«Реал» начал сезон с трофея и едет на Балеары, чтобы развить успех. «Мальорка» не испортит мадридцам старт в ла лиге

Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
18 августа в чемпионате Испании стартует действующий обладатель титула — в первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» прибудет на Балеарские острова в гости к «Мальорке». Игра состоится на стадионе «Сон Моиш» и начнется в 22.30 по московскому времени. Главный судья — Сесар Сото Градо. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» будет доступен с 22.25 мск.
Аналитики назвали мадридцев безоговорочными фаворитами: поставить на победу парней Карло Анчелотти можно с котировкой 1.45, это примерно 64% вероятности. Триумф «Мальорки» оценили в 7.60 (13%), ничью — в 4.30 (23%).
Верите, что хозяева преподнесут сенсацию и отнимут очки у «Реала»? Опция 1Х ждет вас за 2.75.
Тотал больше 2.5 мяча и ТМ 2.5 идут за одинаковые 1.90. Рынок «обе забьют» доступен за 2.15, обратный вариант — за 1.70.
В прошлом сезоне сливочные дважды обыграли островитян с минимальным преимуществом (1:0). Эксперты считают повторение этого результата самым вероятным исходом и предложили на него 6.50. Счет 2:0 в пользу гостей дали с тем же коэффициентом.
В прошлом чемпионате островитяне финишировали на 15-й строчке, зато дошли до финала Кубка и сыграют в Суперкубке Испании. До первого за 21 год трофея красно-черным не хватило совсем чуть-чуть: основное время поединка с «Атлетиком» завершилось вничью (1:1), но команда из Бильбао взяла верх в серии пенальти (4:2).
«Мальорка» вошла в четверку худших коллективов ла лиги по результативности (33 мяча) — столько же у «Лас-Пальмаса», а меньше забили только «Райо Вальекано» (29) и вылетевший в сегунду «Кадис» (26). Зато по пропущенным балеарцы стали одними из лучших во всей примере (44) — замкнули топ-6 вместе с «Барселоной». Меньше голов побывало лишь в воротах «Атлетико» (43), «Реал Сосьедад» (39), «Атлетика» (37) и мадридского «Реала» (26).
По окончании сезона клуб расстался с Хавьером Агирре — тренер вернулся на родину и возглавил сборную Мексики. Теперь работать с островитянами будет Хагоба Аррасате. Шесть последних лет коуч посвятил «Осасуне» и добился с ней исторических успехов: вывел памплонцев в финал Кубка Испании впервые за 18 лет, а в еврокубки — впервые за 16 лет. Аррасате подписал с «Мальоркой» трехлетний контракт.
«Реал» официально вступил в новую эпоху — без Тони Крооса, но с Килианом Мбаппе. Суперкубок УЕФА показал, что сливочные готовы к новой главе: в финале они обыграли «Аталанту» (2:0) и стали первыми в истории шестикратными обладателями трофея. Карло Анчелотти завоевал рекордный пятый титул в качестве тренера, а Дани Карвахаль и Лука Модрич — в качестве игроков. Хорват ко всему прочему стал еще и самым титулованным игроком «Мадрида» — вместе с клубом он взял 27 кубков.
Первый тайм Суперкубка получился упорным: обе команды ни разу не пробили в створ, но бланкос уступили «Аталанте» по количеству атак — 20 против 22. При этом «Реал» больше владел мячом (57% — 43%) и точнее пасовал (89% — 82%). Во второй половине сливочные дожали уставших бергамасков: Федерико Вальверде забил на 59-й минуте, Килиан Мбаппе — на 68-й. Получилось символично: ведь именно уругвайца назначили наследником Крооса, и теперь он выступает под восьмым номером. От француза ждали яркого дебюта в клубе мечты, и форвард не подвел. Отлично проявили себя и основные претенденты на «Золотой мяч» — Винисиус и Джуд Беллингем. Оба оформили по ассисту.
В составе хозяев потерь нет, у «Мадрида» недоступны Давид Алаба и Эдуардо Камавинга. Австриец продолжает восстановление после разрыва крестов, француз получил растяжение связок колена за день до финала Суперкубка УЕФА и пропустит шесть-семь недель.
В минувшем сезоне парни Карло Анчелотти дважды обыграли островитян с минимальным счетом (1:0). Позапрошлый визит на «Сон Моиш» закончился для сливочных поражением (0:1), но в истории противостояния на их стороне значительный перевес: 44 победы против 16. Еще 12 поединков завершились вничью.
На родном стадионе островитяне способны создать проблемы любому клубу, но нынешний «Мадрид» слишком хорош. На определенных промежутках матчей команда Карло Анчелотти может уступать по владению мячом или количеству опасных моментов, но в нужные отрезки сливочные включаются и цинично добивают соперника. Еще один факт, который свидетельствует о мощи бланкос: Тибо Куртуа не пропустил ни в одной игре после того, как вернулся на поле после травмы крестов. На «Сон Моиш» партнеры помогут бельгийскому вратарю продлить серию.
Рекомендуемая ставка: «Мальорка» не забьет за 1.92.