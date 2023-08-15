«Лудогорец» готовит месть «Астане» за поражение в Казахстане. Но желто-синие так просто не сдадутся

Этим летом «орлы» часто пропускают в еврокубковом отборе.

17 августа «Астана» приедет в Болгарию в гости к «Лудогорцу». Ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги Европы пройдет в Разграде на «Лудогорец Арене». Рассудит команды английский арбитр Энтони Тэйлор. Начало встречи — в 21.00 по московскому времени. В России ее не покажут. Игра в Казахстане завершилась победой хозяев (2:1).

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы «Лудогорец» — «Астана» 17 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet не сомневаются в победе хозяев. На триумф «орлов» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.55, вероятность такого исхода — примерно 61%. Ничья доступна за 4.30 (23%), успех желто-синих — за 6.19 (16%).

В столице Казахстана сильнее были парни Григория Бабаяна (2:1). Считаете, что в Разграде гости как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.52.

Вы можете сыграть на квалификацию одной из команд в следующий раунд уже сейчас. Проход «Лудогорца» оценен в 1.78, «Астаны» — в 2.05.

Четыре последних матча с участием коллектива из Болгарии пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.93, ТМ 2.5 — за 1.91.

Эксперты считают, что соперники вряд ли обменяются результативными ударами: «обе забьют» предлагают взять за 2.04, обратный рынок — за 1.77.

Два из трех наиболее популярных итогов противостояния, по версии Olimpbet, указывают на сухую викторию «орлов»:

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«Лудогорец» — «Астана»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года

До первой встречи с «орлами» у клуба из Казахстана были проблемы с голами: в четырех подряд играх во всех турнирах желто-синие не оформили ни одного мяча за 90 минут. Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов парни Григория Бабаяна без шансов уступили «Динамо Загреб» (0:4 и 0:2). В чемпионате дела тоже не клеились: два фиаско от хорватов разбавили нулевая ничья с «Атырау» и поражение от «Кызыл-Жар» (0:1).

«Лудогорец» тоже оказался в квалификации Лиги Европы после неудачи в ЛЧ: на первом этапе прошел косовский «Балкани» (0:2 и 4:0), но затем не совладал с «Олимпией» из Словении (1:1 дома и 1:2 на выезде). Исход равного противостояния решил гол на второй компенсированной минуте. Зато в высшей лиге Болгарии все складывалось отлично: вслед за неожиданным проигрышем «Крумовграду» (1:3 на выезде) коллектив из Разграда затащил поединки с «Этыром» и «Ботевом» с одинаковым счетом (5:0).

На «Астана Арене» для «орлов» все тоже началось позитивно: на 34-й минуте Ноа Сундберг откликнулся на навес Кирила Десподова со штрафного. Но за пять минут до перерыва гости пропустили — Жарко Томашевич с угла вратарской замкнул подачу Стипе Лончара. На 53-й минуте хозяева вышли вперед — камбэк оформил еще один защитник, и тоже головой. Камо Оганесян исполнил заброс, Александр Марочкин пробил под перекладину и принес желто-синим первую викторию за четыре матча.

Через пять дней после поражения в столице Казахстана «Лудогорец» дома отыгрался на софийском ЦСКА (3:0). «Астана» же всю неделю отдыхала и копила силы на ответку в Болгарии.

Прогноз и ставка на матч «Лудогорец» — «Астана»

Этим летом «орлы» не проиграли в квалификации ни одного домашнего поединка: разгромили «Балкани» (4:0) и разошлись «миром» с «Олимпией» (1:1). Но желто-синих подобными достижениями не испугать — в нынешнем отборе они уже добивались положительного результата на выезде, в первом раунде Лиги чемпионов против «Динамо Тбилиси» (2:1). Плюс «Лудогорец» крайне ненадежен в обороне — пропустил в четырех еврокубковых матчах из пяти. В первой встрече «Астана» показала, что хороша на стандартах — вторым оружием гостей станут контратаки. Коллектив из Разграда бросит в нападение много сил, чтобы перевернуть расклад в противостоянии — парни Григория Бабаяна в состоянии этим воспользоваться.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 2.04.

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