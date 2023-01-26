Микель три года был ассистентом в «Сити».

27 января в Кубке Англии состоится суперматч — «Манчестер Сити» примет «Арсенал». Игра 1/16 финала пройдет на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслуживать встречу доверено известному английскому арбитру Полу Тирни. В России трансляция будет недоступна.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 27 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что у «Сити» значительно больше шансов на успех. Взять победу «горожан» можно с коэффициентом 1.77, вероятность такого исхода — приблизительно 56%. Ничья доступна за 4.30 (23%), триумф «Арсенала» — за 4.40 (21%).

Считаете, что «канониры» сдержат противника? Вариант Х2 идет за 2.12.

В четырех матчах из последних пяти с участием «Сити» прошел «верх» по голам, у «Арсенала» было три таких игры. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.20.

На то, что забьют обе команды, котировка — 1.67. На «обе забьют — нет» — 2.20.

Пенальти можно взять за 2.40, удаление — за 6.00. Если вам кажется, что в матче произойдут оба этих события, оформите ставку на «красную карточку + 11-метровый» за 11.0.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Сити» — Хулиан Альварес (2.40). У «Арсенала» — Эдди Нкетиа (3.70).

На победу «канониров» хотя бы в одном тайме коэффициент — 2.45, «горожан» — 1.39.

Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 1:1 (7.40).

Проход «Сити» в следующий раунд предложен за 1.47, «Арсенала» — за 2.80.

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз и анализ матча 1/16 Кубка Англии 27 января 2023 года

Матч между «Сити» и «Арсеналом» в 1/16 Кубка Англии — первая встреча команд в этом сезоне. Последние пять игр завершились убедительными победами «горожан» (был даже счет 4:1 и 5:0), но сейчас «канониры» совсем другие. Коллектив Микеля Артеты уверенно лидирует в чемпионате Англии с отрывом в пять очков от все того же «Сити» при матче в запасе. Лондонцы одержали 16 побед в 19 встречах и проиграли всего раз — «МЮ» в первом круге (1:3).

Были и другие поражения, но они были очень тактическими и где-то даже правильными. Уступив «Брайтону» (1:3), «Арсенал» отказался от изнурительного участия в Кубке лиги. Проигрыш ПСВ в Лиге Европы никак не повлиял на расклады в группе — англичане все равно вышли в плей-офф с первого места. В последнем туре АПЛ «канониры» еще раз подтвердили обоснованные притязания на чемпионство — в тяжелом матче на 90-й минуте угнали победу у «МЮ» (3:2). Тем самым Артета и компания практически избавились от еще одного претендента на трофей — отставание «красных дьяволов» выросло до 11 очков.

«Это важное испытание [игра с «Сити"] против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Я с нетерпением жду этого. Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся», — заявил Артета. И есть ощущение, что нынешнего «Арсенала» хватит сполна, чтобы поквитаться с «горожанами» за последние поражения. Для Артеты, который три года был ассистентом Пепа в «Манчестер Сити», это было приятно и почетно. Но есть вопрос: нужно ли это Микелю именно сейчас?

Кубок Англии — серьезный турнир, но команды встречаются в 1/16. Это значит, что на пути к трофею придется провести минимум пять игр. Нужно ли это командам в условиях плотного графика и борьбы за чемпионство? Вряд ли. Пеп в принципе вне АПЛ и ЛЧ не задействует основной состав, выпуская игроков вроде Холанна и де Брёйне только в крайнем случае. «Арсенал» в 1/32 победил «Оксфорд Юнайтед» (3:0) полуторным сочетанием игроков. Против «Сити» тоже могут выйти резервисты.

В таком случае матч превратится в формальность, а угадать победителя будет почти невозможно. Зато можно рассчитывать, что голодные до игровых минут футболисты дадут жару и подарят много голов. На то, что хотя бы одна команда забьет три и более мяча, котирвока — 2.55.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

«Арсенал» и «Сити» — самые результативные команды АПЛ. «Горожане» забили 53 мяча в 20 матчах (в среднем 2.65 за игру), «канониры» — 45 в 19 встречах (2.36). Сразу 25 мячей за команду Пепа Гвардиолы оформил Эрлинг Холанн, а у «канониров» зажигают Эдегор, Сака и Мартинелли (22 на троих). Но даже если эти ребята не появятся на поле, то и без них команды наверняка покажут зажигательный футбол — это у игроков в крови. Например, 23-летний нападающий Нельсон Райсс провел за «Арсенал» в этом сезоне всего два матча, но забил два гола (один из них в Кубке лиги).

Рекомендуемая ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.93.