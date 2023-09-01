«Манчестер Сити» — главный фаворит Лиги чемпионов. «Барселоны» нет в топ-3

31 августа состоялась жеребьевка основной стадии Лиги чемпионов. Групповой этап самого престижного клубного турнира в Европе стартует 19 сентября, а финал запланирован на 1 июня 2024 года. Букмекерская компания PARI открыла линию на итоги розыгрыша, оценив шансы каждой команды завоевать заветный кубок.

Букмекеры считают главным фаворитом предстоящего Кубка «Манчестер Сити». Сделать ставку на триумф «горожан» можно по коэффициенту 3.20. Если «Сити» останется без титула, сыграет котировка 1.35. Английский клуб — действующий победитель Лиги чемпионов, а также победитель АПЛ и обладатель Кубка Англии. С учетом этих успехов в УЕФА назвали главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу лучшим специалистом прошлого сезона, а бомбардира команды Эрлина Холанна — игроком года. Новый сезон «Сити» также начал с завоевания трофея: команда Гвардиолы обыграла «Севилью» в матче за Суперкубок УЕФА. Соперники чемпионов Англии на групповом этапе — «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда» и «Янг Бойз».

По оценкам аналитиков PARI, основным конкурентом «Сити» в борьбе за титул в сезоне-2023/24 станет «Бавария». Спрогнозировать итоговую победу мюнхенского клуба можно за 6.00. Обратный исход котируется за 1.13. В прошедшем сезоне «Бавария» выиграла чемпионат Германии 11-й раз подряд, а в Лиге чемпионов в последний раз побеждала в 2020 году. Мюнхенскую команду тренирует Томас Тухель, который в 2021-м вместе с «Челси» лишил триумфа в ЛЧ именно «Манчестер Сити». Еще один важный аргумент: этим летом «Бавария» совершила мощное усиление атаки, подписав на трансферном рынке капитана сборной Англии Харри Кейна за 100 млн евро. На групповой стадии чемпионы Германии сыграют с «Манчестер Юнайтед», «Копенгагеном» и «Галатасараем».

Тройку главных фаворитов предстоящего сезона замыкает «Реал». Поставить на мадридский клуб можно за 7.00. Сделать прогноз против команды Карло Анчелотти предлагается за 1.10. «Реал» побеждал в Кубке и Лиге чемпионов чаще всех европейских клубов — 14 раз. В последний раз это произошло в 2022 году. В прошлом сезоне Анчелотти и его игроки дошли до полуфинала турнира, а также уступили титул чемпиона Испании «Барселоне». В летнее трансферное окно клуб покинул легендарный бомбардир Карим Бензема, а трансферов ему на замену «Реал» совершать не стал, хотя и подписал в полузащиту за 103 млн евро Джуда Беллингема. В осенней стадии ЛЧ соперниками «Реала» по группе станут «Наполи», «Брага» и «Унион».

К числу основных претендентов на победу в Лиге чемпионов букмекеры также относят «Барселону» и «Арсенал». Коэффициент на триумф этих клубов — 12.00. Противоположный исход котируется за 1.04. Каталонцы выигрывали этот турнир пять раз, а «Арсенал» никогда не побеждал. При этом оба клуба после затяжной серии неудач выдали обнадеживающие результаты в сезоне-2022/23. Сине-гранатовые стали чемпионами Испании, а «канониры» — вице-чемпионами Англии. Осенью в группе команда Хави сыграет с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном». В свою очередь коллектив Микеля Артеты протестируют на готовность к большим делам «Севилья», ПСВ и «Ланс».

Традиционно в группу фаворитов входит и «Пари Сен-Жермен». Поставить на чемпионов Франции можно за 13.00. Спрогнозировать, что парижский клуб останется без трофея, можно за 1.03. «ПСЖ» еще не выигрывал Лигу чемпионов, хотя и бился в финале против «Баварии» в 2020 году. Летом клуб устроил перестройку состава, назначив главным тренером Луиса Энрике и отпустив таких звезд атаки, как Лионель Месси и Неймар. На групповом этапе парижане померятся силами с дортмундской «Боруссией», «Миланом» и «Ньюкаслом».

Основным претендентам на успех будут активнее других мешать такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Наполи» и «Интер». Котировки на триумф англичан составляют 20.00. На каждый из остальных коллективов можно заключить пари по коэффициенту 25.00.

Ниже всего, по оценкам аналитиков PARI, котируются шансы «Копенгагена». В случае триумфа датского клуба сумма, поставленная на его успех, увеличится в 750 раз. Шансы таких клубов, как бельгийский «Антверпен», сербская «Црвена Звезда» и швейцарский «Янг Бойз», котируются за 500.00.

Главным фаворитом гонки бомбардиров считается Эрлин Холанн, забивший в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов 12 мячей в десяти матчах. Поставить на то, что норвежец из «Манчестер Сити» вновь окажется результативнее всех, можно за 2.25. Ставка против его победы доступна за 1.57.

Основными конкурентами Холанна букмекеры считают Харри Кейна, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовски. Котировки на победу англичанина и француза в гонке бомбардиров составляют 4.00, обратный исход доступен за 1.20. Если же больше всех мячей забьет польский форвард «Барселоны», сыграет ставка за 8.00.

В сезоне-2023/24 Лига чемпионов в последний раз пройдет в привычном формате — с 32 командами и делением на восемь четверок на групповом этапе. Со следующего сезона вместо групповой стадии появится единый чемпионат с 36 участниками. Каждый из них проведет по восемь матчей против восьми разных команд (по четыре дома и в гостях). На основе этих результатов будет сформирована таблица и определятся участники плей-офф.