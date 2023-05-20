Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

20 мая, 15:35

«Челси» ждут 90 минут страданий в матче с «Сити». На его фоне оказался жалок даже могучий «Реал»

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года
Евгений Коростелев
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Синих ждет болезненная порка.

21 мая финалист ЛЧ «Манчестер Сити» в 37-м туре АПЛ сыграет с «Челси». Вероятно, чемпионский матч команды Пепа Гвардиолы состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 18.00 по московскому времени. В России легально игры чемпионата Англии не показывают. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Англия. Премьер-лига. 37-й тур
21 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Челси» 21 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает, что матч останется за «Сити». На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.26, вероятность этого исхода — аж 79%. Успех «Челси» предложено оформить за 11.0 (6%), ничью — за 6.57 (15%).

Последняя игра между командами в 1/32 Кубка Англии завершилась разгромом синих со счетом 4:0. Ф1(-1.5) можно взять за 1.75, Ф1(-2.5) — за 2.78.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 2.32, ТМ 3.5 — за 1.66. В трех предыдущих матчах с участием «Челси» как раз было забито ровно по четыре гола.

Шикарный коэффициент 1.85 на то, что лондонцы хотя бы раз поразят ворота Эдерсона. Загвоздка в том, что в последних пяти играх против «Сити» «Челси» это не удавалось.

Роберт Левандовски (&laquo;Барселона&raquo;). Интрига от чемпионской «Барсы»: Левандовски и Хави обновят 30-летний рекорд, если не пропустят от «Сосьедада»

При этом на ИТБ1 (2.5) котировка — 1.90. В середине недели команда Пепа Гвардиолы засунула четыре мяча в сетку «Реала».

Обмен голами идет за 2.01, противоположный исход — за 1.81.

Наиболее вероятный, по мнению экспертов, результат встречи, — 2:0 в пользу хозяев за 6.62.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и анализ матча 37-го тура АПЛ 21 мая 2023 года

«Манчестер Сити» — безоговорочно лучшая команда этого европейского сезона. И спорить с этим бессмысленно, потому что данный факт закреплен результатами. «Горожане» добрались до финалов Кубке Англии и Лиги чемпионов, а в чемпионате находятся в одной победе от титула. Нет сомнений, что этот шаг будет сделан уже в ближайшей встрече против «Челси».

На этой неделе «Сити» провел, возможно, лучший матч сезона — в ответной игре 1/2 финала ЛЧ размазал «Реал». Мадридцев натурально превратили в лепешку: за первые 25 минут они не выполнили ни одной точной передачи на половине соперника, в сумме нанесли три удара в створ Эдерсона и накопили всего 0.37xG. В ответ «Сити» 61% времени владел мячом (в первом тайме — 72%), нанес по воротам Куртуа 16 ударов (восемь в цель) и должен был забить больше четырех голов — невероятные спасения Тибо спасли мадридцев от катастрофы.

&laquo;Ростов&raquo;. «Краснодар» — «Ростов»: Карпин без Комличенко и Кордоба со Сперцяном решают, кто из них хозяева юга

Команда Гвардиолы ничего не позволяла сопернику и плела кружева на чужой половине, как самый искусный паук в мире. И это против коллектива, у которого практически нет слабых мест. Победа над мадридцами стала для «горожан» 19-й в 23 последних матчах и 16-й подряд дома. На этом отрезке на «Этихаде» «Сити» забил 56 мячей, а пропустил всего семь. Серия, кстати, началась как раз во встрече с «Челси» — в 1/32 Кубка Англии чемпион разгромил синих со счетом 4:0.

То поражение стало для тогда еще команды Грэма Поттера одним из многих. С тех пор лондонцы 10 раз играли на выезде и победили всего дважды, а в шести случаях потерпели неудачу. С топ-соперниками ситуация вовсе патовая: 0:1 с «Боруссией», 0:2 с «Тоттенхэмом», 0:2 с «Реалом» и 1:3 с «Арсеналом». Не обыграл синих дома в 2023 году только «Ливерпуль» (0:0).

Под руководством пришедшего на смену Поттеру Фрэнка Лэмпарда «Челси» проиграл пять матчей подряд, но в последних двух матчах одолел «Борнмут» (3:1) и поделил очки с «Ноттингемом» (2:2). Однако ко встрече с «Сити» лондонцы подходят с большим количеством недоступных игроков: им не помогут Маунт, Чилуэлл, Кукурелья, Канте, Джеймс, Броя и Бадиашиле, а участие Кулибали и Ковачича под вопросом. У Пепа же только одна полупроблема — не будет Аке. Но его с «Реалом» шикарно заменил Аканжи.

Йозуа Киммих и&nbsp;Томас Мюллер. Решающий матч для «Баварии» за тур до финиша бундеслиги. Подарит ли «Лейпциг» чемпионство «Боруссии»?

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Челси»

Тут даже говорить не о чем — «Сити» не оставит «Челси» шансов. Синие с натяжкой обыгрывают аутсайдеров и уступают середнякам, ввалив в состав почти полмиллиарда евро. Эту команду спасет только опытный тренер и глобальная летняя чистка, но это дела на лето. Сейчас же лондонцам остается домучиться до конца сезона и уйти на перерыв, чтобы выдохнуть и перезагрузиться.

«Горожане» же будут максимально мотивированы: они могут оформить чемпионство перед родными фанатами в матче с очередным топ-клубом, Холанн может увеличить количество голов до 37. Остановить его и разыгравшегося Кевина де Брейне синим будет не по силам.

Рекомендуемая ставка: «Сити» победит с форой (-1.5) гола за 1.75.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
5
Обсудить
Читайте также
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
У «Салавата Юлаева» закончились деньги
Сборная завершила сезон
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Российский вратарь едет в «Торонто»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Дмитрий Пирог: Головкин, бой с Джейкбосом, травма / Дрозд подкаст #18
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Тульские пряники и попытка покушения на тренера
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
Где будет отдыхать Ротенберг: специальный репортаж Шевченко
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Илья Сорокин — претендент на «Везина Трофи»
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Топ-10: главные династии российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» — «Ростов»: Карпин без Комличенко и Кордоба со Сперцяном решают, кто из них хозяева юга

«Последняя возможность для «Спартака» спасти сезон». Квинси надеется на лучшее, но дерби останется за ЦСКА