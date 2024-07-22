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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:45

Минское «Динамо» впервые в истории преодолело первый отборочный раунд ЛЧ. Но в противостоянии с «Лудогорцем» поможет лишь чудо

Прогноз и ставка на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск 24 июля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Динамо» Минск.
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети
ФК «Лудогорец».
Фото Официальный сайт ФК «Лудогорец»
ФК «Динамо» Минск.
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети
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Бело-синие не попадали в квалификацию главного еврокубка почти 20 лет.

24 июля «Лудогорец» примет минское «Динамо» в первой игре второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч пройдет в Разграде на «Хювефарма Арене» и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд
24 июл, 21:00. Huvepharma Arena (Разград)
Лудогорец
Динамо Мн

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов «Лудогорец» — «Динамо» Минск 24 июля 2024 года

Букмекеры не сомневаются в победе «орлов». Победу хозяев можно взять с коэффициентом 1.38, вероятность такого исхода — примерно 65%. Выигрыш «Динамо» доступен за 7.20 (14%), ничья — за 4.80 (21%).

Верите, что минчане преподнесут сюрприз и не уступят? Опция X2 ждет вас за 2.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.70, ТМ 2.5 — за 2.10.

Обмен голами представлен за 1.95, обратный рынок — за 1.76.

Аналитики считают, что у бело-синих почти нет шансов квалифицироваться в следующий раунд — на это событие предложили котировку 3.79. Проход «Лудогорца» идет за 1.23.

«Лудогорец» — «Динамо» Минск: прогноз и анализ матча квалификации Лиги чемпионов 24 июля 2024 года

Оба клуба стартовали в лигочемпионском отборе с первого раунда. Соперником «орлов» стало «Динамо» из Батуми. Первая игра в Разграде прошла под полным контролем хозяев: уже к 24-й минуте они вели со счетом 2:0. На 62-й минуте Владимир Мамучашвили отыграл один мяч, но всего через 10 минут парни Георги Дерменджиева вернули себе превосходство в два гола.

«Лудогорец» закончил встречу с почти двукратным преимуществом по ударам (12-7) и трехкратным — по числу попаданий в створ (6-2). После такого ответный поединок выглядел формальностью, но уже на третьей минуте получил интригу — забитым мячом отметился Мамучашвили. Для того чтобы затащить матч в дополнительное время, грузинской команде не хватило еще одного гола. Хотя она была к этому близка: нанесла 10 ударов, половина из которых пришлись в створ. «Орлы» — семь и два соответственно. Поражение с минимальным счетом устроило коллектив из Разграда и позволило ему пройти дальше.

ФК «Лудогорец».
Фото Официальный сайт ФК «Лудогорец»

Минчане попали в квалификацию ЛЧ впервые с сезона-2005/06. Тогда сошли с дистанции уже в первом раунде — споткнулись на «Анортосисе» из Кипра (1:1, 0:1). Теперь сражаться за выход во второй отборочный этап предстояло с армянским «Пюником».

Первая встреча клубов состоялась на стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и завершилась нулевой ничьей. Бело-синие превзошли соперника по владению мячом (54-46%), ударам по воротам (17-6), попаданиям в створ (5-4), но конвертировать это преимущество хотя бы в один забитый мяч так и не смогли.

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Казалось, что в ответке команда из Еревана накажет «Динамо» за расточительность. В пользу «феникса» говорили преимущество домашнего стадиона и еврокубковый опыт: за последние пять лет «Пюник» трижды пробивался в евротурниры и ни разу не вылетал раньше третьего раунда квалификации.

Однако матч прошел под полным контролем гостей, что отражает статистика ударов (14-7) и попаданий в створ (5-3). Тем не менее у коллектива Вадима Скрипченко снова никак не получалось забить — игра приближалась к финальному свистку, дополнительное время казалось неизбежным. Но на 88-й минуте Евгений Кочук свалил в штрафной нападающего минчан Альфреда — израильский судья Снир Леви показал полузащитнику «Пюника» желтую карточку и назначил пенальти, который реализовал Алексей Гаврилович. Этот гол вывел бело-синих во второй раунд отбора ЛЧ впервые в истории клуба.

ФК «Динамо» Минск.
Фото Официальная страница ФК «Динамо» Минск ВКонтакте, Соцсети

Травмы и дисквалификации перед матчем «Лудогорец» — «Динамо» Минск

У «орлов» потерь нет. Минчанам не помогут Роман Бегунов и Павел Седько — оба находятся в лазарете.

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Игра в Разграде станет первой в истории противостояния команд — ранее они не пересекались ни в товарищеских матчах, ни на официальных турнирах.

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Прогноз и ставка на матч «Лудогорец» — «Динамо» Минск

«Орлы» — очевидные фавориты противостояния и готовы обеспечить комфортный задел перед ответной встречей. Они уступили только в одном из пяти последних домашних матчей в еврокубках, а в выходные обыграли на «Хювефарма Арене» софийский ЦСКА (1:0). Минчане же испытывают большие проблемы с реализацией моментов, что на таком уровне может аукнуться серьезными последствиями.

Рекомендуемая ставка: победа «Лудогорца» и ТБ 2.5 за 1.88.

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Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Минск)
ФК Лудогорец
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