Неймар — третий претендент на приз лучшему игроку ЧМ. А как же Мбаппе, Месси и Роналду?

Бразилец провел на турнире два неполных матча.

Чемпионат мира традиционно открывает любителям футбола будущих звезд. В Катаре уже сверкнули голландец Коди Гакпо и португалец Гонсалу Рамуш. Но основное внимание все равно приковано к давно зарекомендовавшим себя игрокам. Тем более большинство из них вносят неоценимый вклад в результаты своих сборных.

Кто будет признан лучшим футболистом турнира?

По итогам четырех матчей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы забрать приз у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе (2.50). За него говорит как статистика (5+2), так и ее польза для команды: голы форварда стали победными в матчах с Данией (дубль) и Польшей (тоже дубль). Не последний момент — лояльность фанатов. А они боготворят Килиана и уже ставят его наравне с Роналду и Месси. К тому же Черепашка уже трижды признавался игроком матча.

Кстати о Лео. Капитан сборной Аргентины — второй претендент на звание самого ценного игрока ЧМ (4.50). Он забил три мяча и отметился одним ассистом, но главное — подарил стране надежду на трофей. Без него «Альбиселеста» выглядела бы слишком сухо и небоеспособно.

Третье место неожиданно занимает Неймар (15.0). Бразилец провел на турнире два неполных матча и забил лишь в 1/8 Южной Корее — и то с пенальти. Но эксперты верят, что главная звезда сборной Бразилии проявит себя значительно лучше в оставшихся матчах на мундиале. А уж если он приведет «Селесао» к победе, тогда точно отшвырнет конкурентов.

Таким же коэффициентом, как и Неймар, оценен возможный успех Бруну Фернандеша. Однако бороться с уже перечисленными ребятами ему будет крайне трудно — нужно не только вывести Португалию в финал, но и быть ее несравненным лидером, каким в 2018-м для Хорватии предстал Лука Модрич.

С небольшим отставанием идет Ришарлисон (17.0). Для его победы также должно сложиться слишком много — нужно догнать Мбаппе в гонке бомбардиров и сыграть в матче за титул.

Котировка 20.0 предложена на Винисиуса, который наверняка в следующих матчах утонет в тени Неймара. Тем более пока на счету мадридского бразильца на турнире всего 1+2. За те же 20.0 доступен Джуд Беллингем, но британец пока не тянет на лучшего игрока турнира. Возможно, только на сильнейшего молодого.

Успех Криштиану Роналду, который на этом турнире не помогает Португалии, а отравляет в ней атмосферу, коэффициент — 50.0. В списке претендентов он уступает не только Бруну, но и еще одному партнеру по сборной — Гонсалу Рамушу (25.0).

Шансы других топ-игроков выглядят следующим образом: