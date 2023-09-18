«Манчестер Сити» стартует в Лиге чемпионов. Холанн, Фоден и Альварес устроят прожарку для «Црвены Звезды»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года

«Горожане» выиграли шесть поединков подряд на старте сезона, оформив 14 голов.

19 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» столкнется с «Црвеной Звездой». Игра состоится на стадионе «Этихад» в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 2» и онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке. Старт трансляции — в 21.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда» 19 сентября 2023 года

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «горожан» безоговорочными фаворитами. На победу «Сити» можно поставить с коэффициентом 1.07, что составляет около 90% вероятности. Ничья оценена в 13.0 (7%), а успех «Црвены Звезды» — в фантастические 30.0 (3%).

Эксперты ожидают, что поединок на стадионе «Этихад» будет ярким. ТБ четырех голов доступен за 1.88, ТМ 4 — за 1.96.

«Манчестер Сити» пропустил в трех матчах подряд — как и его соперник. Обмен меткими ударами можно взять за 2.29, «обе забьют — нет» — за 1.60.

Парни Пепа Гвардиолы оформили 14 мячей за первые пять туров АПЛ. Их триумф с разницей в три и больше точных выстрелов идет за 1.52.

Самый вероятный счет, по мнению аналитиков из Winline, 3:0 в пользу «горожан» за 6.00.

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«Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»: прогноз и анализ матча первого тура Лиги чемпионов 19 сентября 2023 года

Прошлый сезон «Сити» завершил триумфально и впервые в истории выиграл требл — чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

Летом из клуба ушли Рияд Марез, Эмерик Ляпорт, Илкай Гюндоган, Жоау Канселу и еще несколько футболистов. Вместо них Гвардиола получил Йошко Гвардиола, Матеуса Нунеса, Матео Ковачича, Жереми Доку.

Манкунианцы победили в шести матчах подряд. В Суперкубке УЕФА додавили «Севилью» (1:1, 5-4 пен.), а в чемпионате Англии снесли «Бернли» (3:0), «Ньюкасл» (1:0), «Шеффилд» (2:1), «Фулхэм» (5:1) и «Вест Хэм» (3:1). «Сити» набрал 15 баллов в пяти стартовых турах АПЛ и лидирует в таблице. При этом «горожане» забили 14 раз, а пропустили всего трижды.

Но в предстоящей встрече хозяевам «Этихада» из-за травм не помогут Джек Грилиш, Кевин де Брейне, а также Зак Стеффен. Зато в прекрасной форме главный страйкер команды — Эрлин Холанн. Норвежец оформил семь результативных попаданий в семи выходах за «горожан» в этом сезоне. Фил Фоден и Хулиан Альварес тоже начали бодро: оба отдали по три ассиста за тот же срок.

В прошлом сезоне «Црвена Звезда» завоевала титул чемпионата Сербии в юбилейный десятый раз, а Кубок страны — в пятый. В семи турах домашней лиги в новой компании парни Бакхара Барака набрали 15 очков и идут на втором месте. Клуб много забивает — 21 мяч, это лучший показатель в сербской Суперлиге, но пропустил тоже достаточно — семь штук.

На внутренней арене красно-белые выступают неровно: выиграли пять матчей, а в двух уступили. «Црвена Звезда» разгромила «Младочность Лучани» (4:1), обыграла «Спартак Суботица"(3:0) и передавила «Нови Пазар» (2:1), но влетели «Ворждовацу"(2:3) и «Чукаричкам"(1:2).

Лучший бомбардир команды — Жан Филипп Крассо. Форвард оформил шесть голов и два ассиста в семи встречах. Столько же точных передач на счету Кингса Кангвы и Османа Букари.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Црвена Звезда»

«Манчестер Сити» со всех сторон сильнее как действующий победитель ЛЧ и АПЛ. Холанн в великолепной форме в роли страйкера, а Фоден и Альварес раздают ассисты любому желающему, как вай-фай в метро. Клуб не проиграл ни одного матча на старте сезона, и непонятно, за счет чего белградцы изменят тренд.

Зато ясно, что обе команды демонстрируют веселый футбол и очень много забивают. «Црвена Звезда» еще и пропускает не менее стабильно. Так что поединок вряд ли получится закрытым, и успех «Сити» украсят несколько великолепных результативных ударов.

Рекомендуемая ставка: победа «Манчестер Сити» и ТБ 3.5 за 1.55.

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