыре хет-трика и пять дублей, в том числе два на групповом этапе ЛЧ в ворота «Севильи» и «Копенгагена». Эксперты рассчитывают, что скандинав приведет «горожан» к победе в турнире, а сам легко опередит конкурентов.

Главный из них — Килиан Мбаппе. Француз куражился во встречах с «Ювентусом», «Маккаби» и «Бенфикой», но «ПСЖ» все равно финишировал вторым и получил в соперники «Баварию». С учетом силы мюнхенцев и травмы Черепашки (он может пропустить первую встречу 1/8) шансы Мбаппе удержать лидерство в гонке бомбардиров не выглядят такими уж высокими. А коэффициент на его успех — 3.30.

На третьей позиции расположился Мохамед Салах (3.50). Египтянин что есть мочи тащил проблемный «Ливерпуль» в плей-офф и достиг цели — красные вышли со второго места следом за «Наполи». Наверняка Мо планирует провести команду во второй подряд еврокубковый финал и заодно стать главной звездой турнира, но сделать это будет тяжело. Мерсисайдцы находятся в кошмарном состоянии и проигрывают в чемпионате даже «Брайтону» с «Вулверхэмптоном». А ведь в 1/8 им играть с вполне бойким мадридским «Реалом», который только-только на кураже выиграл клубный чемпионат мира.

Месси совершит новое чудо?

Лео — четвертый в списке претендентов на «Золотую бутсу» ЛЧ (25.0). На групповом этапе он забил четыре мяча, но планирует пополнить счет уже в ближайшие дни, когда на «Парк де Пренс» пожалует «Бавария». Правда, обойти соперников в гонке ему могут помешать все те же причины, что и Мбаппе, — недавняя травма и возможный вылет уже по итогам этого раунда.

За 35.0 можно поставить на Садио Мане и Джакомо Распадори. У сенегальца три гола, у итальянца — четыре, но у обоих большие проблемы. Нападающий «Баварии» до сих пор не залечил травму, из-за которой пропустил чемпионат мира. Когда Садио вернется в строй — неизвестно. А форвард «Наполи» банально попал в ловушку: он был хорош на групповой стадии, но в плей-офф будет дальней подменой на случай травмы Осимхена или кого-то еще из игроков группы атаки.

Более-менее неплохие шансы побороться есть у Лероя Сане (40.0), Оливье Жиру (45.0) и Винисиуса (50.0) — у обоих по четыре забитых мяча. Однако всех их объединяет возможность пролететь даже мимо 1/4: «Баварии» играть с «ПСЖ», «Милану» — с «Тоттенхэмом», «Реалу» — с «Ливерпулем».